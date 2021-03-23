12 наших фильмов и сериалов, которые сумели завоевать популярность на Западе

В 1958 году фильм «Летят журавли» произвел фурор на Каннском кинофестивале и получил широкий прокат во Франции. Режиссеры и по сей день пытаются повторить успех культовой картины. И некоторым это удается. Все чаще современные российские фильмы появляются на экранах зарубежных зрителей и завоевывают их любовь.

Мы в AdMe.ru изучили портал IMDb, чтобы составить список российских фильмов и сериалов, которые получили успех на Западе. Обязательно дочитайте статью до конца, там вас ждет бонус.

«Последняя сказка Риты», Рената Литвинова (2012)

Рейтинг IMDb: 7,0 Маргарита тяжело больна. Она попадает в больницу, где трудится врачом ее подруга Надя. Надя узнает диагноз Риты и не может решиться рассказать ей печальную новость. За умирающей девушкой начинает ухаживать Таня, работающая медсестрой в морге. Неожиданно Маргарита понимает, что ее новая сиделка — ангел из загробного мира. Картина была участником нескольких международных кинофестивалей, получила награды и неплохие отзывы кинокритиков.

«Последний день», Алексей Попогребский (2010)

Рейтинг IMDb: 7,0 Начальник полярной станции Сергей и практикант Павел живут одни на острове в Северном Ледовитом океане. Вахта подходит к концу. Сергей хочет вернутся на материк, где его ждут жена и сын, а Павел переживает о том, что его мечты о Заполярье не совпали с реальностью. Но жизнь мужчин кардинально меняется, когда практикант получает сообщение с Большой земли. Премьера драмы состоялась в 2010 году в рамках Берлинского кинофестиваля. Картина получила «Серебряного медведя» в 3 номинациях: «Лучшая мужская роль», «За выдающиеся художественные достижения», «За выдающийся художественный вклад в развитие кино», а также приз на Лондонском кинофестивале. А вскоре права на трансляцию выкупила компания Netflix.

«Изображая жертву», Кирилл Серебренников (2006)

Рейтинг IMDb: 7,1 После окончания университета Валя устраивается в милицию на странную должность: он изображает жертву во время следственных экспериментов. Следственная группа в составе харизматичного капитана, младшего капитана Люды с неустроенной личной жизнью и глуповатого сержанта Севы ежедневно выезжает на места преступлений, где пытается восстановить картину произошедшего. А дополнительной абсурдности ситуации придают сами преступники. Права на трансляцию фильма купила компания Netflix.

«Псих», Федор Бондарчук (2020)

Рейтинг IMDb: 7,1 Олег — востребованный психотерапевт. Попасть к нему на прием не так-то просто. Клиентам Олег кажется успешным специалистом, но в реальности его жизнь летит под откос. Он живет с мамой в свои 40 лет, ненавидит клиентов и переживает кризис среднего возраста. Состояние Олега усугубляет жена, которая пропала 384 дня назад.

«Доктор Лиза», Оксана Карас (2020)

Рейтинг IMDb: 7,2 Биографическая драма рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки — основателя фонда «Справедливая помощь». Утром она планировала отметить 30-летие свадьбы в кругу семьи. Но перед застольем осталось сделать одно — съездить на Павелецкий вокзал, чтобы помочь бездомным. Эта поездка рушит все планы. К доктору Лизе обращается папа больной девочки.

«Измены», Вадим Перельман (2015)

Рейтинг IMDb: 7,3 Асе 32 года. У нее есть муж-отоларинголог и 3 любовника: деловой партнер, сотрудник ГАИ и сын олигарха. Однажды она встречает подругу детства Дашу. Даше становится скучно с мужем, и она просит Асю научить ее жить такой же «легкой и полноценной» жизнью. Премьера сериала состоялась 21 сентября 2015 года. А спустя 4 года права на адаптацию выкупила американская телекомпания Paramount Television.

«Эпидемия», Павел Костомаров (2019)

Рейтинг IMDb: 7,3 Научно-фантастический сериал по роману Яны Вагнер «Вонгозеро». Жителей Москвы охватывает неизвестная болезнь. Город закрывают на карантин, в нем царит хаос и беззаконие. Главный герой Сергей вместе с компанией единомышленников, спасаясь, отправляется в Карелию на необитаемый остров. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим на международный фестиваль CanneSeries в Каннах. Картина участвовала в нескольких российских кинофестивалях и вошла в рейтинг знаменитых международных проектов. В 2020 году право на показ выкупила компания Netflix, и лента сразу попала в топ-10 лучших сериалов платформы. А Стивен Кинг сказал: «Это чертовски хороший сериал» .

«Со мною вот что происходит», Виктор Шамиров (2012)

Рейтинг IMDb: 7,4 Драма с Гошей Куценко и Виктором Шамировым в главных ролях. Немолодой провинциал Валентин приезжает в Москву к брату Артему. 30 декабря мужчины узнают, что их отец неизлечимо болен. Расстроенный Валентин пытается уехать домой на Новый год, но у жизни свои планы. Основная тема фильма — экзистенциальное одиночество. Премьера фильма состоялась на 23-м фестивале «Кинотавр», собрала несколько наград на международных конкурсах и получила положительные отзывы зарубежных критиков.

«Лучше, чем люди», Андрей Джунковский (2018)

Рейтинг IMDb: 7,4 «Лучше, чем люди» — еще один сериал, права на которые купила компания Netflix. Это история о недалеком будущем. Роботы-андроиды стали обыденностью, они помогают воспитывать детей, работают охранниками и водителями. Главная героиня — робот Ариса — пытается понять, что такое быть человеком, любить и заботиться.

«День выборов», Олег Фомин (2007)

Рейтинг IMDb: 7,5 Руководитель радиокомпании получает заказ от олигарха. В одной из областей Поволжья нужно провести предвыборную кампанию «технического» кандидата, чтобы отобрать у действующего губернатора пару процентов голосов. Команда «Как бы радио» с головой окунается в работу.

«Чики», Эдуард Оганесян (2020)

Рейтинг IMDb: 7,7 Света, Люда и Марина работают на трассе провинциального южного города. Из Москвы к ним возвращается подруга Жанна. Она предлагает девушкам бросить опасное занятие и открыть собственный бизнес.

«Шапито-шоу», Сергей Лобан (2011)

Рейтинг IMDb: 7,7 Музыкальная кинокомедия снята независимым объединением «СВОИ2000». Фильм состоит из 4 новелл: о любви, дружбе, уважении, сотрудничестве. Герои приезжают в курортный городок, где резко меняется их жизнь. Вера сходит с ума от любви, Леша пытается вернуть дружбу, Никита — внимание отца, а Рома — найти свой путь к славе. В конце каждой истории между героями происходит выяснение отношений и они идут на вечернее шоу в шапито. Фильм вышел в международный прокат . Он был тепло встречен критиками и получил много положительных отзывов из Франции , Германии и Нидерландов .

Бонус № 1: Брат (1997)

Рейтинг IMDb: 8,0 История о Даниле Багрове оказалась по душе не только отечественному зрителю, но и зарубежному. После премьеры фильм был показан на нескольких международных кинофестивалях и завоевал несколько наград: Гран-при фестиваля «Кинотавр», приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Чикаго, Гран-при фестиваля в Триесте и др. Фильм положительно оценили критики из Франции, Германии и Англии. А права на показ «Брата» купили стриминговый сервис Amazon Prime и Netflix.

Бонус № 2: Смешарики (2003)

Рейтинг IMDb: 7,6 Истории о жизни круглых зверей скоро исполнится 20 лет. За это время «Смешарики» завоевали всемирную любовь. В 2008 году американский телеканал The CW адаптировал 99 серий. Мультфильм получил название «GoGoRiki». На данный момент сериал вышел в 60 странах и переведен на 15 языков.