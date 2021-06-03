12 героев из наших любимых сериалов, которые могли бы выглядеть совсем иначе

На свете есть совершенно очевидные вещи: небо голубое, трава зеленая, а идеальная няня Вика — это Анастасия Заворотнюк. Порой случается, что актер настолько метко попадает в образ, что никого, кроме него, в этой роли и не представляешь. Но все равно бывает интересно, какими могли стать полюбившиеся нам герои, если бы пробы прошел совершенно другой человек.

AdMe.ru решил узнать, кто мог сыграть в наших любимых отечественных сериалах. Некоторые из них было бы интересно пересмотреть с другими актерами в главных ролях.

«Моя прекрасная няня»: Нонна Гришаева вместо Анастасии Заворотнюк

Сыграть Викторию Прутковскую могла другая эффектная брюнетка — Нонна Гришаева, но она провалила пробы. На роль пробовалась и она, и несколько других известных актрис, но лишь Анастасия Заворотнюк покорила коллегу по площадке Сергея Жигунова. «Настя — это что-то необыкновенное», — сказал он.

«Папины дочки»: Любовь Аксенова вместо Мирославы Карпович

Стать Машей Васнецовой пробовала Любовь Аксенова, о которой многие услышали после фильма «Майор Гром: Чумной доктор». В итоге с роли актрису сняли, потому что она выглядела недостаточно взрослой. Но поклонники Любови даже радуются, что тогда она не сыграла Машу: ведь Мирослава Карпович, которой досталась роль, теперь ассоциируется только с ней.

Галина Данилова вместо Татьяны Орловой

Роль обаятельной и непосредственной Тамары, которая работает секретаршей у отца девочек, могла достаться другой актрисе — Галине Даниловой. Но в это же время Галина получила главную роль в сериале «Шаг за шагом», и ей пришлось выбирать. Она сделала выбор, ну а мы увидели и полюбили Тамару в исполнении Татьяны Орловой.

«Каменская»: Ольга Дроздова вместо Елены Яковлевой

На роль следователя Каменской претендовали многие актрисы. Среди них была и Вера Глаголева: это она познакомила продюсера с автором истории Александрой Марининой. Хорошими пробами отличилась Ольга Дроздова, но в этой роли продюсер все равно видел одну лишь Елену Яковлеву, которая в итоге и появилась в сериале.

«Бандитский Петербург»: Дмитрий Нагиев вместо Александра Домогарова

В роли журналиста Обнорского мы могли увидеть Дмитрия Нагиева, ныне популярного шоумена. Но сыграл его все-таки Александр Домогаров — на этом настоял автор произведений Андрей Константинов.

«Счастливы вместе»: Эвелина Бледанс вместо Натальи Бочкаревой

Роль матери семейства Букиных хотела исполнить Эвелина Бледанс, но ее сочли чересчур известной. Получила в итоге роль Даши эффектная Наталья Бочкарева, а Бледанс позже приняла участие в съемках в качестве приглашенной звезды.

Гарик «Бульдог» Харламов вместо Алексея Секирина

Мы могли бы увидеть не только совершенно другую Дашу, но и другого супруга ее соседки. На роль Жени, первого мужа Лены Полено, пробовался известный комик и актер Гарик Харламов. Более того, сперва его даже утвердили на роль, и он репетировал вместе с Юлией Захаровой, игравшей Лену. Но из-за плотного графика гастролей Comedy Club Гарик не смог продолжать съемки, и Женю в итоге сыграл Алексей Секирин.

«Бригада»: Владимир Машков вместо Сергея Безрукова

Вместо Сергея Безрукова мы могли увидеть в роли Саши Белого совсем другого актера — Владимира Машкова. Но Машков был звездой и потребовал бы высокий гонорар, к тому же он выглядел слишком взрослым для главного героя, только вернувшегося из армии.

«Не родись красивой»: Алиса Гребенщикова вместо Нелли Уваровой

На роль Кати Пушкаревой пробовались множество актрис. Алиса Гребенщикова, дочь музыканта Бориса Гребенщикова, тоже пришла на пробы. Но Нелли Уварова приехала раньше всех остальных актрис, чтобы убедить режиссера, что эта роль ее. Как видим, ей это удалось, и она сыграла Катю так, как никто другой.

«Мастер и Маргарита»: Ингеборга Дапкунайте вместо Анны Ковальчук

Ингеборга Дапкунайте могла стать Маргаритой. Режиссер Владимир Бортко утверждал, что ему не важно, будет ли актриса известной: куда важнее, чтобы она соответствовала его представлениям о Маргарите. Но свой выбор Бортко в итоге остановил на Анне Ковальчук.

«Воронины»: Светлана Антонова вместо Екатерины Волковой

Вместо Екатерины Волковой мы могли увидеть в роли Веры Светлану Антонову. Волкова признается, что конкурентку от нее долго скрывали даже после того, как она прошла пробы.

«Интерны»: Мария Пирогова вместо Кристины Асмус

Кристину Асмус могла потеснить актриса Мария Пирогова — надо сказать, что типаж у девушек похожий. Но роль Вари Черноус все же досталась Кристине: Мария от роли отказалась из-за большой загруженности по учебе.

«Физрук»: Николай Фоменко вместо Дмитрия Нагиева

Основным кандидатом на главную роль в сериале был Николай Фоменко, и создатель «Физрука» писал роль под него. Но теперь уже невомозжно представить в роли Фомы кого-то, кроме харизматичного Дмитрия Нагиева.