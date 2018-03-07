12 доказательств того, что никто не умеет троллить близких так же круто, как Райан Рейнольдс
Почти каждый современный актер или актриса ведут активную жизнь в интернете, но лишь единичные аккаунты в соцсетях становятся интересны не только поклонникам кино, но и просто любителям хорошего чувства юмора. Именно к их числу относятся инстаграм и твиттер обаятельного канадского актера Райана Рейнольдса. Звезда троллит абсолютно всех — жену, дочек, брата, маму и самого себя. Его острые шуточки расходятся по сети как горячие пирожки. Именно их мы и предлагаем вам «распробовать» в этой статье. Осторожно: начинка «пирожков» щедро приправлена сарказмом.
AdMe.ru собрал 12 острот, приколов и просто крутых поступков актера, которые зарядят вас позитивом на неделю вперед.
1.
После того как Райан стал лицом и совладельцем компании по производству джина Aviation Gin, он опубликовал в своем инстаграме это фото со следующей подписью:
«На этой фотографии мне ничего не принадлежит. Кроме компании по производству джина».
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Своими свежими твитами о трудностях отцовства Райан подтверждает звание самого остроумного папани на планете.
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И продолжает иронизировать на тему того, какие они с женой Блейк Лайвли ответственные и внимательные родители.
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Маме актера тоже досталась порция забористого юмора Райана:
«10 минут пытался написать сообщение маме, пока не осознал, что у меня в руках нет телефона».
5.
Рейнольдс не мог просто взять и подарить жене торт на День всех влюбленных. Он был обязан пошутить над супругой, а заодно и над своими кулинарными способностями:
«Испек торт для жены, но вместо крема украсил его клеем. Ведь я же не ученый».
6.
Старший брат актера Джефф в свой день рождения получил от Райана такое премилое поздравление:
«Дорогой брат Джефф, если бы начался пожар и мне пришлось бы выбрать, кого из членов семьи спасти, то я бы выбрал себя. Люблю тебя. С днем рождения».
7.
Заботливый супруг не обделил вниманием и любимую жену в день ее 30-летия. А вот и подпись к фотографии, на которой хорошо можно разглядеть лишь самого Райана:
«С днем рождения, моя восхитительная жена».
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Happy birthday, baby. pic.twitter.com/TysO4F620D— Blake Lively (@blakelively) October 23, 2017
Блейк в долгу не осталась. Руководствуясь фразой «месть — это блюдо, которое подают холодным», она дождалась дня рождения своего мужа. В ее посте рядом с аналогично обрезанной фотографией красовалась подпись:
«С днем рождения, малыш».
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А так супруги отметили день рождения Райана. В подписи к фото актер не забыл особенно поблагодарить дочурок за то, что празднество прошло исключительно по их плану.
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Блейк вообще занимает особое место как в сердце Рейнольдса, так и в его шутках. Райан опубликовал в своем инстаграме фото актрисы со съемок нового фильма, не забыв приписать к нему хештег #nofilter (#безфильтров).
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И последнее поздравление с днем рождения от Райана. На этот раз жертвой стал коллега по съемочной площадке фильма «Дэдпул-2» — Джош Бролин. Шутка оказалась про возраст актера:
«С днем рождения, Зоркий Глаз. Тебе не дашь и дня больше 40».
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Райан в образе Дэдпула успел наделать много шума еще до премьеры второй части франшизы о болтливом наемнике, которая, кстати, состоится 18-го мая. Так, например, на постере к фильму Дэдпул пародирует культовую сцену из фильма «Танец-вспышка», только вместо воды — пули, а вместо сексапильной танцовщицы — горячий Дэдпул.
Какие приколы Рейнольдса особенно вам понравились? Или вам больше по душе его игра на сцене?
Фото на превью vancityreynolds / instagram