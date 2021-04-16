12 отечественных сериалов, которые профукали захватывающий финал, потому что не смогли вовремя завершиться
Из года в год популярные сериалы собирают небольшую армию фанатов, которые преданно ждут каждую серию. Когда сюжет подходит к логическому завершению, зрители надеются увидеть яркий, феерический конец. Это и есть тот момент, когда создатели картин должны сказать себе «стоп». Но порой финал все не наступает, а режиссеры выпускают новые и новые сезоны.
Мы в AdMe.ru уверены, что всего хорошего должно быть понемногу, и даже культовые сериалы должны заканчиваться вовремя, чтобы не разочаровать фанатов.
Папины дочки
Стартовавший в 2007 году сериал не раз выводил телеканал СТС на 1-е место в рейтингах, а также четырежды получал награду ТЭФИ. В 2008 году ситком «Папины дочки» находился на пике своей популярности и лидировал среди российских подобных проектов. Позже показатели снизились, но сериал все равно собирал немало зрителей. Однако, по мнению пользователей сети, его нужно было завершить до появления мамы.
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Создатели сериалов не умеют приводить свои творения к логическому завершению. Точнее, к финалу, который более-менее подходит ситкому. Появление матери в лице Нонны Гришаевой стало официальным окончанием «Папиных дочек» и началом абсурда, сопровождающегося визгливым голосом мамочки и басовитым «хы-хы» ее возлюбленного — омерзительного хоккеиста. Все, что я так любила в сериале, кануло в никуда. © nyankocritic / КиноПоиск
Маргоша
Адаптация аргентинского сериала получила настолько высокие рейтинги, что, когда материал закончился, российские киношники продолжили писать сценарий самостоятельно. Однако многим телезрителям сериал показался затянутым, а диалоги — надуманными.
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Перед премьерой по телевизору полмесяца крутили рекламу. Было так много смешных моментов, авторы что-то новое привнесли в сериал, хорошо были подобраны актеры, играли отлично. Меня хватило на 30 серий. Потом я стала переключать каналы и забросила сериал совсем. Затем снова полмесяца рекламы, и нам показали 2-й сезон. Я решила возобновить просмотр. И что вы думаете? В общем, ничего не изменилось. © seeker24418 / КиноПоиск
Возможно, создателям сериала нужно было не затягивать сериал и сделать его более динамичным?
Реальные пацаны
Российский комедийный телесериал о жизни обычного пермского пацана Коляна и его друзей официально признан культурным достоянием Пермского края. По данным «TNS Россия», картина заняла 2-е место в топ-20 программ, популярных среди возрастной группы от 18 до 30 лет. Однако даже самые ярые поклонники отмечали, что сериал слишком затянулся и проект надо было закрыть в 1-м сезоне, после свадьбы главных героев. Вот что еще говорят зрители:
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Буду честен, стартовал данный сериал вполне приемлемо, какие-то серии особенно мне нравились. Казалось бы, концепция действительно хорошая. Изначально планировалось ТВ-шоу за период условного срока Николая. И вот, когда всему пришел конец, сериал почему-то продолжается и никак не закончится. В общем, дичь. © dixonaleksandr / КиноПоиск
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Не ограничившись одним сезоном, продюсеры допустили большую оплошность. Их первоначально неплохое шоу превратилось в грубый, бестолковый сериал, утративший свою искру, с которой в свое время он и загорелся. С каждым новым сезоном все светлые стороны стирались все сильнее и сильнее, что привело в конечном итоге к полному затмению. © Jake-57 / КиноПоиск
Моя прекрасная няня
Популярный в России ситком снят по мотивам сериала «Няня». Первоначально планировалось выпустить 5 сезонов, однако благодаря высоким рейтингам телесериал было решено продлить на 6-й сезон, а затем и на 7-й, сценарий к которому писали уже в России. Даже тогда у зрителей были к картине вопросы.
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То, что начиналось как перспективная комедия, кончилось ужасной нудятиной из разряда бразильских сериалов. Юмор поддерживают только Константин, Жанна и Любовь Григорьевна — замечательная актриса. Только ради них и стоило вообще это смотреть. © BonnyRain / КиноПоиск
Но настоящим провалом стало продолжение сериала — «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы». Сериал имел удивительно низкие рейтинги и разочаровал поклонников, которые считают, что ситком надо было закрыть после свадьбы.
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Вот и создатели «Моей прекрасной няни» не смогли притормозить тогда, когда история вроде логически завершилась и няня обрела счастье со своим шефом, став госпожой Шаталиной. © klieopa / КиноПоиск
Полицейский с Рублевки
У 1-го сезона сериала были весьма высокие рейтинги. В далеком 2016 году Александр Петров снимался не так много, как сейчас, да и формат полицейской комедии понравился публике. Проект получил ТЭФИ. К концу 5-го сезона картина уже надоела зрителям, как и лица главных актеров. Проект завершили полнометражными фильмами, которые тоже не вызвали большого отклика.
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Ощутимый успех сериала «Полицейский с Рублевки», который идет на телеканале ТНТ и насчитывает уже 4 сезона, не мог не вылиться в полноценную новогоднюю комедию, впрочем не слишком удачную, чтобы ждать от нее продолжения. © rogovets / КиноПоиск
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В 4-м сезоне не спасает и игра Петрова, сериал исчерпывает весь запас смешных и не очень шуток. В 5-м сезоне из сериала исчезают Петров, Бортич и Бабенкова. © hersonesos / КиноПоиск
Ивановы-Ивановы
Российский проект появился в 2017 году и слегка напоминает зарубежный сериал «Их перепутали в роддоме», хотя и не является полной его адаптацией. Ситком с нестандартным сюжетом и поверхностным юмором оказался популярным. Сюжет крутится вокруг двух семей — бедной и богатой. Неожиданно они оказываются товарищами по несчастью и решают жить вместе в одном доме. Сначала люди пытаются поладить, а потом уживаются и вместе решают общие проблемы.
Хотя картина получила положительные отзывы критиков и продолжает набирать высокие рейтинги, некоторые зрители посчитали 5-й сезон затянутым.
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У сценаристов закончилась фантазия. Все то же, что было и в предыдущих сезонах... 1-ю серию включил и не стал дальше смотреть. © Stellsy / KP
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Очень жалко, что 5-й сезон не оправдал ожиданий. Ушел Бурунов, смотреть стало неинтересно. © Жаклина Ленина / Kino-teatr
Кухня
Ситкомы часто страдают излишней затянутостью. Казалось бы, российской «Кухне» это не грозило. Каждый сезон сериала имел высокие рейтинги, а финальный, 6-й, вывел СТС в лидеры телеэфира в Москве. Проект способствовал появлению целой серии полнометражных фильмов и спин-оффов, но некоторые из них были не столь успешны. Например, спин-офф «Кухня. Война за отель» получил смешанные отзывы критиков, которые тем не менее выделили одну главную претензию.
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Аудитория не просто знакома с персонажами и ситуационными хохмами — она перекормлена ими и давно запуталась в многочисленных историях-ответвлениях. Ну сколько можно эксплуатировать одно, ладно, два места действия, словно это вселенные? © Вера Цветкова / Независимая газета
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Наконец-то я посмотрел сериал «Кухня» и все продолжения. Спин-офф «Сеня-Федя» — это уже тот момент, когда стоило остановиться. Да, как второстепенные персонажи они были довольно веселыми, но потянуть собственный сериал им не под силу. © egor.pletneff2006 / КиноПоиск
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Скажу честно, полюбил я этот сериал с 1-й серии 1-го сезона, он ворвался в мою жизнь и просто очаровал. Красивые актеры, шутки, прекрасная музыка, которая так хорошо подчеркивала и смешные, и грустные моменты и которую сразу хотелось найти и сохранить. Это я про первые 5 сезонов (хотя многие начинают ругать сериал после первых трех, но моих восторгов хватило на 5). Куда это все делось в 6-м, непонятно, и это вопрос к создателям и сценаристам. © kora2728 / КиноПоиск
Воронины
Успешный сериал впервые вышел на экраны в 2009 году, и с тех пор его рейтинги были стабильно высоки. 24-й сезон проекта должен был стать последним, но в 2020 году создатели решились отснять еще 2 сезона. Сейчас дальнейшая судьба проекта неизвестна. Между тем зрители предполагают, что ситком нужно было завершить гораздо раньше.
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15 сезонов назад, когда я только познакомился с семейством Ворониных, я не мог предположить, что моя симпатия к ним перерастет в лютую ненависть. © Павел Орлов / КиноПоиск
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Идеи семейных сериалов заканчиваются. Но режиссеры берут из других сериалов по серии и с каждым разом все хуже и хуже переделывают. Например, серия, связанная со встречей выпускников, есть в каждом сериале, и «Воронины» не исключение. © гоша1996 / КиноПоиск
Тайны следствия
Сериал о трудовых буднях и личной жизни Марии Сергеевны Швецовой и ее коллег многие годы приковывал к телевизору зрителей. За свою игру актеры получили множество премий и даже были удостоены медалей. Но с течением времени проект приелся, и у зрителей возник вопрос: когда же сериал придет к логическому завершению?
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Сразу стоит оговориться, что в самом начале, в первых сезонах, данный сериал смотрелся нормально. Приличных российских сериалов и фильмов было мало, и на фоне всего, что было на экранах, эта картина выглядела добротно. Но прошли годы, и сериал стал только хуже. По идее его стоило закрыть уже давным-давно. © Егоркин2 / КиноПоиск
На юбилейный, 20-й, сезон у зрителей была разная реакция. Одни преданно смотрят сериал годами и не готовы расставаться с ним ни в 20-й сезон, ни в какой бы то ни было еще. Другие говорят о том, что некогда весьма качественный телепродукт изжил себя и авторы не сумели остановиться вовремя.
Улицы разбитых фонарей
Сериал «Улицы разбитых фонарей» насчитывает 16 сезонов. Каждая серия представляет собой отдельное детективное расследование. Этот сериал был самым продолжительным в истории российского телевидения. Его не раз транслировали повторно, и показы старых серий также сопровождались высокими рейтинговыми показателями, особенно в 2004-м и 2005 годах.
Однако зрители считают, что золотое время картины пришлось на его первые сезоны, где еще играл первоначальный состав актеров.
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«Менты» были лучшими в первых сериях в своем первоначальном — золотом — составе. Истории Андрея Кивинова, придумавшего этот сериал и этих персонажей, были лучшими сценариями. Но на несколько качественных сюжетов его не хватило, и сериал покатился вниз. © sashaduk / КиноПоиск
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Соглашусь с большинством комментариев: хорошим сериалом «Улицы разбитых фонарей» были примерно год-полтора после начала. © e**l / КиноПоиск
Универ
Проект «Универ» стартовал в 2008 году и уже спустя 3 года подошел к своему логическому завершению. Но благодаря высоким рейтингам ситком решили продолжить — так зрители увидели «Универ. Новая общага». На данный момент сериал является самым продолжительным по времени в эфире ситкомом в истории российского телевидения. В августе 2020 года актриса Настасья Самбурская объявила о съемках продолжения под названием «Универ. 10 лет спустя».
Однако, несмотря на популярность, не всем зрителям такая растянутость пришлась по душе.
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Вот и подошел к концу самый длинный российский ситком. Но для меня он кончился раньше. Начиная примерно с 2013 года сериал полетел по наклонной. Из него ушел самый колоритный и державший на себе весь юмор персонаж — Кузя. За эти 500 с лишним серий уже не раз повторялись сюжеты и актеры, играющие разные роли. © Астро_Мэн / КиноПоиск
Интерны
Сериал о буднях студентов-врачей и их руководителя очень напоминает сразу 2 зарубежных хита — «Клинику» и «Доктора Хауса». В 2011 году на первой церемонии вручения телевизионной премии «Золотой носорог» ситком «Интерны» был признан лучшей ситуационной комедией, а Ивана Охлобыстина и Светлану Камынину наградили за актерскую игру.
В 2016 году на премии «ТЭФИ-2016» сериал стал победителем в номинации «Лучшая телевизионная многосерийная комедия / ситком». Создатели «Интернов» выпустили аж 14 сезонов, однако, по мнению зрителей, проект нужно было завершить раньше.
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1-й сезон был весьма содержательным, на удивление смешным и ненавязчивым, чего нельзя сказать про последующие творения сего продукта. Заимствования и переигрывания убили все желание смотреть сериал. Увы, создатели не остановились там, где нужно было остановиться. © Ily Kary / КиноПоиск
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Как обычно и бывает в сериалах, 1-й сезон — успех, 2-й сезон — на ура. В 3-м, словно крупинки, попадаются косячки. А дальше начинают менять героев, сюжет смешивается в кашу, все напоминает салат оливье. © Кошка Маруся / Kino-teatr
Какие еще сериалы, на ваш взгляд, надо было закончить пораньше?