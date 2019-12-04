12 отечественных актеров, бешеная популярность которых сошла на нет

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С появлением стриминговых сервисов проблема, что посмотреть, больше не актуальна: новые шоу на любой вкус появляются каждую неделю. А пару десятилетий назад российские телезрители взахлеб смотрели отечественные сериалы и фильмы, которые показывали по центральным каналам. Многие артисты тех времен до сих пор появляются на экранах, а некоторые уже попрощались с актерской карьерой.

Мы в AdMe.ru вспомнили актеров, которые были любимчиками страны, но чья работа в кино постепенно сошла на нет.

Ольга Прокофьева

Роль Жанны Аркадьевны привлекла к актрисе внимание многих режиссеров, ее звали сниматься преимущественно в сериалах. Последний проект, в котором актриса приняла участие, — сериал «Между нами, девочками. Продолжение», который вышел в 2018 году. Но все-таки Ольга больше театральная актриса: уже больше 30 лет она выступает в театре им. В. Маяковского.

Дина Корзун

Актриса получила множество премий за роль в фильме «Страна глухих». Однако серьезных ролей сразу после этого ей не предлагали, не считая британского фильма «Последнее пристанище», который прошел мимо российских зрителей. Актриса продолжила сниматься и в отечественных проектах, но большего успеха добилась за рубежом. Дина занимается благотворительностью: вместе с Чулпан Хаматовой она основала фонд «Подари жизнь» для тяжелобольных детей. Сейчас актриса живет в Лондоне с мужем и детьми.

Амалия Мордвинова

Известность Амалии принесла главная роль в сериале «Охота на Золушку». В начале 2000-х съемки у актрисы шли одни за другими, в том числе она снималась вместе с Пьером Ришаром в сериале «Парижане». В 2009 году после развода Амалия переехала жить в Индию. Сейчас актриса живет в Америке, пишет стихи, практикует йогу и воспитывает детей.

Валерий Николаев

Актер запомнился благодаря сериалам «День рождения Буржуя» и «В ритме танго». Также у него были эпизодические роли в голливудских фильмах. В конце 2000-х карьера пошла на спад, хотя главные роли еще были: «Ведьма», «Муж по вызову». В 2016 году актер привлекал к себе внимание странными поступками, например поссорился с Эдгардом Запашным и стал виновником ДТП. Сейчас актер гастролирует со спектаклями.

Анастасия Вертинская

Головокружительный успех актрисе принесли советские фильмы «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет». Последний раз Анастасия снялась в кино 2000 году: она сыграла Атаманшу в «Бременских музыкантах & Co». Артистка ушла из кино, потому что перестали предлагать интересные роли, но нисколько не жалеет об этом. Актриса занимается Благотворительным фондом актеров и сохранением наследия отца — Александра Вертинского.

Федор Дунаевский

Еще подростком Федор стал звездой фильма «Курьер». Но затмить этот успех другими ролями у него так и не получилось. После «Дорогой Елены Сергеевны» актер снимался в эпизодических ролях. Вскоре он совсем пропал с экранов, переехал в Израиль, а затем в Италию. После 2012 года вновь появлялся на экране: актеру предложили небольшие роли в сериалах «Грач» и «Топтуны». Сейчас актер живет на 3 страны, у него 4 детей.

Григорий Антипенко

Андрея Жданова помнят все, кто смотрел сериал «Не родись красивой». После успешной роли на актера посыпались предложения участвовать в других телевизионных проектах, в кино его тоже звали, например он снялся в фильме «Москва, я люблю тебя!». В течение нескольких лет у Григория был перерыв в карьере, а в 2017 году вышел мини-сериал с его участием «Торгсин». Но актер не спешит возвращаться на экраны, сейчас его можно увидеть в основном в театральных постановках.

Ольга Дроздова

Актриса всегда вспоминается в сочетании с мужем Дмитрием Певцовым. И это понятно, ведь во многих фильмах, начиная с «Прогулки по эшафоту», они играли в тандеме. Какое-то время актриса снималась в сериалах, но постепенно все чаще стала появляться на сцене театра, а потом увлеклась преподаванием. Сейчас Ольга и супруг занимаются своей актерской мастерской «ПЕВЦОВЪтеатр».

Ольга Будина

Популярность актрисы стремительно росла после сериала «Граница. Таежный роман». Она снималась в сериалах и кино, была телеведущей, написала книгу «Дневник Ольги Будиной. Говорящая беременность». Пару лет назад актриса периодически появлялась на экранах во второстепенных ролях. Сейчас же она посвятила себя благотворительности, музыке и заботе о сыне и больше не планирует сниматься.

Наталья Негода

Несмотря на огромный успех фильма «Маленькая Вера», карьера актрисы не пошла в гору. Она продолжила играть, но уже в американских проектах, среди которых «Назад в СССР» и «Закон и порядок». В 2007 году Наталья вернулась в Россию и снялась в двух фильмах: «Бубен, барабан» (2009) и «Ван Гоги» (2018). Актриса живет в затворничестве, не дает интервью и общается только с близкими.

Мария Милютина (Жукова)

Актриса блестяще справилась с образом тусовщицы Кэт в фильме «Брат», но других запоминающихся ролей в ее карьере не случилось. В 2017 году Мария промелькнула в сериале «Троцкий». В своем инстаграме актриса написала: «В кино я снимаюсь случайно, как вы уже поняли. Звонок. „Ты в Питере?“ — „Да“. — „А приходи завтра, если можешь?“» Сейчас основная деятельность Марии — организация культурных мероприятий и издание журнала DE I / Desillusionist.

Вилле Хаапасало

Актер дебютировал в «Особенностях национальной охоты». Еще одна запоминающаяся роль была в серии фильмов «Любовь в большом городе». После этого актер снялся в нескольких проектах в родной Финляндии, вел передачу о путешествиях, но на российские экраны так и не вернулся. Также Вилле открыл свой ресторан в Хельсинки.