12 пар отечественных артистов, которые оказались родственниками

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Известные люди всегда на виду. Журналисты и зрители знают всю их подноготную. Но иногда родственные связи между артистами становятся неожиданностью для публики. Мы, например, не знали, что Егор Бероев — зять Александра Абдулова, а ведущий программы «Умницы и умники» приходится родным братом Кате из «Афони».

AdMe.ru изучил биографии отечественных знаменитостей и отыскал не только кровных родственников, но и звезд, которые породнились между собой, вступив в брак.

1. Егор Бероев и Александр Абдулов

Егор Бероев — зять Александра Абдулова. Он женат на актрисе Ксении Алферовой. Александр Абдулов удочерил Ксению, когда женился на ее маме, актрисе Ирине Алферовой.

2. Петр Скворцов и Никита Михалков

Молодой актер Петр Скворцов 2 года назад женился на Александре Михалковой, тем самым породнившись со знаменитым кинорежиссером: девушка приходится внучкой Никите Михалкову.

3. Георгий Данелия и Софико Чиаурели

Советская и грузинская актриса Софико Чиаурели — дочь другой легендарной артистки, Верико Анджапаридзе. Верико приходилась тетей режиссеру Георгию Данелия, а Софико, соответственно, — двоюродной сестрой.

4. Татьяна Тарасова и Татьяна Самойлова

Известный тренер по фигурному катанию была замужем за Алексеем Самойловым, младшим братом актрисы. Получается, Самойлова — бывшая золовка Тарасовой.

5. Влад Сташевский и Владимир Мигуля

Вторая жена Сташевского Ирина — дочь советского музыканта Владимира Мигули. У пары в браке родился сын Тимофей. Так что Владимир Мигуля для Влада Сташевского — тесть.

6. Константин Крюков и Федор Бондарчук

Константин приходится племянником режиссеру. Его мама, Алена Бондарчук, также была актрисой. Она приходилась сестрой Федору Бондарчуку.

7. Нонна Мордюкова и Наталья Варлей

Наталья Варлей была замужем за сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимиром и приходилась им невесткой. Тихонов-младший — отец 2 сыновей Натальи Варлей.

8. Павел Санаев и Ролан Быков

Известный писатель Павел Санаев — сын актрисы Елены Санаевой. Вторым мужем Санаевой был легендарный артист Ролан Быков, который, таким образом, приходится писателю отчимом.

9. Елена Перова и Сергей Супонев

Певица и бывшая участница группы «Лицей» Елена Перова — сестра известного телеведущего. Знаменитости являются единоутробными братом и сестрой: у них одна мать, но разные отцы.

10. Оксана Фандера и Олег Янковский

Оксана Фандера — невестка Олега Янковского. Она замужем за сыном актера Филиппом.

11. Юрий Вяземский и Евгения Симонова

Ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский — родной брат актрисы Евгении Симоновой. Он старше ее на 4 года.

12. Николай Фоменко и Андрей Миронов