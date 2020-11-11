12 обжигающе красивых фильмов, которые вмиг развеют осеннюю тоску

Некоторые фильмы сняты настолько красиво, что покоряют с первого кадра. Интригующий сюжет, продуманные до мелочей костюмы, виртуозная игра актеров и пробирающая до дрожи эстетика — вот бессменные атрибуты качественного кино. А если все это сочетается в одной ленте, то ее так и хочется пересматривать снова и снова.

Мы в AdMe.ru нашли 12 дьявольски красивых новинок кинематографа, которые внесут яркие краски даже в самый серый день. А в бонусах вы найдете мини-сериал, который вышел совсем недавно, а уже успел покорить сердца зрителей по всему миру, и долгожданное продолжение известной кинофраншизы.

Мисс Плохое поведение (2020)

1970-е, Англия. Эпоха поисков новой свободы и смена идеалов красоты. Две женщины смотрят на жизнь с противоположных точек зрения. Интеллигентная студентка исторического факультета Салли Александр (Кира Найтли) стремится занять свое место под солнцем в патриархальном обществе. А рыжеволосая Джо Робинсон (Джесси Бакли) выбирает борьбу с существующей системой. Но Салли и Джо находят общий язык, чтобы сорвать конкурс «Мисс мира — 1970». IMDb — 6,2

Крестная мама (2020)

Талантливая переводчица, которую играет Изабель Юппер, работает в полиции и помогает ловить преступников. Однажды она перехватывает интригующее сообщение и, поддавшись соблазну, ставит свою жизнь с ног на голову. Теперь ее коллеги начинают охотиться за ней. IMDb — 5,9

Византия (2012)

Фильм рассказывает историю двух вампиров — матери и дочери, притворяющихся сестрами, чтобы их не рассекретили. Кинолента буквально пропитана таинственной атмосферой, в которой гармонично переплетаются старина и современность. Все события сопровождает тонкая музыка, прекрасно дополняющая все, что происходит с очаровательными вампиршами, роль которых воплотили на экране Джемма Артертон и Сирша Ронан. IMDb — 6,5

Красавица для чудовища (2017)

Одинокая, упрямая и слишком свободомыслящая для своего времени девушка Мэри влюбляется в писателя Перси Шелли. В высшем свете он известен радикальными взглядами и разгульным образом жизни. Весь фильм пронизан драматичной атмосферой с нотками психоделики и мистичности, хотя, кажется, никаких реальных монстров в нем нет. IMDb — 6,4

Последняя капля (2020)

Лаура счастлива в браке, но все меняется, когда ее муж Дин начинает проводить вечера не дома, а в офисе с новой коллегой. Тогда женщина обращается за помощью к своему харизматичному отцу Феликсу, который предлагает проследить за непутевым зятем. Когда дочь и отец гуляют по ночному Нью-Йорку, они внезапно понимают, что в основе этого приключения лежат их отношения друг с другом. IMDb — 6,5

На берегу (2017)

Фильм рассказывает о молодоженах Эдуарде и Флоранс, которые боятся близости. Из-за этого страха их совместная жизнь пошла под откос уже в первую брачную ночь. Несмотря на то, что их сердца тянет друг к другу, девушка не выносит прикосновений супруга. Она не понимает своей неприязни и не может найти ответ на вопрос, почему ее тело совсем не жаждет плотских удовольствий. IMDb — 6,3

Ведьмы (2020)

Действие фильма происходит на закате 1960-х. Мальчик остается сиротой и вынужден переехать к бабушке. Вскоре она узнает, что в их городке собираются ведьмы, которые легко могут превратить ее внука в какое-нибудь животное. Чтобы спасти ребенка, бабушка отправляется в самый роскошный отель, что есть поблизости. По иронии судьбы именно в этом отеле главная ведьма решает устроить свой тайный шабаш. IMDb — 5,4

Их звездные полтора часа (2016)

Англия, 1940-е. Сценарист Кэтрин Коул устраивается на работу в министерство информации. Ее цель — привнести долю женственности в кино, направленное на поднятие боевого духа. Незаурядные способности Кэтрин вскоре замечает энергичный продюсер Бакли. Вместе они с энтузиазмом включаются в работу над фильмом, который призван согреть сердце всей нации. IMDb — 6,8

Мисс Петтигрю живет одним днем (2008)

Ворчливую и своенравную мисс Гвинивер Петтигрю снова увольняют с должности гувернантки. Но она успевает стащить визитку работодателя в агентстве и назло всем отправляется на собеседование к молодой взбалмошной актрисе. Петтигрю сначала становится горничной, а затем и личным секретарем девушки. Их ждет череда увлекательных событий и столкновение с причудами блистательного театрального мира. IMDb — 7,1

Думаю, как все закончить (2020)

Люси намерена бросить своего молодого человека Джейка. Однако вместо этого отправляется вместе с ним на отдаленную ферму его родителей. В пути пара обсуждает разные темы, а приехав на место, девушка обнаруживает, что в этом доме творится что-то подозрительное. IMDb — 6,7

Бонус: Ход королевы (2020)

Элизабет Хармон было всего 9 лет, когда она осталась сиротой и попала в приют. Там девочка встречает пожилого уборщика Шайбеля, который учит ее играть в шахматы. Днем Элизабет сбегает со скучных уроков в подсобку, чтобы сыграть очередную партию, а ночью прокручивает шахматные комбинации в голове. Спустя несколько лет девочку удочерят, и у нее начнется совсем иная жизнь. Но главную роль в ней будет играть неизменная любовь к шахматам. IMDb — 8,8

Бонус 2: Не время умирать (2021)

Всемирно известный агент Джеймс Бонд оставил службу, чтобы насладиться размеренным отдыхом на Ямайке. Однако у судьбы на него свои планы, и однажды на остров приезжает его старый друг Феликс Лейтер. Он просит Бонда помочь спасти похищенного ученого. В результате агент попадает в ловушку к злодею, вооруженному опасным оружием. Дата выхода — 31 марта 2021 года