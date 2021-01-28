12 пар фильмов, которые настолько похожи сюжетом, что хочется сказать: «Найди 10 отличий»

Киноиндустрия не стоит на месте и ежегодно выпускает сотни фильмов. Наивно было бы полагать, что среди них не найдется похожих. Иногда создатели стремятся повторить успех какой-нибудь картины и точь-в-точь копируют сюжет. Но бывает и так, что в ответ на запросы общества практически одновременно выходят идентичные фильмы. И попробуй разберись, подсматривал ли один сценарист у другого или же просто схожие идеи пришли им в голову.

Мы в AdMe.ru вспомнили киноленты, которые вышли в прокат с небольшим промежутком времени, но при этом похожи как две капли воды.

«Белоснежка и охотник» — «Белоснежка: Месть гномов»

В 2012 году вышли сразу 2 ленты о знаменитой светлокожей принцессе — «Белоснежка и охотник» и «Белоснежка: Месть гномов». В обоих случаях зрителям была представлена альтернативная версия сказки, где Белоснежка сильна характером и не нуждается в спасении принцем. Примечательно, что королева-мачеха в каждом из фильмов обладает зашкаливающей харизмой и чуть ли не затмевает главную героиню.

«Двое: Я и моя тень» — «Ловушка для родителей»

Фильм «Двое: Я и моя тень» был представлен публике в 1995 году, а спустя 3 года, в 1998 году вышла лента «Ловушка для родителей». По сюжету и первой, и второй ленты случайно встречаются 2 девочки, которые очень похожи друг на друга и берутся устроить личную жизнь своим родителям или опекунам.

«Эффект бабочки» — «Господин Никто»

Главным героем фильмов «Эффект бабочки» (2004) и «Господин Никто» (2009) является молодой человек, который обладает особым даром. Он может узнать, как сложится его судьба, поступи он тем или иным образом. И хотя объясняются способности парней по-разному, в обоих случаях они анализируют свои прошлые действия и ищут путь, который принесет счастье.

«Эд из телевизора» — «Шоу Трумана»

На момент создания фильма «Эд из телевизора» (1999) его режиссер Рон Ховард знал, что на подходе лента на аналогичную тематику — «Шоу Трумана» (1998). В обоих случаях сюжет строится вокруг мужчины, чья настоящая жизнь транслируется по телевизору. Ховард был уверен, что проект с Джимом Керри не имеет шансов на успех. Но ошибся: «Шоу Трумана» покорило всех и вошло во всевозможные списки культовых фильмов, чего не скажешь про «Эда из телевизора».

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — «Первый мститель: Противостояние»

В 2016-м фанаты супергеройского кино ликовали: сразу 2 любимые киновселенные пополнились новыми частями. Казалось бы, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Первый мститель: Противостояние» создавались разными людьми, но зрители заметили, что фильмы очень похожи и завязками истории, и сражениями, и концовками.

«Секс по дружбе» — «Больше чем секс»

Фильмы «Секс по дружбе» и «Больше чем секс» вышли в 2011 году и повествуют зрителям одну и ту же историю. Парень и девушка договариваются о необременительных отношениях, в которых нет места серьезным чувствам. Однако со временем они узнают друг друга лучше и выполнить договоренности становится сложно.

«Красная планета» — «Миссия на Марс»

В 2000 году кинематографисты решили порадовать поклонников научной фантастики, выпустив сразу 2 фильма на космическую тему: «Красная планета» и «Миссия на Марс». И создавалось впечатление, что они сговорились, потому что в обеих картинах астронавты изучают Марс и сталкиваются с неизведанным.

«К-9: Собачья работа» — «Тернер и Хуч»

Нет трогательнее лент, чем ленты о дружбе человека с собакой, и в 1989-м слезы умиления у зрителей выступали при просмотре как минимум 2 фильмов: «К-9: Собачья работа» и «Тернер и Хуч». В жизни главных героев, мужчин-полицейских, волей случая появляется четвероногий друг, который помогает им в их нелегкой работе.

«Голодные игры» — «Дивергент»

В основу фильмов «Голодные игры» (2012) и «Дивергент» (2014) положены книги совсем разных авторов, однако зрители отметили схожесть их сюжетов. И там, и там представлен мир-антиутопия, в котором идет жесткое разделение на социальные слои. Главной героине, юной девушке с сильным характером, предстоит борьба с системой.

«Обливион» — «После нашей эры»

В 2013 году на экраны вышли фильмы на постапокалиптическую тематику: «Обливион» с Томом Крузом и «После нашей эры» с Уиллом Смитом. События разворачиваются в далеком будущем. Главные герои борются за выживание на опустевшей планете, которая была захвачена пришельцами.

«Мадагаскар» — «Большое путешествие»

В мире анимационных фильмов тоже есть похожие ленты. Например, «Мадагаскар» (2005) и «Большое путешествие» (2006) демонстрируют юным зрителям приключения веселых зверей, сбежавших из зоопарка. Но в данном случае мультфильм, который вышел позже, подвергся жесткой критике за вторичность.

«Тихое место» — «Молчание»

В 2018 году сделал кассу в прокате хоррор-фильм «Тихое место», а годом позднее вышло менее успешное «Молчание». Конечно, многие упрекали вторую картину в плагиате, однако ее создатели работали над ней еще до того, как вышла первая. По сюжету обеих лент героям приходится соблюдать тишину, потому что на громкие звуки приходят мутанты.