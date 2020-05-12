12 отечественных фильмов, которые за рубежом перевели, что называется, с фантазией

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Все мы любим старое доброе советское кино. Несмотря на то что некоторые фильмы были сняты более полувека назад, в современных российских семьях их пересматривают до сих пор. Но не все знают, как эти фильмы выглядели в глазах зарубежных зрителей.

AdMe.ru сравнил названия фильмов в отечественном и зарубежном прокате. Получилось смешно, неожиданно и остроумно.

Фильм «Бриллиантовая рука» по праву может называться самой любимой зрителями картиной. Она была признана лучшей отечественной комедией по опросу телезрителей, проведенному РТВ (1995) к 100-летию кино. Картина была выпущена во многих странах, однако в Бразилии ее премьера состоялась лишь в 2017 году, почти через 50 лет после показа в СССР.

Мало кто знает, но некоторые сцены в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» были вырезаны из-за цензуры. Например, во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» Тот отвечает: «Во всяком случае, не мы» (цензурный вариант), в оригинале же — «Народ, народ, батюшка». Кстати, премьера фильма тоже состоялась не в СССР, а за рубежом.

Картина была выпущена в Советском Союзе в июле 1957-го, и уже зимой этого года ее премьера состоялась в Германии. Интересно, что для съемок эпизода, в котором Хоттабыч поедает в больших количествах эскимо, был сделан подлог: чтобы актер Николай Волков не простудился, вместо мороженого он ел творожные сырки. После этого всю оставшуюся жизнь Николай Николаевич не мог даже смотреть на творожный десерт.

Несмотря на большую известность и высокую популярность среди зрителей, фильм «Я шагаю по Москве» получил неоднозначные отзывы кинокритиков. Эксперты киноиндустрии ругали картину за «бесконфликтность» действия и отсутствие в сюжете сложной драматургии. Однако все же фильм получил признание на Каннском фестивале, где режиссер Георгий Данелия был удостоен почетного упоминания в числе молодых кинематографистов. Видимо, фильм оказался настолько интересным международному зрителю, что в один год с советской премьерой он был показан в Японии, Венгрии, Финляндии и Аргентине.

В Советском Союзе эта картина, которую, пожалуй, знает каждый, вышла в 1985 году. А премьера кино за рубежом состоялась в следующем году. Фильм презентовали зрителям Финляндии и Венгрии.

Далеко не все знают, что некоторые сцены, имевшие международную подоплеку, были вырезаны из «Мимино». В фильме есть эпизод, где Мимино пытается позвонить из заграничного города в Телави, а его соединяют с Тель-Авивом, однако этот эпизод мог рассматриваться как предрассудочный. Поэтому режиссера вынудили изготовить одну копию фильма без разговора с Тель-Авивом для кинофестиваля, но в копиях для проката этот эпизод был оставлен. Премьера фильма за рубежом прошла в 1978 году, когда картина была презентована немецкому зрителю.

Название фильма претерпело изменения даже в отечественном прокате. Изначально картина должна была называться «Три тополя на Шаболовке». Однако в конце 60-х слово «Шаболовка» уже прочно ассоциировалось с телевидением, и это могло помешать восприятию фильма зрителем. Кстати, заграничный показ фильма состоялся на месяц раньше, чем отечественный. Впервые «Три тополя на Плющихе» показали на кинофестивале в Аргентине.

Этот фильм Никиты Михалкова объехал почти весь мир. Так, в 1976 году режиссер получил награду за свою картину в Дели, а также участвовал в кинофестивалях в Белграде и Сан-Себастьяне.

Картина «Полосатый рейс» стала лидером советского проката в 1961 году. Более того, в ближайшие 3 года ее премьера состоялась в Аргентине, Мексике, Финляндии, Дании и Италии.

«Служебный роман» стал новаторским для советского кинопроизводства фильмом. Съемка картины заняла 63 дня. Снимали большими эпизодами, тремя камерами, что было в новинку для советского кино. Новые технологии принесли картине успех. Фильм был показан на двух зарубежных кинофестивалях: в Чикаго (1978) и на Тайване (2005).

Фильм «Берегись автомобиля» изначально был запущен под названием «Угнали машину». Однако председатель Госкино забраковал сценарий, полагая, что советские граждане начнут угонять друг у друга автомобили, а фильм был законсервирован. Режиссер картины Эльдар Рязанов впоследствии переработал сценарий и получил добро цензоров на съемку.

Премьера фильма, снятого по сказке Петра Ершова, в советском прокате состоялась в 1941 году. Однако уже через 6 лет сказку показали немецкому зрителю, а в 1962 году картина вышла в Финляндии.