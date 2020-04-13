12 киноляпов, которые заметили лишь самые придирчивые зрители

33 2 31 425

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Как бы тщательно ни был продуман съемочный процесс фильма, ошибок все равно вряд ли удастся избежать. Ведь за каждой съемкой стоят десятки людей, которым необходимо параллельно решать тысячи мельчайших задач. Однако от мелких недочетов любимые киноленты вовсе не становятся хуже, а находить в них небольшие ляпы, пожалуй, может быть даже увлекательно.

Мы в AdMe.ru смотрим кино очень внимательно, но не всегда подмечаем все нюансы. Некоторые из них, такие как пластиковая бутылка в кадре, обнаружить довольно сложно. А иные, например полковничьи погоны вместо генеральских, так и режут глаза.

1. «Маленькие женщины» — современные предметы в кадре

Действие фильма, получившего 6 номинаций на «Оскар» в 2020-м, разворачивается во времена Гражданской войны в США. Один из внимательных зрителей выложил в твиттере фото, на котором явно запечатлены атрибуты нашего времени в кадре исторической картины: термос и пластиковая бутылка.

2. «Храброе сердце» — автомобиль в XIII веке

Еще один привет из прошлого можно наблюдать в картине Мела Гибсона. Фильм рассказывает о войне за независимость Шотландии против англичан, а во время батальных сцен сбоку кадра предательски выглядывает белый автомобиль Ford.

3. «Третий лишний» — телефон вверх тормашками

В фильме про плюшевого медведя, когда Джон разговаривает по телефону, можно заметить, что кнопка блокировки мобильника находится снизу. А значит, телефон перевернут и вряд ли герой может полноценно пообщаться с собеседником на том конце провода.

4. «Враг у ворот» — проблемы с русским правописанием

Донесение из военного фильма с Джудом Лоу в главной роли писал явно кто-то, у кого не все гладко с русским языком. Иначе как объяснить такие ошибки, как «дуель», «нацмиским снайпером» и непривычное нашему уху выражение «пророчил мрачные замечания»?

5. «Джанго освобожденный» — несуществующий динамит

По сюжету события в фильме «Джанго освобожденный» происходят в 1858 году, за 9 лет до изобретения динамита, которым герои Квентина Тарантино почему-то пользуются довольно активно.

6. «Приключения Паддингтона — 2» — бесполезные ножницы

Обаятельный мишка говорит зашедшему позднему клиенту: «Я не цирюльник, я просто навожу порядок». Но тогда зачем медвежонку инструменты, в частности ножницы, которые торчат у него из кармана? Вряд ли простой уборщик стал бы носить такой атрибут.

7. «Гордость и предубеждение» — непокорная стрижка

Во время съемок фильма Кира Найтли готовилась к своему следующему проекту — киноленте «Домино». Для этого ей пришлось коротко постричься. А сценарий «Гордости и предубеждения» требовал длинных локонов, аккуратно уложенных в прическу. Кире ничего не оставалось, кроме как носить парик, который в некоторых кадрах предательски выставлял напоказ короткую стрижку актрисы.

8. «1+1» — разноцветная конфетка

Когда Филипп любуется современным искусством в галерее, Дрисс протягивает ему конфетку M&M’s. В руке парня она зеленая, а вот во рту у Филиппа становится желтой, словно по волшебству.

9. «Виноваты звезды» — скачущее яйцо

Когда Айзек вымещает обиду на бывшую барышню, закидывая яйцами ее машину, внезапно на крыльцо выходит мать экс-пассии парня. Тот в панике отшвыривает яйцо в сторону, и оно начинает вести себя весьма странно: скачет по траве, словно мячик из каучука.

10. «Дневник Бриджит Джонс» — кран от камеры в кадре

Съемочная техника и реквизит, команда оператора и другие атрибуты съемочного процесса часто становятся причиной ляпов в кино. В фильме «Дневник Бриджит Джонс» при съемке сверху автомобиля на металлической поверхности багажника ясно видно отражение крана кинокамеры.

11. «Номер 44» — неправильные погоны

Несмотря на блистательный дуэт — Гэри Олдмен и Том Харди, — зрители и критики оказались на удивление единодушными. Фильм забраковали и нещадно ругали за многочисленные искажения и нестыковки. Одним из ярчайших ляпов стал тот факт, что на протяжении всего фильма герой Олдмена, генерал Нестеров, щеголяет в... погонах полковника.

12. «Форсаж-7» — путаница с количеством этажей

В начале фильма герой Джейсона Стейтема подходит к лифту на 7-м этаже. Вот только когда он выходит из здания, становится понятно, что постройка никак не тянет даже на 5-этажку.

А какие ошибки в фильмах замечали вы?