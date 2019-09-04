12 отечественных актрис, которые не вписываются в стандарты красоты, но это им только на пользу

7 1 5 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие люди уверены: чтобы добиться успеха, нужно непременно обладать безупречными внешними данными. А уж в кино и подавно. Не станем отрицать: среди артистов действительно немало тех, кого можно считать эталоном современной красоты. Однако успех на кинопоприще вовсе не зависит от того, насколько ровный у вас нос или зубы.

Мы в AdMe.ru уверены, что талант, харизма и обаяние намного важнее для актеров, чем правильные черты лица. И доказательство тому — эти артистки, которых зрители боготворят отнюдь не за внешность.

1. Инна Чурикова

Инна Чурикова из тех великих актрис, которым не нужно обладать идеальной внешностью, чтобы царствовать на экране или сцене. Но было время, когда девушку не принимали в театральное училище из-за «неартистических» внешних данных. Один из членов приемной комиссии даже позволил себе обидное замечание: «Девушка, вы в зеркало давно смотрели?» Принять свой неклассический облик Инне помогла мама. И девушка все-таки поступила в театральный, где смогли оценить не ее внешность, а талант.

2. Лия Ахеджакова

Заслуженная артистка РСФСР Лия Ахеджакова — обладательница двух премий «Ника» за роли второго плана. «Значит, хорошие сапоги, надо брать», — эту фразу секретарши Веры, как и саму героиню из «Служебного романа», помнит каждый. А ведь роль совсем маленькая. Все потому, что актриса Лия Ахеджакова — выдающаяся. Благодаря колоритной внешности и блестящей игре Ахеджакову невозможно перепутать ни с кем.

3. Нелли Уварова

Нелли Уварова прославилась ролью дурнушки в сериале «Не родись красивой». Обаяние и непосредственность актрисы покорили публику и сделали ее звездой. Девушка находится в полной гармонии со своим обликом, любит одеваться незаурядно и модно (ее сестра — модельер) и неизменно приковывает к себе восхищенные взгляды. В то же время Нелли убеждена: людям не стоит возводить внешность в культ.

4. Алиса Фрейндлих

В начале кинокарьеры Алису Фрейндлих снимали мало. Ей мешало амплуа травести — мужских ролей. К тому же в 60-е годы на «Ленфильме» не воспринимали ее внешность. Для образов советских девушек требовались другие лица. И лишь в фильме «Служебный роман» режиссер Эльдар Рязанов догадался открыть в «мымре» красивую статную женщину. Те, кто знает Алису Бруновну лично, отзываются о ней как об утонченной, интеллигентной женщине с отличным чувством юмора. Это всегда было заметно на экране, а нестандартная внешность только добавляла актрисе шарма и привлекательности.

5. Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова благодаря своему таланту сумела выйти из тени знаменитого отца и построить успешную карьеру в кино. Актриса говорит, что благодарна родителям за неординарную внешность, ведь она позволяет режиссерам «творить» с актрисой разные вещи. Охотно верим: в послужном списке актрисы уже более 6 десятков киноролей.

6. Олеся Железняк

Непосредственная и жизнерадостная Олеся Железняк сходу покорила аудиторию, впервые появившись в большом кино. В фильме «Ландыш серебристый» Олеся неподражаемо сыграла провинциальную певицу Зою Мисочкину. «У меня нет комплекса по поводу внешности, — признавалась Олеся. — В жизни есть гораздо более важные вещи». И с нею нельзя не согласиться, тем более что обаяния актрисе природа уж точно отсыпала сполна.

7. Екатерина Варнава

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава резко выделяется на фоне своих коллег. Рост девушки — 181 см, над чем то и дело шутят ее товарки. Часто достается и носу актрисы. Сама Екатерина легко относится к такому положению дел и тоже не прочь поострословить о своих выдающихся внешних данных.

8. Яна Сексте

Зрители полюбили латвийскую актрису Яну Сексте после фильма Валерия Тодоровского «Оттепель». И пусть там она сыграла не главную героиню, но роль кинооператора Люси получилась яркой и запоминающейся. В детстве Яна комплексовала из-за своей необычной внешности, но ее мама всегда приободряла дочь. Теперь же актриса вполне довольна тем, как она выглядит. Яна не боится казаться некрасивой на экране и считает, что ее внешность — входной билет в кино. Артистка признается, что играть характерных персонажей гораздо интереснее, чем положительных героинь.

9. Ирина Рахманова

Ирину Рахманову сложно назвать канонической красавицей. В детстве над ее внешностью часто насмехались: мальчишеские повадки и в целом нестандартный облик раздражали одноклассников. Тем не менее это не помешало Ирине стать успешной актрисой. Девушка дебютировала в кино в картине «Брат-2». В ее послужном списке — популярные ленты «9 рота», «Питер FM», «Батальонъ» и другие, а трогательная внешность и смешинка в глазах только добавляют привлекательности в глазах зрителей.

10. Светлана Камынина

Светлана Камынина получила популярность благодаря роли главврача Анастасии Константиновны Кисегач в сериале «Интерны». В эпизодах ситкома неоднократно появлялись шутки по поводу нестандартного носа героини. К тому же персонаж Светланы гораздо старше ее самой: 1-я серия «Интернов» вышла в 2010 году, когда актрисе был 31 год, а по сюжету у Анастасии Константиновны есть взрослый сын-интерн. Светлана еще в студенческих спектаклях играла не героинь, а их мам из-за своей особенности в кадре выглядеть старше, чем в жизни. Было время, когда актриса очень жалела, что у нее такая характерная внешность. Но сейчас она принимает себя такой, какая есть. Многие коллеги и вовсе считают такую «фактуру» очень выгодной для кино.

11. Дарья Мороз

Внешность Дарьи с трудом вписывается в современные каноны красоты. Но благодаря своему шарму девушка смогла построить успешную карьеру в кино. Дарья — заслуженная артистка России и дважды лауреат премии «Ника». Возможно, нестандартная внешность только помогает актрисе, позволяя гримерам создавать разноплановые образы. Таким образом, ее фильмография состоит из работ различных жанров.

12. Фаина Раневская

Фаины Раневской нет с нами уже 35 лет. Каждое ее появление в кадре делало фильм шедевром, достойным места в золотой коллекции кинематографа. Раневская не обладала идеальными чертами лица, зато была безмерно талантлива, умна и остроумна. Ее высказывания стали настоящими афоризмами. «Деточка, не надо пытаться что-то сделать со своей внешностью: Джульетт много, а ты такая одна!»