12 пар фильмов, которые настолько похожи сюжетом, что хочется сказать: «Найди 10 отличий»
Киноиндустрия не стоит на месте и ежегодно выпускает сотни фильмов. Наивно было бы полагать, что среди них не найдется похожих. Иногда создатели стремятся повторить успех какой-нибудь картины и точь-в-точь копируют сюжет. Но бывает и так, что в ответ на запросы общества практически одновременно выходят идентичные фильмы. И попробуй разберись, подсматривал ли один сценарист у другого или же просто схожие идеи пришли им в голову.
Мы в AdMe.ru вспомнили киноленты, которые вышли в прокат с небольшим промежутком времени, но при этом похожи как две капли воды.
«Белоснежка и охотник» — «Белоснежка: Месть гномов»
В 2012 году вышли сразу 2 ленты о знаменитой светлокожей принцессе — «Белоснежка и охотник» и «Белоснежка: Месть гномов». В обоих случаях зрителям была представлена альтернативная версия сказки, где Белоснежка сильна характером и не нуждается в спасении принцем. Примечательно, что королева-мачеха в каждом из фильмов обладает зашкаливающей харизмой и чуть ли не затмевает главную героиню.
«Двое: Я и моя тень» — «Ловушка для родителей»
Фильм «Двое: Я и моя тень» был представлен публике в 1995 году, а спустя 3 года, в 1998 году вышла лента «Ловушка для родителей». По сюжету и первой, и второй ленты случайно встречаются 2 девочки, которые очень похожи друг на друга и берутся устроить личную жизнь своим родителям или опекунам.
«Эффект бабочки» — «Господин Никто»
Главным героем фильмов «Эффект бабочки» (2004) и «Господин Никто» (2009) является молодой человек, который обладает особым даром. Он может узнать, как сложится его судьба, поступи он тем или иным образом. И хотя объясняются способности парней по-разному, в обоих случаях они анализируют свои прошлые действия и ищут путь, который принесет счастье.
«Эд из телевизора» — «Шоу Трумана»
На момент создания фильма «Эд из телевизора» (1999) его режиссер Рон Ховард знал, что на подходе лента на аналогичную тематику — «Шоу Трумана» (1998). В обоих случаях сюжет строится вокруг мужчины, чья настоящая жизнь транслируется по телевизору. Ховард был уверен, что проект с Джимом Керри не имеет шансов на успех. Но ошибся: «Шоу Трумана» покорило всех и вошло во всевозможные списки культовых фильмов, чего не скажешь про «Эда из телевизора».
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» — «Первый мститель: Противостояние»
В 2016-м фанаты супергеройского кино ликовали: сразу 2 любимые киновселенные пополнились новыми частями. Казалось бы, «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Первый мститель: Противостояние» создавались разными людьми, но зрители заметили, что фильмы очень похожи и завязками истории, и сражениями, и концовками.
«Секс по дружбе» — «Больше чем секс»
Фильмы «Секс по дружбе» и «Больше чем секс» вышли в 2011 году и повествуют зрителям одну и ту же историю. Парень и девушка договариваются о необременительных отношениях, в которых нет места серьезным чувствам. Однако со временем они узнают друг друга лучше и выполнить договоренности становится сложно.
«Красная планета» — «Миссия на Марс»
В 2000 году кинематографисты решили порадовать поклонников научной фантастики, выпустив сразу 2 фильма на космическую тему: «Красная планета» и «Миссия на Марс». И создавалось впечатление, что они сговорились, потому что в обеих картинах астронавты изучают Марс и сталкиваются с неизведанным.
«К-9: Собачья работа» — «Тернер и Хуч»
Нет трогательнее лент, чем ленты о дружбе человека с собакой, и в 1989-м слезы умиления у зрителей выступали при просмотре как минимум 2 фильмов: «К-9: Собачья работа» и «Тернер и Хуч». В жизни главных героев, мужчин-полицейских, волей случая появляется четвероногий друг, который помогает им в их нелегкой работе.
«Голодные игры» — «Дивергент»
В основу фильмов «Голодные игры» (2012) и «Дивергент» (2014) положены книги совсем разных авторов, однако зрители отметили схожесть их сюжетов. И там, и там представлен мир-антиутопия, в котором идет жесткое разделение на социальные слои. Главной героине, юной девушке с сильным характером, предстоит борьба с системой.
«Обливион» — «После нашей эры»
В 2013 году на экраны вышли фильмы на постапокалиптическую тематику: «Обливион» с Томом Крузом и «После нашей эры» с Уиллом Смитом. События разворачиваются в далеком будущем. Главные герои борются за выживание на опустевшей планете, которая была захвачена пришельцами.
«Мадагаскар» — «Большое путешествие»
В мире анимационных фильмов тоже есть похожие ленты. Например, «Мадагаскар» (2005) и «Большое путешествие» (2006) демонстрируют юным зрителям приключения веселых зверей, сбежавших из зоопарка. Но в данном случае мультфильм, который вышел позже, подвергся жесткой критике за вторичность.
«Тихое место» — «Молчание»
В 2018 году сделал кассу в прокате хоррор-фильм «Тихое место», а годом позднее вышло менее успешное «Молчание». Конечно, многие упрекали вторую картину в плагиате, однако ее создатели работали над ней еще до того, как вышла первая. По сюжету обеих лент героям приходится соблюдать тишину, потому что на громкие звуки приходят мутанты.
Какие похожие фильмы видели вы? Который из них вам понравился больше?