12 пар сериалов, которые настолько похожи сюжетом, что хочется сказать: «Где-то мы это уже видели»

За последние несколько лет в эфир вышло много отличных телепроектов на любой вкус: от качественных драм до крупнобюджетных фэнтезийных и научно-фантастических шоу. Любовь к сериалам чем-то похожа на зависимость: если привлек сюжет и понравились персонажи, то захочется окунаться в такую историю снова и снова. И учитывая огромное количество телешоу, немудрено, что основные их идеи и типажи героев могут повторяться и переходить из сериала в сериал.

Мы в AdMe.ru вспомнили сериалы, у которых намного больше общих черт, чем может показаться на первый взгляд.

«Доктор Хаус» и «Шерлок»

«Доктор Хаус» вышел на экраны в 2004 году и покорил сердца многих зрителей как своим мизантропичным гением в качестве главного героя, так и нестандартным подходом к медицинской тематике. А спустя 6 лет мир увидел легендарного сыщика Холмса в адаптации на современный лад — в телешоу «Шерлок». Одной из самых важных причин, почему людям так нравились оба сериала, является харизматичность и неоднозначность главных героев. Социопатичные, своеобразные и притягательные Грегори и Шерлок с поддержкой своих друзей Уилсона и Ватсона решают различные загадки и головоломки.

«Зачарованные» и «Сверхъестественное»

Оба сериала можно назвать суперпопулярными. «Зачарованных» знали почти все, кто смотрел телевизор в 90-е, а вот телепроект «Сверхъестественное» стал бомбой второй половины 2000-х. По сюжету обоих сериалов герои встречаются с паранормальными явлениями, демонами и прочей нечистью и спасают от них обычных людей. И в каждом из сериалов есть по сути одна мораль: чтобы ни случилось, семья — это главное, и она поможет тебе в любой ситуации.

«Удивительные странствия Геракла» и «Зена — королева воинов»

В 1995 году на экраны вышел сериал «Удивительные странствия Геракла». А после того как в одном из его эпизодов появилась Зена, режиссеры решили сделать отдельный проект с ее участием, так как зрителям она пришлась по душе. Так, в том же году вышло легендарное шоу «Зена — королева воинов». Оба протагониста — отличные воины и сильные герои, которые вместе со своими друзьями — Иолаем и Габриэль — попадают в разные приключения и спасают людей. И конечно же, действие происходит в эпоху эллинизма, где правят бал мифические существа и боги.

«Рим» и «Спартак»

2005 год порадовал зрителей не только «Сверхъестественным», но и прекрасным историческим сериалом «Рим». А спустя 5 лет вышел еще и «Спартак», который, конечно же, уступает предыдущему шоу, но тем не менее они чем-то похожи. Оба телепроекта рассказывали об определенном периоде в истории Древнего Рима и радовали зрителей интригами, скандалами, красивыми боями и великолепными костюмами.

«Зов крови» и «Гримм»

Сериалы «Гримм» и «Зов крови» решили удивить своих зрителей нестандартным подходом к сказочным существам и показать, как им живется среди обычных людей. Протагонисты в обоих шоу занимаются расследованиями необычных дел, при этом имея уникальные способности. А в их увлекательных приключениях, полных встреч с мифических существами, им помогают их самые близкие друзья.

«Настоящая кровь» и «Дневники вампира»

2008 год добавил свежести в вампирские тренды киноматографа. Одними «Сумерками» тут не обошлось, и на экраны вышел сериал «Настоящая кровь», а в следующем году и «Дневники вампира». Оба шоу основаны на романах (автор первого Шарлин Харрис, второго — Лиза Смит) и, конечно же, повествуют о нелегкой доле вампиров. А в центре сюжета — девушка и два парня.

«Менталист» и «Касл»

Когда обычные полицейские сериалы начинают надоедать своим однообразием, нескольким режиссерам может прийти идея освежить данный жанр с помощью добавления «уникальных» главных героев. Так и случилось с шоу «Касл» и «Менталист»: в первом случае протагонист — писатель детективных романов и тот еще плут, а во втором — эдакий Холмс с личной таинственной трагедией. У обоих героев есть помощницы в раскрытии дел — детективы-женщины, что привносит в сюжет такое же напряжение, какое было между Скалли и Малдером.

«Грань» и «Хранилище 13»

Сериал «Секретные материалы» можно назвать легендарным в своем жанре, и его стиль и идеи не могли не повлиять на создателей этих двух шоу — «Хранилище 13» и «Грань». В основе телепроектов лежит расследование загадочных и паранормальных дел, которые в конечном счете имеют вполне объяснимую подоплеку в показанных нам мирах. В «Хранилище 13» это волшебные артефакты, созданные разными людьми неосознанно, а в «Грани» объяснение носит научно-фантастический характер. Всем этим занимается колоритная команда специалистов, от приключений которых захватывает дух.

«Борджиа» и «Медичи»

В 2011 году на экраны вышел прекрасный проект «Борджиа», а спустя 5 лет коллекцию хороших исторических телефильмов пополнил сериал «Медичи». Оба шоу рассказывают про династии Борджиа и Медичи, известные своим особым влиянием на общество Италии в XV–XVI вв. В центре сюжета стоят главы кланов — папа Александре VI и Козимо де Медичи. Также в сериалах ярко показаны две женщины, красота которых не только восхищала, но и плодила много скверных слухов об отсутствии у них добродетели. В династии Борждиа это Лукреция Борджиа, а у Медичи — Лукреция Донати. Сериалы раскрыли нам всю подноготную обоих семейств, со всеми хитросплетениями и пикантными инцидентами, показанными в шикарных декорациях и с потрясающими костюмами.

«Большая маленькая ложь» и «И повсюду тлеют пожары»

В 2017 году на экраны вышел сериал «Большая маленькая ложь», основанный на одноименном романе Лианы Мориарти. А в 2020-м появилось шоу «И повсюду тлеют пожары», которое можно назвать «наследником» предыдущего телепроекта. Оно также является экранизацией бестселлера. Оба сериала имеют очень похожих главных героинь, которых играет Риз Уизерспун. Это богатые и слишком любопытные мамы, которые любят «причинять людям добро», даже когда их об этом не просят. Их жизнь в начале сюжета — идеальная картинка, но потом она начинает рушиться со скоростью лавины. Также оба сериала пытаются раскрыть актуальные темы, такие как травматичное материнство, и все это обернуто в детектив внутри драмы, приправленный триллером.

«Тьма» и «Рагнарёк»

2017 год был успешным в плане крутых телепроектов. Тогда вышел затягивающий и мрачный сериал «Тьма». А 3 года спустя Netflix выпустил еще один сериал, схожий по атмосфере, — «Рагнарёк». В обоих шоу одними из центральных персонажей являются подростки, которым приходится распутывать клубок различных загадочных явлений.

Если сюжет в сериале «Тьма» выстроен вокруг местной атомной электростанции, то катализатором катастрофы в норвежском сериале выступает глобальное потепление, а тщательно придуманную концепцию с пророчествами о путешествиях во времени заменяет скандинавская мифология.

«Друзья» и «Как я встретил вашу маму»

Сериал «Друзья» был хитом 90-х и до сих пор остается одним из часто пересматриваемых шоу. Рецепт такого успеха прост: собрать компанию персонажей-друзей, с которыми зритель может себя ассоциировать, и наполнить сюжет смешными житейскими ситуациями, в которые те постоянно попадают. Так же решили поступить и создатели телешоу «Как я встретил вашу маму», но уже в 2000-х. Завязка оформлена иначе, герои, ситуации и акцентуации другие, но схожести обоих сериалов это не меняет. Например, в обоих телефильмах герои постоянно встречаются в одних и тех же кафе, в которых у них есть свои любимые места, и в определенных сериях эти места занимает кто-то другой.