12 остросюжетных картин, которые сложно поставить на паузу

Зрители, которые любят пощекотать нервишки при помощи фильмов, постоянно ищут, что нового и качественного они могут посмотреть. И режиссеры регулярно радуют поклонников адреналина.

AdMe.ru составил список остросюжетных фильмов, в каждом из которых есть своя загадка и попытка предложить зрителю разгадать ее самостоятельно до финала.

1. Во имя мести

Главная героиня сталкивается с невероятной бедой — от руки преступника погибает ее отец. Она решает отомстить и даже находит исполнителя. Но этот человек не из простых, и, чтобы выполнить ее просьбу, в ответ он выдвигает свое требование: девушка должна поступить на работу в полицию и стать там «кротом». Главную роль исполнила известная южнокорейская модель и актриса Хан Со Хи. Рейтинг IMDb — 7,9

2. Кроваво-красное небо

Самолет, который совершает трансатлантический рейс, захватывают преступники. Но они не знают, что среди пассажиров есть женщина с загадочным заболеванием и ее сын. Чтобы защитить ребенка, она готова на все. Рейтинг IMDb — 6,1

3. Кислород

Девушка просыпается и понимает, что не может понять, где находится, кто она такая и как здесь оказалась. Это криогенная камера, из которой нет выхода, и единственный, кто хоть что-то знает, — виртуальный помощник. Но некоторые команды он отказывается выполнять. Тем временем уровень кислорода начинает падать. Рейтинг IMDb — 6,5

4. Ниже нуля

Полицейский Мартин — новенький в своем отделе и в рамках первого задания вместе с напарником должен сопровождать в бронированном фургоне 6 заключенных. На безлюдной и туманной трассе автомобиль подвергается нападению неизвестного лесного стрелка. Вскоре из четырех сотрудников полиции в живых остается только Мартин, который запирается внутри фургона с преступниками и вынужден действовать с ними сообща, чтобы спастись. Рейтинг IMDb — 6,2

5. Реальная история

Всемирно известный комик Кид отправился в турне по США. Одно из выступлений запланировано в его родном городе в штате Филадельфия, и он надеется встретиться там с родным братом. Всего один вечер кардинально меняет жизнь братьев и ставит под угрозу жизнь и карьеру Кида. Рейтинг IMDb — 7,6

6. Нитрам

Фильм рассказывает историю серийного преступника, австралийца по прозвищу Нитрам. Он жил с родителями в небольшом австралийском пригороде и давно привык к одиночеству. Однажды судьба решила послать ему шанс обрести счастье: он знакомится с очаровательной Хелен. Но как будут развиваться их отношения и что случится дальше? Рейтинг IMDb — 7,4

7. Черный ящик

В руки Матье попадает черный ящик самолета, который потерпел крушение. Усложняет расследование то, что это был исправный новый лайнер. Он погружается в расследование, но внезапно дело у него забирают. Вопреки приказу свыше Матье продолжает поиск улик. Рейтинг IMDb — 7,4

8. Последствия

Фабиола собирается в гости к своей матери, которая живет на отдаленном маленьком острове. Интуиция подсказывает ей, что скоро она узнает информацию, связанную с несчастным случаем, который много лет назад полностью изменил ее жизнь. Рейтинг IMDb — 6,4

9. Поездка

У супружеской пары, которая приехала отдохнуть на выходные в домик у озера, большие финансовые проблемы. Внешне все нормально, но на самом деле у каждого есть план по отношению к другому. И там нет ничего хорошего. Но неожиданно супруги понимают, что в этом тихом месте они вовсе не одни и незваные гости уже на пороге. Рейтинг IMDb — 6,9

10. Тебе одиноко сегодня вечером?

Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно становится виновником несчастного случая, в котором погибает человек, и скрывается с места преступления. Вскоре он знакомится с его вдовой и мучается чувством вины. Неожиданно ему подворачивается случай спасти ее, и после этого между молодыми людьми завязывается дружба. Рейтинг IMDb — 6,2

11. Бал безумных женщин

Конец XIX века. Эжени, девушка из богатой семьи, обладает удивительным даром — она слышит и видит умерших людей. Узнав об этом, родственники помещают ее в психиатрическую клинику, которой руководит знаменитый доктор. Рейтинг IMDb — 6,6

12. Незваный гость

Молодой архитектор Со-джин уже полгода не может оправиться от гибели жены. Он живет у родителей, воспитывает дочь. Внезапно ему звонят из детского приюта и сообщают, что нашлась его младшая сестра, которую он более 20 лет назад потерял в парке развлечений, из-за чего всю жизнь мучился от чувства вины. Родители счастливы, но вот сам главный герой сомневается во всем, что связано с этой девушкой. Рейтинг IMDb — 6,1