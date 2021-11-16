12 нарядов принцессы Дианы, которые показаны в кино так безукоризненно, что комар носа не подточит

Ни для кого не секрет, что принцесса Уэльская обладала великолепным вкусом и умело разбавляла королевский протокол в одежде щепоткой бунтарства. Быть может, именно поэтому ее стилем до сих пор восторгается полмира, а художники по костюмам ломают голову, как сделать так, чтобы детально повторить знаменитый образ в кино.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить фильмы и сериалы о Диане и взглянуть, насколько успешно костюмерам удалось воссоздать ее неповторимый стиль.

В фильме «Спенсер»

В жизни образ с черной шляпкой и вуалью Диана примерила на Рождество 1993 года, когда, расставшись с Чарльзом, она приехала в поместье Сандрингем. В кино показали примерно этот же момент жизни принцессы.

Гардероб принцессы по большей части состоял из женственных нарядов, но порой Диана надевала весьма маскулинные комплекты, например джинсы и бомбер. В такой одежде она отводила в школу сына, принца Гарри, в 1992 году. Очень похожий бомбер надела для роли актриса Кристен Стюарт.

В фильме «Диана: Последние дни принцессы»

Лавандовый костюм и жемчужную нить леди Ди надела во время визита в штаб-квартиру Красного Креста в Вашингтоне.

В фильме «Диана: История любви»

Создатели фильма повторили важный в жизни принцессы момент: она приехала с визитом в Анголу и прошлась по расчищенной полосе минного поля. Спустя несколько месяцев после трагической гибели принцессы был подписан договор ООН о запрете использования мин.

Это роскошное черное платье Диана надела на свой 36-й день рождения. Его презентовал принцессе марокканский дизайнер Жак Азагури.

В платье нежно-голубого цвета Диана посетила Альберт-холл, концертный зал в Лондоне, чтобы посмотреть балет «Лебединое озеро».

Для откровенного интервью каналу BBC Диана облачилась в элегантный черный костюм. Само интервью произвело фурор, ведь никогда до этого королевская особа не говорила о личной жизни так открыто. Этот важный момент был отражен в фильме, а актриса Наоми Уоттс постаралась и внешне, и внутренне соответствовать принцессе.

В жизни слитный купальник со смелым леопардовым принтом Диана носила во время отдыха в Сен-Тропе в 1997 году. В кино воссоздан приблизительно этот же период, когда она, будучи уже свободной женщиной, проводила время на яхте с близкими.

В сериале «Корона»

Легкое платье, которое было на Диане во время тура по Австралии, воссоздано в сериале не детально, но настроение и стиль художнику по костюмам передать удалось. На этих кадрах Диана и Чарльз посещали национальный парк Улуру — Ката-Тьюта.

В 1989 году принцесса Диана совершила одиночную поездку в Нью-Йорк. В белое платье с болеро она облачилась для концерта в Бруклинской музыкальной академии.

Знаменитый танец Чарльза и Дианы на благотворительном балу в Сиднее, когда пара посетила мероприятие в рамках тура по Австралии. Голубое платье с оборками, которое носит в сериале Эмма Коррин, поразительно похоже на наряд принцессы в реальности.

Этот яркий розовый свитер Диана носила во время своей поездки в Балморал, еще до свадьбы с Чарльзом. В сериале Эмма Коррин надевает его буквально на пару минут, но и этого достаточно, чтобы увидеть, что костюмеры передали принт и фасон со скрупулезной детальностью, достойной восхищения.