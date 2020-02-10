12 фактов о фильме «Кавказская пленница», о которых не догадывались даже те, кто знает эту комедию наизусть

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Картина «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» была придумана режиссером Леонидом Гайдаем после всесоюзного успеха его предыдущей ленты «Операция „Ы“», где рассказывалось о жизни честного и обаятельного студента Шурика. Сегодня «Кавказская пленница» по праву считается классикой советского кино, и зрители из года в год продолжают смеяться над знаменитыми сценами и фразами, хотя знают эту комедию наизусть.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как снимали легендарный фильм, и оказалось, что история этой комедии полна неожиданных фактов и счастливых случайностей.

Идея фильма пришла случайно и была основана на реальных событиях

Однажды режиссер Леонид Гайдай увидел в газете заметку о том, как на Кавказе влюбленный джигит украл девушку из родного дома. Этот старинный обычай так понравился Гайдаю, что он решил снять об этом комедию. Причем изначально фильм задумывался в 2 частях. Первая часть под названием «Кавказская пленница» должна была рассказать о студентке Нине, которую похитил местный начальник, а вторая — «Снежный человек» — была посвящена экспедиции в поисках йети в горах Кавказа. В итоге редколлегию привлекла только первая история.

Александр Демьяненко получил роль без проб

То, что главная роль достанется Александру Демьяненко, было очевидно с самого начала, ведь актер просто перешел в «Кавказскую пленницу» из «Операции „Ы“». А вот на первых пробах на роль Шурика Демьяненко обошел более 40 претендентов, среди которых были Андрей Миронов, Александр Збруев, Евгений Петросян и другие. Кстати, чтобы лучше вписаться в образ, Александр Демьяненко перекрасил волосы, так как по замыслу Шурик должен был быть блондином в очках.

Владимир Этуш хотел отказаться от съемок

Несмотря на то что роль товарища Саахова с самого начала была написана для Владимира Этуша, актер не хотел сниматься в этом амплуа. Дело в том, что ранее он уже сыграл «южного человека» в фильме «Время летних отпусков» и не хотел тиражировать этот образ. Однако Гайдай уговорил актера прийти на пробы, и в итоге Этуш согласился на работу. Кстати, изначально фамилия героя была Охохов, но позднее выяснилось, что в Министерстве культуры работает сотрудник с точно такой же фамилией. Тогда ее заменили на «Саахов», но потом оказалось, среди чиновников на «Мосфильме» есть некий товарищ Сааков... Точку в споре о том, можно ли оставлять эту фамилию, поставила глава Минкультуры СССР Екатерина Фурцева. Она сказала так: «А если бы его назвали Ивановым? У нас в Минкульте — 180 Ивановых! И что теперь? Дурака нельзя называть Ивановым? Оставить как есть!»

Актрису на роль Нины искали дольше всех. В итоге утвердили Наталью Варлей, у которой даже не было актерского образования

В поисках нужного типажа Гайдай провел около 50 фотопроб. Среди претенденток были такие звезды, как Наталья Кустинская, Лариса Голубкина, Анастасия Вертинская, но режиссер не видел их в роли обаятельной студентки. Тогда ассистент режиссера вспомнила, что на Одесской киностудии снимается «хорошая цирковая девочка» Наталья. На тот момент 19-летняя Варлей действительно работала эквилибристкой в цирке. Вскоре ей направили телеграмму с просьбой «приехать на „Мосфильм“ на фото- и кинопробы», и она согласилась из чистого любопытства. Во время проб режиссер спросил Варлей, может ли она сняться в купальнике, и она спокойно разделась перед камерами. Тогда вся съемочная группа удивилась и подумала, что девушка очень раскрепощенная, но они просто не учли, что для «цирковых» купальник — это рабочая одежда, можно сказать, униформа.

Позднее, отвечая на вопрос о том, зачем вообще нужно было раздевать главную героиню в кадре, Гайдай отвечал так: «Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее, чем Фаина Раневская». Видимо, режиссер имел в виду, что красивая женская фигура в кадре всегда привлекает внимание зрителя.

Нину озвучивала не Наталья Варлей

Так как у Варлей не было опыта в озвучивании фильмов, Гайдай решил, что будет лучше, если за нее это сделает профессиональная актриса. В итоге голосом Нины стала Надежда Румянцева, а песню про медведей исполнила певица Аида Ведищева. Сама Наталья сказала только одну фразу за весь фильм: «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!» Потом Варлей вспоминала, что ей не понравилась итоговая озвучка: «Я смотрела на себя на экране, говорящую совсем не юным голосом и поющую чужим, взрослым, голосом, и мне становилось плохо, потому что я физически ощущала, что нарушена гармония, три компонента не соединяются воедино». Кстати, режиссер назвал главную героиню в честь своей супруги — актрисы Нины Гребешковой, которая сыграла в фильме эпизодическую роль врача психиатрической больницы.

Трио Труса, Балбеса и Бывалого распалось после съемок «Кавказской пленницы»

Когда Гайдай пригласил актеров сыграть в его фильме, Никулин и Моргунов были против. Они посчитали новый сценарий «спекуляцией на тройке» и не хотели снова повторять свои знаменитые образы Балбеса и Бывалого. Однако режиссер заверил, что можно будет править сценарий и вносить практически любые правки. Кроме того, в обычной жизни Никулин, Вицин и Моргунов не очень ладили между собой, что тоже осложняло работу. В итоге в конце съемок Евгений Моргунов поссорился со всей съемочной группой и отказался сниматься дальше. Гайдаю пришлось вырезать часть его сцен, а в финале на общих планах Бывалого играет дублер.

Многие трюки в фильме были очень опасные

Поскольку Варлей была циркачкой, она отлично выполняла все трюки и в основном снималась без дублерши. Девушка водила 2 машины, спускалась на тросе со скалы, прыгала из окна на тонкой веревке со съемочного крана. Правда, эпизод, где Нина прыгает за Шуриком в горную реку, режиссер хотел снять с помощью дублера, так как не хотел рисковать актрисой. Наняли девушку, которая сказала, что она мастер спорта по прыжкам в воду, но в воде она внезапно начала тонуть. Оказалось, что про свои спортивные достижения она соврала, чтобы засветиться в кино. В итоге Наталье Варлей пришлось самой прыгать в ледяную воду. Об этом эпизоде актриса рассказывала так: «Река брала начало в ледниках Кавказских гор. Температура в ней была, наверное, градусов 5–6... Дублей много, так что, когда мы с Шуриком сидим, стучим зубами от холода, надо сказать, стучали мы практически по-настоящему».

С этой же сценой связана другая неприятная ситуация. Когда Шурик упаковывался в спальный мешок и укатывался к речному обрыву, внизу его должны были ловить помощники режиссера. Однако в какой-то момент один из страховщиков замешкался и Александр Демьяненко оказался в неконтролируемом горном потоке. Причем камеры в этот момент были включены, поэтому в фильм попали те самые случайные кадры. К счастью, актера быстро выловили и он не пострадал.

В фильме было множество импровизаций и непредусмотренных сценарием шуток

Как вспоминают члены съемочной группы, Гайдай всегда поощрял экспромты актеров и даже установил такое правило: каждый, кто придумает какой-нибудь трюк или шутку, которые войдут в картину, получит бутылку шампанского. Якобы в итоге выиграл Никулин — у него было целых 24 бутылки, а Вицин был на последнем месте. Зато именно он стал автором знаменитой сцены, где Трус начинает биться в конвульсиях, стоя на дороге между Балбесом и Бывалым. Еще он придумал момент, когда его герой пугается платка, который уронила убегающая Нина. А в сцене, где Нина должна была задорно смеяться, она это делает вполне искренне, потому что Никулин, Вицин и Моргунов решили ей помочь и во время съемки дружно задрали майки и стали чесать свои животы. В итоге хохотала вся съемочная группа.

Также изначально в фильме не было многих крылатых фраз, которые потом разошлись на цитаты. Например, в сценарии не было слов товарища Саахова «Шляпу сними», а также реплики Вицина: «Чей туфля? Ой, мое. Спасибо».

Во время съемок некоторых сцен режиссер прибегал к хитростям

Например, эпизод, где Никулин чешет себе пятку, не вставая с кровати, был снят с помощью карлика, который прятался под одеялом. Знаменитую сцену со шприцем, когда санитар делает укол Бывалому, снимали так: брали крупным планом лицо Моргунова, а сзади между ног стояла табуретка, с которой сняли сиденье и положили вместо него обычную подушку. Этот эпизод придумал Никулин, и он же принес из цирка огромный шприц с французским названием «Жане». Моргунов описывал этот момент так: «Семь раз мы снимали этот кусочек, я его боялся как огня. Под табуреткой лежал Никулин, на руке у него была перчатка. Как только игла входила в подушку до упора, Никулин по команде Гайдая хватал ее рукой и держал. Это он поворачивал шприц то влево, то вправо, словно он покачивается. А все думали, что Моргунову пронзили его толстый зад...»

В фильме есть момент, когда Балбес приносит Нине поднос с огромным количеством аппетитных фруктов и «пленница» начинает их с удовольствием есть. На самом деле почти все фрукты были искусственными восковыми муляжами или консервированными из компота. Сцену снимали в апреле, в Москве, поэтому настоящих фруктов было не достать. На том же подносе была лепешка, купленная накануне в магазине «Армения». Однако к моменту съемок она так зачерствела, что есть ее было практически невозможно. Варлей вспоминает, что режиссер буквально кричал на нее, чтобы она ела ее с аппетитом. В итоге актриса буквально давилась засохшей лепешкой и консервированными фруктами, но зрители этого не заметили.

Георгий Вицин был абсолютно непьющим человеком. Поэтому для сцены, где актер пьет пиво под фразу «Жить хорошо!», он попросил налить в кружку настой шиповника. Однако режиссер заметил, что напиток получился без пены, и каким-то чудом уговорил Вицина выпить настоящего пива.

Ослица, которая снималась в фильме, стала настоящей кинозвездой

Вообще, на съемках были задействованы 2 осла. Первого снимали только в сценах, связанных с передвижением на тропах и по шоссе. А второй ослик, вернее ослица по кличке Люся, снимался во всех статичных эпизодах. Кстати, животное сразу же прониклось любовью к Наталье Варлей и сразу стало слушаться девушку, в то время как Александру Демьяненко для приручения ослицы пришлось скормить ей целый мешок сахара. Позднее в возрасте 55 лет Люся вновь появилась в кино в картине «9 рота».

Фильм чуть было не запретили к показу

После окончания съемок фильм должен был пройти цензурную проверку. И тут оказалось, что председателю Госкино лента совершенно не понравилась. Он забраковал почти все: сценарий, песни, шутки. Казалось, это крах и фильму конец. Спасла «Кавказскую пленницу» счастливая случайность. Дело в том, что Леонид Брежнев был киноманом и однажды он попросил прислать ему какую-нибудь свежую комедию. Так как кроме ленты Гайдая ничего не было, генсеку отправили именно ее. Брежнев пришел в восторг, и в итоге фильм все-таки попал к широкому зрителю. Более того, «Кавказская пленница» заняла 4-е место по посещаемости среди всех отечественных фильмов за всю историю советского проката.

В картине есть несколько киноляпов

В эпизоде погони видно, что Вицин целится из рогатки одним огурцом, а в рот Шурика прилетает совсем другой. Кроме того, если присмотреться, то на этом кадре можно увидеть леску, на которой держится огурец.

Нина ныряет за Шуриком в полосатой футболке и ее же сушит на веревке, а в следующей сцене на девушке оказывается уже белая футболка, в которой она поет песню про медведей.

Гималайские медведи не обитают ни на Кавказе, ни в Крыму (где снимали фильм). Кроме того, можно заметить, что на мишке есть ошейник.