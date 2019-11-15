12 пар отечественных артистов, которые оказались родственниками
Известные люди всегда на виду. Журналисты и зрители знают всю их подноготную. Но иногда родственные связи между артистами становятся неожиданностью для публики. Мы, например, не знали, что Егор Бероев — зять Александра Абдулова, а ведущий программы «Умницы и умники» приходится родным братом Кате из «Афони».
AdMe.ru изучил биографии отечественных знаменитостей и отыскал не только кровных родственников, но и звезд, которые породнились между собой, вступив в брак.
1. Егор Бероев и Александр Абдулов
Егор Бероев — зять Александра Абдулова. Он женат на актрисе Ксении Алферовой. Александр Абдулов удочерил Ксению, когда женился на ее маме, актрисе Ирине Алферовой.
2. Петр Скворцов и Никита Михалков
Молодой актер Петр Скворцов 2 года назад женился на Александре Михалковой, тем самым породнившись со знаменитым кинорежиссером: девушка приходится внучкой Никите Михалкову.
3. Георгий Данелия и Софико Чиаурели
Советская и грузинская актриса Софико Чиаурели — дочь другой легендарной артистки, Верико Анджапаридзе. Верико приходилась тетей режиссеру Георгию Данелия, а Софико, соответственно, — двоюродной сестрой.
4. Татьяна Тарасова и Татьяна Самойлова
Известный тренер по фигурному катанию была замужем за Алексеем Самойловым, младшим братом актрисы. Получается, Самойлова — бывшая золовка Тарасовой.
5. Влад Сташевский и Владимир Мигуля
Вторая жена Сташевского Ирина — дочь советского музыканта Владимира Мигули. У пары в браке родился сын Тимофей. Так что Владимир Мигуля для Влада Сташевского — тесть.
6. Константин Крюков и Федор Бондарчук
Константин приходится племянником режиссеру. Его мама, Алена Бондарчук, также была актрисой. Она приходилась сестрой Федору Бондарчуку.
7. Нонна Мордюкова и Наталья Варлей
Наталья Варлей была замужем за сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимиром и приходилась им невесткой. Тихонов-младший — отец 2 сыновей Натальи Варлей.
8. Павел Санаев и Ролан Быков
Известный писатель Павел Санаев — сын актрисы Елены Санаевой. Вторым мужем Санаевой был легендарный артист Ролан Быков, который, таким образом, приходится писателю отчимом.
9. Елена Перова и Сергей Супонев
Певица и бывшая участница группы «Лицей» Елена Перова — сестра известного телеведущего. Знаменитости являются единоутробными братом и сестрой: у них одна мать, но разные отцы.
10. Оксана Фандера и Олег Янковский
Оксана Фандера — невестка Олега Янковского. Она замужем за сыном актера Филиппом.
11. Юрий Вяземский и Евгения Симонова
Ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский — родной брат актрисы Евгении Симоновой. Он старше ее на 4 года.
12. Николай Фоменко и Андрей Миронов
Николай Фоменко — зять Андрея Миронова. На протяжении 13 лет он был женат на Марии Голубкиной, которая приходится приемной дочерью великому артисту. Голубкина-младшая считала Андрея Миронова своим отцом.
Фото на превью egorberoev / instagram, East News