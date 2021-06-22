12 обладателей премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм», чья победа вызвала массу вопросов и споров

Несмотря на то, что выбор киноакадемиков нередко оказывается довольно неоднозначным, актеры и режиссеры считают премию «Оскар» самой престижной и желанной. Одна из главных категорий — «Лучший фильм», и после объявления победителей в данной номинации возникают ожесточенные споры. Многие полагают, что иногда награды присуждаются картинам не за их художественную составляющую, а за соответствие определенной актуальной повестке.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самых спорных лауреатов престижной премии в категории «Лучший фильм».

1. Лунный свет (2016)

Можно сказать, что столь любимая многими зрителями музыкальная лента Дэмьена Шазелла «Ла-ла Ленд» почти выиграла статуэтку в 2017 году. На протяжении нескольких секунд все думали, что награда досталась именно ей. Однако вскоре оказалось, что ведущему церемонии дали не тот конверт. В итоге премию в номинации «Лучший фильм» получила картина Барри Дженкинса «Лунный свет», в которой рассказывается о непростом периоде взросления подростка из бедного района Майами. Конечно, организаторы извинились за случившееся, но осадок остался. Кстати, если посмотреть рейтинги обоих фильмов, то у мюзикла показатель выше.

2. Форма воды (2017)

2017 год подарил зрителям немало талантливых фильмов. Именно тогда вышли такие картины, как «Прочь», «Дюнкерк», «Леди Берд», «Назови меня своим именем». Согласитесь, весьма впечатляющий список, в котором сказочная и немного наивная лента «Форма воды» выглядела не самым очевидным претендентом на победу. Многие зрители и критики полагали, что главным фаворитом станет криминальная драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в которой не подкачали ни сюжет, ни актерские работы. Конечно, рейтинг этой картины тоже оказался выше, чем победителя.

3. Зеленая книга (2019)

«Зеленая книга» получила главный приз в 2019 году, но отнюдь не все были согласны с решением членов киноакадемии. Например, режиссер Спайк Ли, чей фильм «Черный клановец» также был среди номинантов, после объявления победителя сорвался с места и хотел уйти из зала в знак протеста. Но его уговорили вернуться. Также присутствующие на церемонии заметили, что сидящий за Спайком Ли сценарист Джордан Пил тоже отказался аплодировать лидеру. Вместе с «Зеленой книгой» в категории «Лучший фильм» была представлена яркая биографическая драма «Богемская рапсодия», которая победила в четырех номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший звуковой монтаж». В итоге лента получила наибольшее количество наград на этой церемонии. А еще «Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» как лучший фильм-драма.

4. Английский пациент (1996)

Так уж получилось, что члены киноакадемии долгое время не обращали особого внимания на работы братьев Коэн и не присуждали им наград. К счастью, в 2007 году эта несправедливость была устранена, и фильм Джоэла и Итана «Старикам тут не место» все-таки взял свой «Оскар». Но это могло произойти намного раньше. Например, в 1997 году, когда режиссеры представили свою картину «Фарго». Тогда победителем стала романтическая драма «Английский пациент», основанная на одноименном романе Майкла Ондатже. Некоторые критики считают, что эта победа была весьма спорной.

5. Влюбленный Шекспир (1998)

Иногда бывает так, что в один год снимается несколько шикарных лент с очень высокими рейтингами, которые потом входят в списки лучших. Так было в 1997 году, когда зрители увидели такие шедевры, как «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи. Однако ко всеобщему удивлению лучшим фильмом была признана романтическая драма «Влюбленный Шекспир». Это было очень неожиданно.

6. Энни Холл (1977)

Первая часть культовой саги «Звездные войны» была номинирована на «Оскар» как лучший фильм в 1978 году. Тогда картина Джорджа Лукаса взяла несколько технических премий, но проиграла ленте Вуди Аллена «Энни Холл». Некоторые киноманы считают, что это было не вполне справедливое решение членов жюри. Есть мнение, что киноакадемии просто не нравятся жанровые картины. Но, как говорится, время все расставило по своим местам, и «Звездные войны» до сих пор собирают в кинотеатрах толпы поклонников.

7. Форрест Гамп (1994)

Бесспорно, «Форрест Гамп» — роскошный фильм, заслуживающий всевозможных наград. Именно он и стал лучшим в 1995 году. Однако вы только взгляните, какие у него были конкуренты! Здесь и культовая картина Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», и «Побег из Шоушенка». По поводу «Криминального чтива» ведущий кинокритик американского журнала TIME Ричард Корлисс сказал, что эта лента возвышалась над другими работами этого года «так же величественно и грозно, как бандит в детском саду». А «Побег из Шоушенка» не так давно был признан зрителями лучшим кино за всю историю. Опрос был проведен в твиттере, в нем участвовало более 13 тыс. пользователей.

8. Столкновение (2005)

Мощная драма «Горбатая гора» по совершенно непонятной причине уступила фильму «Столкновение». При всем уважении к создателям, пожалуй, «Столкновение» — самая незапоминающаяся картина, получившая «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Да, оценки у нее высокие, но массовый зритель вряд ли вспомнит, о чем она и кто там играет. А вот «Горбатая гора» стала настоящим хитом, у которого были все шансы на победу. Тем более что лента получила статуэтки за режиссуру, сценарий и музыку. Согласитесь, серьезная заявка на успех.

9. Операция «Арго» (2012)

В 2013 году членам киноакадемии опять-таки предстояло принять непростое решение. Претендентами на звание лучшего фильма были такие яркие работы, как «Джанго освобожденный» и «Жизнь Пи». Однако в итоге статуэтка досталась политическому триллеру Бена Аффлека «Операция „Арго“». Но не все зрители были согласны с этом выбором. Да, безусловно, это хорошая лента, но была ли она лучшей в 2012 году?

10. Бердмэн (2014)

«Бердмэн», в котором Майкл Китон играет бывшего успешного голливудского актера, получил в 2015 году «Оскар» как лучший фильм. Это было довольно неожиданно, поскольку явным фаворитом все считали эпопею о взрослении «Отрочество», которую режиссер Ричард Линклейтер снимал на протяжении 12 лет. В своем интервью кинокритик Марк Кермоуд сказал: «До того момента, как они открыли конверт, я был уверен, что выиграет „Отрочество“».

11. Чикаго (2002)

На 75-й церемонии вручения «Оскара» главный приз получил мюзикл «Чикаго». Его конкурентом был фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Да, через несколько лет Скорсезе наконец возьмет свой «Оскар» за «Отступников», но он мог бы выиграть и в 2003 году. Картина с талантливыми Леонардо Ди Каприо и Дэниелом Дэй-Льюисом имела все шансы на успех. К тому же режиссер блестяще сумел воссоздать на экране Манхэттен XIX века, причем без всяких хромакеев и компьютерной графики.

12. Король говорит! (2010)

Историческая драма об избавлении короля Великобритании Георга VI от заикания была признана лучшим фильмом 2010 года. Однако многие кинокритики утверждали, что сценарист Аарон Соркин и режиссер Дэвид Финчер были на пике своей карьеры, когда снимали другое биографическое кино — «Социальную сеть» про Марка Цукерберга. По их мнению, эта лента должна была обойти картину «Король говорит!». К тому же рост популярности Facebook в последующие годы только подтвердил ее актуальность.