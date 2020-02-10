12 фактов о фильме «Кавказская пленница», о которых не догадывались даже те, кто знает эту комедию наизусть
Картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» была придумана режиссером Леонидом Гайдаем после всесоюзного успеха его предыдущей ленты «Операция „Ы“», где рассказывалось о жизни честного и обаятельного студента Шурика. Сегодня «Кавказская пленница» по праву считается классикой советского кино, и зрители из года в год продолжают смеяться над знаменитыми сценами и фразами, хотя знают эту комедию наизусть.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, как снимали легендарный фильм, и оказалось, что история этой комедии полна неожиданных фактов и счастливых случайностей.
Идея фильма пришла случайно и была основана на реальных событиях
Однажды режиссер Леонид Гайдай увидел в газете заметку о том, как на Кавказе влюбленный джигит украл девушку из родного дома. Этот старинный обычай так понравился Гайдаю, что он решил снять об этом комедию. Причем изначально фильм задумывался в 2 частях. Первая часть под названием «Кавказская пленница» должна была рассказать о студентке Нине, которую похитил местный начальник, а вторая — «Снежный человек» — была посвящена экспедиции в поисках йети в горах Кавказа. В итоге редколлегию привлекла только первая история.
Александр Демьяненко получил роль без проб
То, что главная роль достанется Александру Демьяненко, было очевидно с самого начала, ведь актер просто перешел в «Кавказскую пленницу» из «Операции „Ы“». А вот на первых пробах на роль Шурика Демьяненко обошел более 40 претендентов, среди которых были Андрей Миронов, Александр Збруев, Евгений Петросян и другие. Кстати, чтобы лучше вписаться в образ, Александр Демьяненко перекрасил волосы, так как по замыслу Шурик должен был быть блондином в очках.
Владимир Этуш хотел отказаться от съемок
Несмотря на то что роль товарища Саахова с самого начала была написана для Владимира Этуша, актер не хотел сниматься в этом амплуа. Дело в том, что ранее он уже сыграл «южного человека» в фильме «Время летних отпусков» и не хотел тиражировать этот образ. Однако Гайдай уговорил актера прийти на пробы, и в итоге Этуш согласился на работу.
Кстати, изначально фамилия героя была Охохов, но позднее выяснилось, что в Министерстве культуры работает сотрудник с точно такой же фамилией. Тогда ее заменили на «Саахов», но потом оказалось, среди чиновников на «Мосфильме» есть некий товарищ Сааков... Точку в споре о том, можно ли оставлять эту фамилию, поставила глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева. Она сказала так: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте — 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!»
Актрису на роль Нины искали дольше всех. В итоге утвердили Наталью Варлей, у которой даже не было актерского образования
В поисках нужного типажа Гайдай провел около 50 фотопроб. Среди претенденток были такие звезды, как Наталья Кустинская, Лариса Голубкина, Анастасия Вертинская, но режиссер не видел их в роли обаятельной студентки. Тогда ассистент режиссера вспомнила, что на Одесской киностудии снимается «хорошая цирковая девочка» Наталья. На тот момент 19-летняя Варлей действительно работала эквилибристкой в цирке. Вскоре ей направили телеграмму с просьбой «приехать на „Мосфильм“ на фото- и кинопробы», и она согласилась из чистого любопытства.
Во время проб режиссер спросил Варлей, может ли она сняться в купальнике, и она спокойно разделась перед камерами. Тогда вся съемочная группа удивилась и подумала, что девушка очень раскрепощенная, но они просто не учли, что для «цирковых» купальник — это рабочая одежда, можно сказать, униформа.
Позднее, отвечая на вопрос о том, зачем вообще нужно было раздевать главную героиню в кадре, Гайдай отвечал так: «Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская». Видимо, режиссер имел в виду, что красивая женская фигура в кадре всегда привлекает внимание зрителя.
Нину озвучивала не Наталья Варлей
© Кавказская пленница, или новые приключения Шурика / Госкино © Королева бензоколонки / Киевская киностудия
Так как у Варлей не было опыта в озвучивании фильмов, Гайдай решил, что будет лучше, если за нее это сделает профессиональная актриса. В итоге голосом Нины стала Надежда Румянцева, а песню про медведей исполнила певица Аида Ведищева. Сама Наталья сказала только одну фразу за весь фильм: «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!» Потом Варлей вспоминала, что ей не понравилась итоговая озвучка: «Я смотрела на себя на экране, говорящую совсем не юным голосом и поющую чужим, взрослым, голосом, и мне становилось плохо, потому что я физически ощущала, что нарушена гармония, три компонента не соединяются воедино».
Кстати, режиссер назвал главную героиню в честь своей супруги — актрисы Нины Гребешковой, которая сыграла в фильме эпизодическую роль врача психиатрической больницы.
Трио Труса, Балбеса и Бывалого распалось после съемок «Кавказской пленницы»
Когда Гайдай пригласил актеров сыграть в его фильме, Никулин и Моргунов были против. Они посчитали новый сценарий «спекуляцией на тройке» и не хотели снова повторять свои знаменитые образы Балбеса и Бывалого. Однако режиссер заверил, что можно будет править сценарий и вносить практически любые правки.
Кроме того, в обычной жизни Никулин, Вицин и Моргунов не очень ладили между собой, что тоже осложняло работу. В итоге в конце съемок Евгений Моргунов поссорился со всей съемочной группой и отказался сниматься дальше. Гайдаю пришлось вырезать часть его сцен, а в финале на общих планах Бывалого играет дублер.
Многие трюки в фильме были очень опасные
Поскольку Варлей была циркачкой, она отлично выполняла все трюки и в основном снималась без дублерши. Девушка водила 2 машины, спускалась на тросе со скалы, прыгала из окна на тонкой веревке со съемочного крана. Правда, эпизод, где Нина прыгает за Шуриком в горную реку, режиссер хотел снять с помощью дублера, так как не хотел рисковать актрисой.
Наняли девушку, которая сказала, что она мастер спорта по прыжкам в воду, но в воде она внезапно начала тонуть. Оказалось, что про свои спортивные достижения она соврала, чтобы засветиться в кино. В итоге Наталье Варлей пришлось самой прыгать в ледяную воду. Об этом эпизоде актриса рассказывала так: «Река брала начало в ледниках Кавказских гор. Температура в ней была, наверное, градусов 5–6... Дублей много, так что, когда мы с Шуриком сидим, стучим зубами от холода, надо сказать, стучали мы практически по-настоящему».
С этой же сценой связана другая неприятная ситуация. Когда Шурик упаковывался в спальный мешок и укатывался к речному обрыву, внизу его должны были ловить помощники режиссера. Однако в какой-то момент один из страховщиков замешкался и Александр Демьяненко оказался в неконтролируемом горном потоке. Причем камеры в этот момент были включены, поэтому в фильм попали те самые случайные кадры. К счастью, актера быстро выловили и он не пострадал.
В фильме было множество импровизаций и непредусмотренных сценарием шуток
Как вспоминают члены съемочной группы, Гайдай всегда поощрял экспромты актеров и даже установил такое правило: каждый, кто придумает какой-нибудь трюк или шутку, которые войдут в картину, получит бутылку шампанского. Якобы в итоге выиграл Никулин — у него было целых 24 бутылки, а Вицин был на последнем месте. Зато именно он стал автором знаменитой сцены, где Трус начинает биться в конвульсиях, стоя на дороге между Балбесом и Бывалым. Еще он придумал момент, когда его герой пугается платка, который уронила убегающая Нина.
А в сцене, где Нина должна была задорно смеяться, она это делает вполне искренне, потому что Никулин, Вицин и Моргунов решили ей помочь и во время съемки дружно задрали майки и стали чесать свои животы. В итоге хохотала вся съемочная группа.
Также изначально в фильме не было многих крылатых фраз, которые потом разошлись на цитаты. Например, в сценарии не было слов товарища Саахова «Шляпу сними», а также реплики Вицина: «Чей туфля? Ой, мое. Спасибо».
Во время съемок некоторых сцен режиссер прибегал к хитростям
Например, эпизод, где Никулин чешет себе пятку, не вставая с кровати, был снят с помощью карлика, который прятался под одеялом.
Знаменитую сцену со шприцем, когда санитар делает укол Бывалому, снимали так: брали крупным планом лицо Моргунова, а сзади между ног стояла табуретка, с которой сняли сиденье и положили вместо него обычную подушку. Этот эпизод придумал Никулин, и он же принес из цирка огромный шприц с французским названием «Жане».
Моргунов описывал этот момент так: «Семь раз мы снимали этот кусочек, я его боялся как огня. Под табуреткой лежал Никулин, на руке у него была перчатка. Как только игла входила в подушку до упора, Никулин по команде Гайдая хватал ее рукой и держал. Это он поворачивал шприц то влево, то вправо, словно он покачивается. А все думали, что Моргунову пронзили его толстый зад...»
В фильме есть момент, когда Балбес приносит Нине поднос с огромным количеством аппетитных фруктов и «пленница» начинает их с удовольствием есть. На самом деле почти все фрукты были искусственными восковыми муляжами или консервированными из компота. Сцену снимали в апреле, в Москве, поэтому настоящих фруктов было не достать.
На том же подносе была лепешка, купленная накануне в магазине «Армения». Однако к моменту съемок она так зачерствела, что есть ее было практически невозможно. Варлей вспоминает, что режиссер буквально кричал на нее, чтобы она ела ее с аппетитом. В итоге актриса буквально давилась засохшей лепешкой и консервированными фруктами, но зрители этого не заметили.
Георгий Вицин был абсолютно непьющим человеком. Поэтому для сцены, где актер пьет пиво под фразу «Жить хорошо!», он попросил налить в кружку настой шиповника. Однако режиссер заметил, что напиток получился без пены, и каким-то чудом уговорил Вицина выпить настоящего пива.
Ослица, которая снималась в фильме, стала настоящей кинозвездой
Вообще, на съемках были задействованы 2 осла. Первого снимали только в сценах, связанных с передвижением на тропах и по шоссе. А второй ослик, вернее ослица по кличке Люся, снимался во всех статичных эпизодах. Кстати, животное сразу же прониклось любовью к Наталье Варлей и сразу стало слушаться девушку, в то время как Александру Демьяненко для приручения ослицы пришлось скормить ей целый мешок сахара.
Позднее в возрасте 55 лет Люся вновь появилась в кино в картине «9 рота».
Фильм чуть было не запретили к показу
После окончания съемок фильм должен был пройти цензурную проверку. И тут оказалось, что председателю Госкино лента совершенно не понравилась. Он забраковал почти все: сценарий, песни, шутки. Казалось, это крах и фильму конец. Спасла «Кавказскую пленницу» счастливая случайность.
Дело в том, что Леонид Брежнев был киноманом и однажды он попросил прислать ему какую-нибудь свежую комедию. Так как кроме ленты Гайдая ничего не было, генсеку отправили именно ее. Брежнев пришел в восторг, и в итоге фильм все-таки попал к широкому зрителю. Более того, «Кавказская пленница» заняла 4-е место по посещаемости среди всех отечественных фильмов за всю историю советского проката.
В картине есть несколько киноляпов
В эпизоде погони видно, что Вицин целится из рогатки одним огурцом, а в рот Шурика прилетает совсем другой. Кроме того, если присмотреться, то на этом кадре можно увидеть леску, на которой держится огурец.
Нина ныряет за Шуриком в полосатой футболке и ее же сушит на веревке, а в следующей сцене на девушке оказывается уже белая футболка, в которой она поет песню про медведей.
Гималайские медведи не обитают ни на Кавказе, ни в Крыму (где снимали фильм). Кроме того, можно заметить, что на мишке есть ошейник.
Вы часто пересматриваете «Кавказскую пленницу» или у вас есть другие любимые комедии Гайдая?