12 доказательств того, что никто не умеет троллить близких так же круто, как Райан Рейнольдс

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Почти каждый современный актер или актриса ведут активную жизнь в интернете, но лишь единичные аккаунты в соцсетях становятся интересны не только поклонникам кино, но и просто любителям хорошего чувства юмора. Именно к их числу относятся инстаграм и твиттер обаятельного канадского актера Райана Рейнольдса. Звезда троллит абсолютно всех — жену, дочек, брата, маму и самого себя. Его острые шуточки расходятся по сети как горячие пирожки. Именно их мы и предлагаем вам «распробовать» в этой статье. Осторожно: начинка «пирожков» щедро приправлена сарказмом.

AdMe.ru собрал 12 острот, приколов и просто крутых поступков актера, которые зарядят вас позитивом на неделю вперед.

1.

После того как Райан стал лицом и совладельцем компании по производству джина Aviation Gin, он опубликовал в своем инстаграме это фото со следующей подписью: «На этой фотографии мне ничего не принадлежит. Кроме компании по производству джина».

2.

Своими свежими твитами о трудностях отцовства Райан подтверждает звание самого остроумного папани на планете.

3.

И продолжает иронизировать на тему того, какие они с женой Блейк Лайвли ответственные и внимательные родители.

4.

Маме актера тоже досталась порция забористого юмора Райана: «10 минут пытался написать сообщение маме, пока не осознал, что у меня в руках нет телефона».

5.

Рейнольдс не мог просто взять и подарить жене торт на День всех влюбленных. Он был обязан пошутить над супругой, а заодно и над своими кулинарными способностями: «Испек торт для жены, но вместо крема украсил его клеем. Ведь я же не ученый».

6.

Старший брат актера Джефф в свой день рождения получил от Райана такое премилое поздравление: «Дорогой брат Джефф, если бы начался пожар и мне пришлось бы выбрать, кого из членов семьи спасти, то я бы выбрал себя. Люблю тебя. С днем рождения».

7.

Заботливый супруг не обделил вниманием и любимую жену в день ее 30-летия. А вот и подпись к фотографии, на которой хорошо можно разглядеть лишь самого Райана: «С днем рождения, моя восхитительная жена».

8.

Блейк в долгу не осталась. Руководствуясь фразой «месть — это блюдо, которое подают холодным», она дождалась дня рождения своего мужа. В ее посте рядом с аналогично обрезанной фотографией красовалась подпись: «С днем рождения, малыш».

9.

А так супруги отметили день рождения Райана. В подписи к фото актер не забыл особенно поблагодарить дочурок за то, что празднество прошло исключительно по их плану.

10.

Блейк вообще занимает особое место как в сердце Рейнольдса, так и в его шутках. Райан опубликовал в своем инстаграме фото актрисы со съемок нового фильма, не забыв приписать к нему хештег #nofilter (#безфильтров).

11.

И последнее поздравление с днем рождения от Райана. На этот раз жертвой стал коллега по съемочной площадке фильма «Дэдпул-2» — Джош Бролин. Шутка оказалась про возраст актера: «С днем рождения, Зоркий Глаз. Тебе не дашь и дня больше 40».

12.

Райан в образе Дэдпула успел наделать много шума еще до премьеры второй части франшизы о болтливом наемнике, которая, кстати, состоится 18-го мая. Так, например, на постере к фильму Дэдпул пародирует культовую сцену из фильма «Танец-вспышка», только вместо воды — пули, а вместо сексапильной танцовщицы — горячий Дэдпул.

Какие приколы Рейнольдса особенно вам понравились? Или вам больше по душе его игра на сцене?