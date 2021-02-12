12 отечественных фильмов, о которых иностранцы говорят: «Крутое кино, вот бы у нас так сняли!»

Может сложиться впечатление, что загадочная русская душа, проблемы советского или современного российского общества отнюдь не близки жителям других стран. А потому и кино, которое мы снимаем, должно казаться им странным и непонятным. Но на деле же наш отечественный кинематограф влюбляет в себя людей, которые родились и выросли в совершенно разных точках земного шара.

Мы в AdMe.ru перечитали огромное количество отзывов об отечественных фильмах и должны признать: наше кино иностранцы понимают и любят.

Летят журавли

Военная драма «Летят журавли» показывает трагедию обычных людей, их надежды, переживания и потери. В центре сюжета — двое влюбленных, которых разлучает Великая Отечественная война. Рейтинг IMDb: 8,3 Один из моих любимых фильмов. Красивый и пронзительный. На мой взгляд, один из лучших фильмов о войне. © superherofilmbuff / Reddit

Пересмотрел мой, пожалуй, самый любимый советский фильм «Летят журавли». Он великолепный. Каждый кадр мог бы стать фотографией. Татьяна Самойлова просто потрясающая. У нее одно из самых выразительных лиц, которые я когда-либо видел. © Nick_Ashdown / Twitter

12 стульев (1971)

Жемчуг и бриллианты, спрятанные покойной тещей Кисы Воробьянинова в одном из стульев гостиного гарнитура, не дают покоя ни ему самому, ни авантюристу и великому комбинатору Остапу Бендеру, ни всем тем, кому удалось узнать об этих сокровищах. Рейтинг IMDb: 8,3 Это не просто комедийный фильм. В нем показаны самые разные стороны жизни не только в СССР, но и на всей планете Земля. Этот фильм был актуален в прошлом, актуален сейчас и, кажется, будет актуален в будущем. Один из лучших фильмов, когда-либо снятых на этой планете! © gordon-3737 / IMDb

Кин-дза-дза!

Фантастическая трагикомедия о межгалактическом путешествии, которое началось с обычного похода в магазин за хлебом и макаронами. Дядя Вова и Скрипач знакомятся с обычаями жизни на планете Плюк и ищут способы вернуться на Землю. Рейтинг IMDb: 8,1 Не могу поверить, что этот фильм вышел больше 20 лет назад, и никто у нас о нем не слышал. Фильм — сплошное наслаждение! Я мог бы рекомендовать его к просмотру еще и еще. Это остроумный, забавный и просто блестящий фильм. © gceomer / IMDb

Сталкер

Действие фантастического фильма-притчи по мотивам книги братьев Стругацких «Пикник на обочине» происходит в вымышленном мире. Там существует запретная Зона, в которой, по слухам, находится комната, исполняющая желания. Рейтинг IMDb: 8,2 Искренне завидую всем, кто смотрит фильм впервые. Я смотрел его уже не знаю сколько раз и каждый раз прихожу в восторг. При первом же просмотре картина Тарковского просто разрушает ваше представление о том, что такое фильм в принципе. © ThatFuzzyB****** / Reddit

Когда этот фильм заканчивается, ты уже совсем другой человек. © golfcruise / Reddit

Пошел смотреть, ничего не зная об этом фильме. После просмотра он мне не понравился, но потом показался увлекательным. Пересмотрев, я просто влюбился в него. Пожалуй, никакой другой фильм не впечатлил меня так, как «Сталкер». © quarterburn / Reddit

Турецкий гамбит

Художественный фильм по одноименной книге Бориса Акунина повествует о приключениях Эраста Фандорина во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Рейтинг IMDb: 7,0 У меня была возможность увидеть его на большом экране с хорошим звуком — и я потрясен! Хоть это и не голливудский фильм, в нем настоящие исторические костюмы, фантастическая операторская работа, и, на мой взгляд, по спецэффектам он равен или даже превзошел такие фильмы, как «Храброе сердце», «Властелин колец» и «Матрица». © coopea / IMDb

Возвращение

Драматический фильм рассказывает историю двух братьев, в жизни которых неожиданно появляется странный человек, уже ставший чужим, — их отец. Рейтинг IMDb: 8,0 Пересмотрел массу эмоциональных фильмов, но никогда не видел фильма с таким душевным накалом, как «Возвращение». Несмотря на то, что я никогда в жизни не переживал отчужденность в отношениях с родителем или его отсутствие, я пропустил через себя чувства этих детей. © tuttifrutti02 / IMDb

В прошлом году посмотрел фильм в Сиднее и только что купил его (настоящее сокровище!) на DVD. Уже после просмотра трейлера этот загадочный и мрачный русский фильм меня очаровал. Он превзошел все мои ожидания, и теперь я считаю его одним из моих любимых фильмов всех времен. © michaelmortlock / IMDb

Ночной Дозор

Действие фильма в жанре городского фэнтези разворачивается в современной Москве. Это первая часть истории по одноименной книге Сергея Лукьяненко о борьбе светлых и темных сил. Рейтинг IMDb: 6,4 Мне очень понравился этот фильм, и, на мой взгляд, если сравнивать его со множеством дурацких голливудских картин, которые обычно заполняют наши кинотеатры, это один из тех уникальных случаев, когда ожидания превосходят реальность. Мне очень понравились актеры, идея и весь сюжет. Я смотрел этот фильм дважды и очень хочу увидеть его еще раз. © kube_us / IMDb

Этот фильм привнес глоток свежего воздуха в испорченную атмосферу фильмов ужасов-фэнтези, основанных главным образом на высокотехнологичных спецэффектах и идеальном гриме. © jleticia29 / IMDb

Дылда

Драматический фильм о жизни двух женщин, которые после войны возвращаются в Ленинград. Их окружают развалины разрушенного города, но и внутри у них сплошные руины, которые они пытаются восстановить. Рейтинг IMDb: 7,1 Один из лучших фильмов, которые я смотрел в кинотеатре в 2019 году. Его непросто смотреть, он очень депрессивный, но потрясающий. © hallobye-05725 / IMDb

Вчера посмотрела этот фильм. Приглушенный, разрушающий, великолепный! И сегодня не могу перестать думать о нем, обязательно посмотрю снова. © CongregationOfVapors / Reddit

Аритмия

Картина о буднях врача скорой помощи, который горит своей работой. Каждый день ему приходится принимать решения, от которых зависят жизни людей. Но, спасая других, он не успевает спасать свою личную жизнь. Рейтинг IMDb: 7,4 Я британец, но много лет жил и работал в России. И я очень ценю правдивость этого фильма. В отличие от многих довольно душевных депрессивных фильмов, которые часто снимают в России, это сердечная, трогательная драма с прекрасно проработанными деталями в исполнении талантливых актеров. © ed-77737 / IMDb

Один из лучших фильмов, которые я видел за последнее время. Мне очень понравились персонажи, не мог оторвать взгляд от экрана. Не пропустите этот фильм. Пять с плюсом. © philipc-91036 / IMDb

Действительно сложно создать интересный микрокосмос, детально продуманных, трогательных и реалистичных персонажей и такой насыщенный сюжет. Но у этого фильма получилось. © tomminuppukuja / IMDb

Неадекватные люди

Комедийная мелодрама рассказывает о молодом человеке из провинции, который переезжает в Москву, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он начинает думать, что это было плохой идеей, ведь по сравнению со своими новыми знакомыми он выглядит единственным адекватным человеком. Рейтинг IMDb: 7,4 Мне этот фильм очень понравился. Актерское мастерство на очень высоком уровне, а сценарий остроумный, есть по-настоящему смешные моменты. © suzie-63296 / IMDb

Я только что провел 90 приятных минут за просмотром этой картины. Персонажи чрезвычайно симпатичные, а сюжету удается перейти от глупого и дерзкого к несколько более серьезному без ощущения надуманности. Этот фильм намного выше уровня средней российской комедии и очень хорошо сделан для сверхмалого бюджета. © cat-that-goes-by-himself / IMDb

Последний богатырь

Комедийное семейное фэнтези по мотивам русских сказок. Одинокий москвич Иван, известный после участия в телешоу «Битва магов» как белый маг Светозар, попадает в волшебную страну Белогорье. Рейтинг IMDb: 6,5 Я незнаком с русской мифологией, но мне действительно понравился этот фильм, сценарий и линии персонажей хорошо продуманы. Мне кажется, он отлично подходит взрослым и подросткам и, пожалуй, похож на «Гарри Поттера» или «Хоббита» / «Властелина колец». © pipo- / IMDb

Притяжение

Фантастический фильм о первом контакте землян с инопланетянами, искусственном интеллекте, внеземных ценностях и любви обычной девушки и пришельца. Рейтинг IMDb: 5,6 Особенно понравились финал и идея о том, что такое любовь и что любовь делает с людьми. Не могу перестать плакать. Он заставил меня дрожать от мысли о том, каковы люди и как мало нужно для того, чтобы изменить ситуацию. Спасибо за этот опыт, посмотрю еще раз. © nalam-61271 / IMDb

Я большой фанат научной фантастики, и мне очень понравился этот фильм! В нем есть драма, немного комедии, много экшена. Музыка и визуализация великолепные. © eddiemcstanley / IMDb

Этот фильм лучше многих голливудских научно-фантастических фильмов. У него отличная сюжетная линия, и она заставила задуматься: если нашу планету действительно посетили, почему они еще не заявили о себе всем? © wizecrakz / IMDb