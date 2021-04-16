12 отечественных сериалов, которые профукали захватывающий финал, потому что не смогли вовремя завершиться

Из года в год популярные сериалы собирают небольшую армию фанатов, которые преданно ждут каждую серию. Когда сюжет подходит к логическому завершению, зрители надеются увидеть яркий, феерический конец. Это и есть тот момент, когда создатели картин должны сказать себе «стоп». Но порой финал все не наступает, а режиссеры выпускают новые и новые сезоны.

Мы в AdMe.ru уверены, что всего хорошего должно быть понемногу, и даже культовые сериалы должны заканчиваться вовремя, чтобы не разочаровать фанатов.

Папины дочки

Стартовавший в 2007 году сериал не раз выводил телеканал СТС на 1-е место в рейтингах, а также четырежды получал награду ТЭФИ. В 2008 году ситком «Папины дочки» находился на пике своей популярности и лидировал среди российских подобных проектов. Позже показатели снизились, но сериал все равно собирал немало зрителей. Однако, по мнению пользователей сети, его нужно было завершить до появления мамы. Создатели сериалов не умеют приводить свои творения к логическому завершению. Точнее, к финалу, который более-менее подходит ситкому. Появление матери в лице Нонны Гришаевой стало официальным окончанием «Папиных дочек» и началом абсурда, сопровождающегося визгливым голосом мамочки и басовитым «хы-хы» ее возлюбленного — омерзительного хоккеиста. Все, что я так любила в сериале, кануло в никуда. © nyankocritic / КиноПоиск

Маргоша

Адаптация аргентинского сериала получила настолько высокие рейтинги, что, когда материал закончился, российские киношники продолжили писать сценарий самостоятельно. Однако многим телезрителям сериал показался затянутым, а диалоги — надуманными. Перед премьерой по телевизору полмесяца крутили рекламу. Было так много смешных моментов, авторы что-то новое привнесли в сериал, хорошо были подобраны актеры, играли отлично. Меня хватило на 30 серий. Потом я стала переключать каналы и забросила сериал совсем. Затем снова полмесяца рекламы, и нам показали 2-й сезон. Я решила возобновить просмотр. И что вы думаете? В общем, ничего не изменилось. © seeker24418 / КиноПоиск Возможно, создателям сериала нужно было не затягивать сериал и сделать его более динамичным?

Реальные пацаны

Российский комедийный телесериал о жизни обычного пермского пацана Коляна и его друзей официально признан культурным достоянием Пермского края. По данным «TNS Россия», картина заняла 2-е место в топ-20 программ, популярных среди возрастной группы от 18 до 30 лет. Однако даже самые ярые поклонники отмечали, что сериал слишком затянулся и проект надо было закрыть в 1-м сезоне, после свадьбы главных героев. Вот что еще говорят зрители: Буду честен, стартовал данный сериал вполне приемлемо, какие-то серии особенно мне нравились. Казалось бы, концепция действительно хорошая. Изначально планировалось ТВ-шоу за период условного срока Николая. И вот, когда всему пришел конец, сериал почему-то продолжается и никак не закончится. В общем, дичь. © dixonaleksandr / КиноПоиск

Не ограничившись одним сезоном, продюсеры допустили большую оплошность. Их первоначально неплохое шоу превратилось в грубый, бестолковый сериал, утративший свою искру, с которой в свое время он и загорелся. С каждым новым сезоном все светлые стороны стирались все сильнее и сильнее, что привело в конечном итоге к полному затмению. © Jake-57 / КиноПоиск

Моя прекрасная няня

Популярный в России ситком снят по мотивам сериала «Няня». Первоначально планировалось выпустить 5 сезонов, однако благодаря высоким рейтингам телесериал было решено продлить на 6-й сезон, а затем и на 7-й, сценарий к которому писали уже в России. Даже тогда у зрителей были к картине вопросы. То, что начиналось как перспективная комедия, кончилось ужасной нудятиной из разряда бразильских сериалов. Юмор поддерживают только Константин, Жанна и Любовь Григорьевна — замечательная актриса. Только ради них и стоило вообще это смотреть. © BonnyRain / КиноПоиск Но настоящим провалом стало продолжение сериала — «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы». Сериал имел удивительно низкие рейтинги и разочаровал поклонников, которые считают, что ситком надо было закрыть после свадьбы. Вот и создатели «Моей прекрасной няни» не смогли притормозить тогда, когда история вроде логически завершилась и няня обрела счастье со своим шефом, став госпожой Шаталиной. © klieopa / КиноПоиск

Полицейский с Рублевки

У 1-го сезона сериала были весьма высокие рейтинги. В далеком 2016 году Александр Петров снимался не так много, как сейчас, да и формат полицейской комедии понравился публике. Проект получил ТЭФИ. К концу 5-го сезона картина уже надоела зрителям, как и лица главных актеров. Проект завершили полнометражными фильмами, которые тоже не вызвали большого отклика. Ощутимый успех сериала «Полицейский с Рублевки», который идет на телеканале ТНТ и насчитывает уже 4 сезона, не мог не вылиться в полноценную новогоднюю комедию, впрочем не слишком удачную, чтобы ждать от нее продолжения. © rogovets / КиноПоиск

В 4-м сезоне не спасает и игра Петрова, сериал исчерпывает весь запас смешных и не очень шуток. В 5-м сезоне из сериала исчезают Петров, Бортич и Бабенкова. © hersonesos / КиноПоиск

Ивановы-Ивановы

Российский проект появился в 2017 году и слегка напоминает зарубежный сериал «Их перепутали в роддоме», хотя и не является полной его адаптацией. Ситком с нестандартным сюжетом и поверхностным юмором оказался популярным. Сюжет крутится вокруг двух семей — бедной и богатой. Неожиданно они оказываются товарищами по несчастью и решают жить вместе в одном доме. Сначала люди пытаются поладить, а потом уживаются и вместе решают общие проблемы. Хотя картина получила положительные отзывы критиков и продолжает набирать высокие рейтинги, некоторые зрители посчитали 5-й сезон затянутым. У сценаристов закончилась фантазия. Все то же, что было и в предыдущих сезонах... 1-ю серию включил и не стал дальше смотреть. © Stellsy / KP

Очень жалко, что 5-й сезон не оправдал ожиданий. Ушел Бурунов, смотреть стало неинтересно. © Жаклина Ленина / Kino-teatr

Кухня

Ситкомы часто страдают излишней затянутостью. Казалось бы, российской «Кухне» это не грозило. Каждый сезон сериала имел высокие рейтинги, а финальный, 6-й, вывел СТС в лидеры телеэфира в Москве. Проект способствовал появлению целой серии полнометражных фильмов и спин-оффов, но некоторые из них были не столь успешны. Например, спин-офф «Кухня. Война за отель» получил смешанные отзывы критиков, которые тем не менее выделили одну главную претензию. Аудитория не просто знакома с персонажами и ситуационными хохмами — она перекормлена ими и давно запуталась в многочисленных историях-ответвлениях. Ну сколько можно эксплуатировать одно, ладно, два места действия, словно это вселенные? © Вера Цветкова / Независимая газета

Наконец-то я посмотрел сериал «Кухня» и все продолжения. Спин-офф «Сеня-Федя» — это уже тот момент, когда стоило остановиться. Да, как второстепенные персонажи они были довольно веселыми, но потянуть собственный сериал им не под силу. © egor.pletneff2006 / КиноПоиск

Скажу честно, полюбил я этот сериал с 1-й серии 1-го сезона, он ворвался в мою жизнь и просто очаровал. Красивые актеры, шутки, прекрасная музыка, которая так хорошо подчеркивала и смешные, и грустные моменты и которую сразу хотелось найти и сохранить. Это я про первые 5 сезонов (хотя многие начинают ругать сериал после первых трех, но моих восторгов хватило на 5). Куда это все делось в 6-м, непонятно, и это вопрос к создателям и сценаристам. © kora2728 / КиноПоиск

Воронины

Успешный сериал впервые вышел на экраны в 2009 году, и с тех пор его рейтинги были стабильно высоки. 24-й сезон проекта должен был стать последним, но в 2020 году создатели решились отснять еще 2 сезона. Сейчас дальнейшая судьба проекта неизвестна. Между тем зрители предполагают, что ситком нужно было завершить гораздо раньше. 15 сезонов назад, когда я только познакомился с семейством Ворониных, я не мог предположить, что моя симпатия к ним перерастет в лютую ненависть. © Павел Орлов / КиноПоиск

Идеи семейных сериалов заканчиваются. Но режиссеры берут из других сериалов по серии и с каждым разом все хуже и хуже переделывают. Например, серия, связанная со встречей выпускников, есть в каждом сериале, и «Воронины» не исключение. © гоша1996 / КиноПоиск

Тайны следствия

Сериал о трудовых буднях и личной жизни Марии Сергеевны Швецовой и ее коллег многие годы приковывал к телевизору зрителей. За свою игру актеры получили множество премий и даже были удостоены медалей. Но с течением времени проект приелся, и у зрителей возник вопрос: когда же сериал придет к логическому завершению? Сразу стоит оговориться, что в самом начале, в первых сезонах, данный сериал смотрелся нормально. Приличных российских сериалов и фильмов было мало, и на фоне всего, что было на экранах, эта картина выглядела добротно. Но прошли годы, и сериал стал только хуже. По идее его стоило закрыть уже давным-давно. © Егоркин2 / КиноПоиск На юбилейный, 20-й, сезон у зрителей была разная реакция. Одни преданно смотрят сериал годами и не готовы расставаться с ним ни в 20-й сезон, ни в какой бы то ни было еще. Другие говорят о том, что некогда весьма качественный телепродукт изжил себя и авторы не сумели остановиться вовремя.

Улицы разбитых фонарей

Сериал «Улицы разбитых фонарей» насчитывает 16 сезонов. Каждая серия представляет собой отдельное детективное расследование. Этот сериал был самым продолжительным в истории российского телевидения. Его не раз транслировали повторно, и показы старых серий также сопровождались высокими рейтинговыми показателями, особенно в 2004-м и 2005 годах. Однако зрители считают, что золотое время картины пришлось на его первые сезоны, где еще играл первоначальный состав актеров. «Менты» были лучшими в первых сериях в своем первоначальном — золотом — составе. Истории Андрея Кивинова, придумавшего этот сериал и этих персонажей, были лучшими сценариями. Но на несколько качественных сюжетов его не хватило, и сериал покатился вниз. © sashaduk / КиноПоиск

Соглашусь с большинством комментариев: хорошим сериалом «Улицы разбитых фонарей» были примерно год-полтора после начала. © e**l / КиноПоиск

Универ

Проект «Универ» стартовал в 2008 году и уже спустя 3 года подошел к своему логическому завершению. Но благодаря высоким рейтингам ситком решили продолжить — так зрители увидели «Универ. Новая общага». На данный момент сериал является самым продолжительным по времени в эфире ситкомом в истории российского телевидения. В августе 2020 года актриса Настасья Самбурская объявила о съемках продолжения под названием «Универ. 10 лет спустя». Однако, несмотря на популярность, не всем зрителям такая растянутость пришлась по душе. Вот и подошел к концу самый длинный российский ситком. Но для меня он кончился раньше. Начиная примерно с 2013 года сериал полетел по наклонной. Из него ушел самый колоритный и державший на себе весь юмор персонаж — Кузя. За эти 500 с лишним серий уже не раз повторялись сюжеты и актеры, играющие разные роли. © Астро_Мэн / КиноПоиск

Интерны

Сериал о буднях студентов-врачей и их руководителя очень напоминает сразу 2 зарубежных хита — «Клинику» и «Доктора Хауса». В 2011 году на первой церемонии вручения телевизионной премии «Золотой носорог» ситком «Интерны» был признан лучшей ситуационной комедией, а Ивана Охлобыстина и Светлану Камынину наградили за актерскую игру. В 2016 году на премии «ТЭФИ-2016» сериал стал победителем в номинации «Лучшая телевизионная многосерийная комедия / ситком». Создатели «Интернов» выпустили аж 14 сезонов, однако, по мнению зрителей, проект нужно было завершить раньше. 1-й сезон был весьма содержательным, на удивление смешным и ненавязчивым, чего нельзя сказать про последующие творения сего продукта. Заимствования и переигрывания убили все желание смотреть сериал. Увы, создатели не остановились там, где нужно было остановиться. © Ily Kary / КиноПоиск

Как обычно и бывает в сериалах, 1-й сезон — успех, 2-й сезон — на ура. В 3-м, словно крупинки, попадаются косячки. А дальше начинают менять героев, сюжет смешивается в кашу, все напоминает салат оливье. © Кошка Маруся / Kino-teatr