12 отпетых кинозлодеев, которых вы вряд ли видели молодыми и безобидными

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Большинство героев нашей статьи знакомы зрителям преимущественно по ролям злодеев. Мы уже и забыли, как некоторые из них выглядели в молодости: одни из них начали кинокарьеру или прославились в достаточно зрелом возрасте (например, Алан Рикман), а другие прочно срослись в нашем сознании с талантливо созданными ими образами отрицательных персонажей.

AdMe.ru вспоминает главных злодеев мирового кинематографа и с интересом рассматривает их фото в молодости.

12. Имельда Стонтон

Где играла злодеек: «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007), «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1» (2010). Актриса так убедительно вжилась в роль помощника министра магии и преподавателя Хогвартса Долорес Амбридж, что ее персонажа возненавидели все поклонники поттерианы. Помимо ролей в фильмах о Гарри Поттере на счету Стонтон есть и другие заметные киноработы. В 2006 году Имельда получила орден Британской империи за заслуги в кинематографе. Одна из ее последних работ — роль в сериале «Аббатство Даунтон».

11. Тим Карри

Где играл злодеев: «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975), «Оно» (1990), «Один дома — 2» (1992). На экране Карри играл в основном отрицательных персонажей. Из-за его талантливого перевоплощения в клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно» впечатлительные зрители до сих пор не могут спать спокойно. Помимо кинокарьеры Тим Карри добился успеха на театральных подмостках, а также как актер озвучки. Интересный факт: благодаря своеобразному тембру голоса актер озвучивал преимущественно злодеев и одиозных персонажей. Так, в компьютерных играх он подарил свой голос доктору Франкенштейну и даже Сатане. В 2012 году Карри перенес обширный инсульт и сейчас, к сожалению, прикован к инвалидному креслу.

10. Гленн Клоуз

Где играла злодеек: «Роковое влечение» (1987), «101 далматинец» (1996), «102 далматинца» (2000). Впервые в своей карьере Клоуз исполнила роль злодейки в 1987 году в триллере «Роковое влечение». Она воплотила на экране роль маниакальной Алекс Форест, готовой на все, чтобы сделать мужчину своим. Ее экранным партнером в фильме был Майкл Дуглас. Самая известная «злодейская» роль актрисы — Круэлла Де Виль. Владелица модного дома Круэлла загорается идеей сшить шубу из шкур настоящих далматинцев. Легендарная злодейка с черно-белыми волосами пугала детей еще в мультфильме 1961 года, но именно в исполнении Клоуз она получилась по-настоящему зловещей. Один ее смех пробирает до мурашек даже стойких зрителей.

9. Джон Малкович

Где играл злодеев: «Опасные связи» (1988), «На линии огня» (1993), «Воздушная тюрьма» (1997), «Жанна Д`Арк» (1999), «Тень вампира» (2000), «Распутник» (2005), «Автостопом по Галактике» (2005), «Эрагон» (2006). Двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович нередко воплощает на экране злодеев, садистов, маньяков и негодяев. Так, в экранизации романа Пьера Шодерло де Лакло «Опасные связи» актер исполнил роль Вальмона — лишенного морали развратника и интригана, который приносит зло людям просто так. А в «Воздушной тюрьме» он воплотил образ арестованного массового убийцы, который совершает побег и почти до конца фильма терроризирует мирных жителей и полицейских.

8. Джоан Коллинз

Где играла злодейку: телесериал «Династия». Самой известной актерской работой Джоан Коллинз является роль Алексис Колби в телесериале «Династия». Героиню Коллинз называют лучшей злодейкой в истории телевидения. Актриса 6 раз (с 1982 по 1987 год) номинировалась на премию «Золотой глобус» за эту роль и получила награду в 1983 году. Сейчас Коллинз 86 лет, и она продолжает сниматься для телевидения.

7. Роберт Патрик

Где играл злодеев: «Крепкий орешек — 2» (1990), «Терминатор-2: Судный день» (1991), «Факультет» (1998). Первое, что приходит на ум при упоминании имени актера, — «жидкий» терминатор Т-1000, которого Патрик сыграл в картине Джеймса Кэмерона «Терминатор-2». Однажды актер сказал в интервью: «Меня убивали Брюс Уиллис, Шварценеггер, Сталлоне. В „Ангелах Чарли — 2“ меня убила бывшая жена Брюса Уиллиса (героиня Деми Мур). Когда-нибудь, возможно, меня не убьют». Надеемся, что его мечта сбылась, ведь в 2000-х годах Роберт Патрик стал появляться на экране в образе положительных героев.

6. Анжелика Хьюстон

Где играла злодеек: «Ведьмы» (1990), «Семейка Аддамс» (1991), «Семейные ценности Аддамсов» (1993). Колдунья Мортиша Аддамс в исполнении Хьюстон в фильмах о семейке Аддамс оказалась таким ярким персонажем, что до сих пор вдохновляет поклонников для создания образов на Хеллоуин. Сейчас Анжелика Хьюстон продолжает сниматься в кино. Ее самая свежая киноработа — роль в фильме «Джон Уик — 3».

5. Алан Рикман

Где играл злодеев: «Крепкий орешек» (1988), «Робин Гуд, принц воров» (1991), киносага «Гарри Поттер» (2001–2011). Кинокарьера Алана Рикмана началась с роли злодея в фильме «Крепкий орешек» (до этого актер играл на театральной сцене). Одна из самых популярных актерских работ Рикмана — Северус Снейп в серии фильмов о Гарри Поттере. В этой роли ему удалось воплотить на экране противоречивый, многогранный и таинственный образ. К сожалению, блестящий актер, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA, умер в 2016 году от онкологического заболевания, немного не дожив до своего 70-летия.

4. Лина Хиди

Где играла злодеек: «Игра престолов» (2011–2019), «Судья Дредд 3D» (2012) В сериале «Игра престолов» у Лины Хиди одна из ключевых ролей — прекрасной, но коварной и жестокой Серсеи, супруги короля, а впоследствии королевы-регента при своем юном и кровожадном сыне. Эта работа стала настоящим прорывом в карьере актрисы — за свою игру она получила номинацию на «Золотой глобус» и 5 номинаций на премию «Эмми».

3. Дэрил Ханна

Где играла злодеек: «Убить Билла. Фильм 1» (2003), «Убить Билла. Фильм 2» (2004). Дэрил Ханна в основном ассоциируется с образом одноглазой злодейки Элли Драйвер из фильмов Квентина Тарантино «Убить Билла». При этом в ее фильмографии немало ярких ролей. В частности, работа в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и роль русалки в фильме «Всплеск», где ее экранным партнером был Том Хэнкс.

2. Хьюго Уивинг

Где играл злодеев: «Матрица» (1999), «Матрица: Перезагрузка» (2003), «Матрица: Революция» (2003). Роль загадочного агента Смита в блокбастере «Матрица», исполненная Уивингом, принесла ему всемирную известность. Актер сыграл роль Смита и в сиквелах «Матрицы». Среди других заметных работ актера — роль эльфа Элронда в кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит: Нежданное путешествие» по мотивам произведений Джона Толкина, а также роль V в фильме «V — значит вендетта».

1. Кристофер Ли

Где играл злодеев: «Проклятие Франкенштейна», «Дракула» (1958), «Дракула: Князь тьмы» (1965), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Властелин колец» (2001–2003), «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002). Кристофера Ли можно назвать главным злодеем мирового кинематографа — он 9 раз сыграл роль графа Дракулы в разных фильмах, выступил в качестве главного противника Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». А самая известная молодому поколению его «злодейская» роль — Саруман Белый в трилогии «Властелин колец». Всего в фильмографии Ли, который умер в 2015 году в возрасте 93 лет, около 280 ролей.