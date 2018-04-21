12 ошибок в супергеройских фильмах, которые противоречат всяческой логике

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Над фильмами и комиксами о супергероях трудится огромное количество людей. Как правило, они стараются продумать все мелочи, максимально детализировать вселенные и судьбы своих персонажей. Однако даже при таком щепетильном подходе иногда случаются досадные промахи, которые подмечают самые требовательные зрители.

AdMe.ru собрал для вас 12 логических ошибок в фильмах о супергероях, которые вы могли не заметить за пеленой улетного экшена.

12. Человек-паук и крепкая лампа

Пытаясь научиться пользоваться паутиной, Питер Паркер случайно дергает на себя настольную лампу, и она, ударяясь о стену, разбивается вдребезги. Однако через пару минут, когда в комнату Питера заглядывает его тетушка, мы видим целую и невредимую лампу на том самом месте, где она стояла до падения.

11. Человек-паук и неразбериха со временем

Есть в истории о Человеке-пауке и логический недочет. И связан он с тем, что создатели так и не определились, в какое время развивается сюжет фильма. В фильме «Первый мститель: Противостояние» события происходят в 2016 году.

В «Противостоянии» госсекретарь говорит, что с первого нападения на Нью-Йорк прошло 4 года. Стало быть, события первых «Мстителей» можно датировать 2012 годом.

Через пару месяцев после «Противостояния» происходят основные события фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Однако начинается фильм с «прошлого». А именно с разбора завалов, образовавшихся после первой битвы мстителей с захватчиками.

После этой сцены нам говорят, что до основных событий (которые, напомним, должны происходить через пару месяцев после «Противостояния») прошло 8 лет.

Получается, что между «Противостоянием» и основным действием «Человека-паука» прошло вовсе не 2 месяца, а целых 4 года.

Отсюда вытекает более глобальная проблема: если «Возвращение домой» было через 8 лет после «Мстителей», то его события происходят в 2020 году, то есть через 2 года после «Войны бесконечности». Хотя по сюжету Человеку-пауку в войне только предстоит принять участие. Что ж, может, Человек-паук умеет путешествовать во времени и через 8 лет на самом деле возвращается в события 4-летней давности? Хотя нет, это уже какой-то бред.

10. Тор и стороны света

Географический провал создателей фильма о Торе заключается в неправильном определении сторон света. Когда громовержец решает отыскать свой молот, он узнает, что артефакт находится на западе. Тор смотрит на солнце, чтобы определить, куда ему идти. Однако действие происходит утром, а значит, солнце находится на востоке, следовательно, тень все предметы отбрасывают на запад. Но тень находится слева от Тора, соответственно, он движется на север (а ему туда не надо).

9. Человек из стали и часовые пояса

Не дружат с географией и создатели фильма о Супермене «Человек из стали». По сюжету пришельцы с планеты Криптон транслируют сообщение землянам. Оно появляется одновременно на всех телеэкранах нашей планеты. Однако, несмотря на разницу между часовыми поясами, судя по кадрам, во всем мире в этот момент ночь. Вряд ли такое возможно.

8. Кочующий скипетр Локи

В конце первых «Мстителей» мы видим скипетр Локи в последний раз в руках Черной Вдовы. То есть столь могущественный и опасный предмет наконец попал в руки мстителей, и они, казалось бы, должны хранить его как зеницу ока. Вот только в начале фильма «Мстители: Эра Альтрона» мы узнаем, что скипетр оказался в руках группировки «Гидра». Как он к ним попал, зрителям в кино так и не объяснили. Разгадка есть в сюжете сериала «Агенты Щ. И. Т.» (именно там «Гидра» крадет скипетр вместе с прочими ценностями). Вот только сериал менее популярен, чем фильмы о мстителях, поэтому большинство любителей супергеройской команды остались в недоумении.

7. И снова Локи — и его телепатия

В конце первого фильма о Торе его названый брат Локи срывается в космос и попадает в черную дыру.

После этого у Тора и его отца Одина, правителя Асгарда, происходит приватный разговор, в котором Тор говорит Одину, что тот — самый мудрый правитель, который только мог быть у их государства.

В конце второго же фильма о громовержце Тор снова приходит к Одину, чтобы поговорить.

Один вспоминает слова Тора о собственной мудрости и спрашивает, верен ли Тор своему мнению. Вот только в это время перед нами не сам Один, а притворившийся им Локи. Как хитрец узнал о частном разговоре Тора и Одина, чтобы возобновить его, неясно.

6. Мистер Фриз, которому везет

Злодей фильма «Бэтмен и Робин» по имени мистер Фриз на редкость везуч. Во-первых, когда он замораживает Робина, крепко сжимающего в руке бриллиант, то умудряется не покрыть льдом камень. В итоге злодей спокойно извлекает артефакт из замороженной руки, хотя, по идее, для этого он должен был повозиться с ледяной коркой.

Во-вторых, Бэтмен сам принимает удобную позу, когда мистер Фриз примораживает его к стене. Супергерой словно нарочно выпрямляется, да еще и поднимает руки вверх, чтобы злодею было максимально удобно его обездвижить.

да еще и поднимает руки вверх, чтобы злодею было максимально удобно его обездвижить. В-третьих, будучи героем, которому положительные температуры смертельно опасны, мистер Фриз курит сигары и не испытывает от этого даже малейшего дискомфорта.

5. Бэтмен и толпа

Этот ляп заметили только самые внимательные зрители, которые, должно быть, пересматривали «Темного рыцаря» не один раз. Дело в том, что в сцене на крыше прожектор вертолета начинает скользить по поверхности здания и на короткий миг освещает помещение, тесно набитое людьми. Очевидно, в кадр умудрилась попасть съемочная группа, наблюдавшая за процессом.

4. Один актер на две роли

Во вселенной Marvel два супергероя имеют в разных фильмах одно лицо. И это лицо Криса Эванса. В фильме «Фантастическая четверка», снятом по мотивам комиксов Marvel, Крис Эванс играет Джонни Шторма, известного широкой аудитории как Человек-факел.

Но в фильмах о мстителях Эванс уже предстает в образе Капитана Америки. Здесь стоит отметить, что созданием «Четверки» занималась киностудия 20th Century Fox, а не Marvel. Но ситуацию это обстоятельство объясняет весьма поверхностно.

3. Внезапная уязвимость Росомахи

Как мы знаем, скелет Росомахи сделан из прочнейшего адамантия. Однако, когда в него стреляет полицейский, вызванный братом Айсмена, мутант падает, теряя сознание, а пуля целиком входит в его голову. Но если череп Росомахи действительно так прочен, как предполагается, то пуля могла бы лишь оцарапать кожу, но никак не войти в голову и не лишить героя сознания. Благо хотя бы регенерация мутанта не подвела, и вскоре он уже был как новенький.

2. Откуда берется сила Человека-муравья?

Человек-муравей превращается в великана при помощи увеличения расстояния между атомами его тела. Но при этом он обретает нечеловеческую силу, способную двигать автобусы и даже самолеты. Откуда взяться такой мощи? Да, согласно комиксу при ношении костюма Человек-муравей способен поднимать вес в 4 раза больше собственного. Однако при увеличении расстояния между молекулами его вес едва бы вырос. А самолет весит явно больше, чем 4, пусть даже очень упитанных, мужчин. Сохраняться масса должна и при уменьшении (предмет должен просто приобретать огромную плотность). Но при этом герою как-то удается носить в кармане танк. Есть и еще один нюанс: согласно теории, Человек-муравей не может уменьшиться до состояния, меньшего суммы размеров атомов его тела (уменьшается ведь только расстояние между ними). Но в конце он как-то становится меньше атома и попадает в квантовый мир. Как ему это удается? Зрители ответ так и не узнали.

1. «Защитники» и логические ошибки

После российского фильма «Защитники», судя по отзывам, множество зрителей осталось в недоумении. Людям непонятно, например, почему Ксения, которая боится вызвать подозрения своими способностями, устраивается работать в цирк, чтобы на глазах у зрителей становиться невидимой, и как она смогла выжить после мощнейшего удара током, хотя ее суперспособности могли бы защитить ее только от ожогов. Способности Ксении вообще сомнительны: например, умея контролировать температуру тела, она тем не менее дает обнаружить себя тепловизору. К тому же девушку в конце концов замораживают, и как она допустила это — неясно. Непонятно зрителям и то, как Хан, пробегая через разрубленные им предметы, умудряется оставлять разрезы шириной не в свое тело, а в лезвие меча, и как Август Курпатов управляет механической техникой, не имеющей отношения к «умной электронике». В общем, этот фильм оставляет действительно немало вопросов.

Как мы видим, даже супергерои, которые всегда готовы спасти наш мир от фантастической опасности, не могут быть во всем идеальны. Расскажите, а какие ошибки вы подмечали в подобных фильмах? Может быть, вам удастся дополнить наш список парой интересных фактов.