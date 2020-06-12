12 новых сериалов на любой вкус, которые вызовут настоящую зависимость с первой серии

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В последнее время именно сериалы становятся главным предметом обсуждения истинных киноманов. Взять хотя бы недавнюю премьеру ВВС «Нормальные люди». Эта экранизация романа Салли Руни ставит рекорды по просмотрам, а журналисты уже прозвали писательницу «Сэлинджером для миллениалов». Однако пока одни новинки оказываются обласканными и критиками, и зрителями, другие остаются почти без внимания.

Мы в AdMe.ru изучили наиболее яркие сериалы, которые вышли за последнее время, и с удовольствием делимся с вами главными находками. А в конце вас ждет приятный бонус, который расскажет о долгожданной экранизации.

1. Зло

По ночам вы слышите странный шепот и видите таинственные фигуры? Возможно, это всего лишь засоренные трубы и тень от дерева, но вдруг это происки потусторонних сил? В этом попытается разобраться психолог, которая как раз занимается подобными явлениями. Ее задача — объяснить все странности и чудеса с точки зрения науки. Компанию ей составят священник и, как ни странно, обычный инженер-технарь. «Зло» можно назвать современной реинкарнацией «Секретных материалов», только с упором не на пришельцев, а на религиозную тему. Сериал будет умело играть с вашими чувствами, так что, когда вам покажется, что все очевидно, не спешите делать выводы. Рейтинг IMDb — 7,6

2. Заговор против Америки

Представьте, что было бы с мировой историей, если бы в 1940 году на выборах президента США победил не Франклин Рузвельт, а совсем другой человек. По задумке создателей сериала, во главе страны встает пилот Чарльз Линдберг, который открыто выступал против вступления Америки в войну и не скрывал свои антисемитские взгляды. В центре сюжета — члены еврейской семьи, которые с ужасом наблюдают за тем, как на их глазах формируется совершенно новая реальность, а идеология правительства может запросто разрушить их жизнь. Этот мини-сериал снят по одноименному роману Филипа Рота и придется по вкусу всем любителям альтернативной истории. Рейтинг IMDb — 7,3

3. Не с первой попытки

Джейсон и Никки — супружеская пара из Англии. Они очень любят друг друга, но у них никак не получается завести ребенка. Кажется, что молодые люди уже испробовали все варианты: от таблеток до лунного календаря, но все напрасно. Когда Джейсон и Никки решаются на обследование, врачи сообщают им, что они не смогут иметь своих детей. Придя в себя после шокового известия, супруги решают усыновить ребенка. Правда, для этого им придется серьезно пересмотреть свой образ жизни и отношение друг к другу. Эта 8-серийная история от BBC и Apple TV+ поможет лучше разобраться во всех тонкостях взаимоотношений и лишний раз напомнит, что в этом мире нет ничего нереального. Рейтинг IMDb — 7,4

4. Личная жизнь

Можно ли найти настоящую любовь в наше циничное время? Экскурсовод по имени Дарби уверена, что да. Она часто влюбляется и ищет «того самого», вот только судьба пока к ней не очень благосклонна. Чаще всего на ее жизненном пути встречаются изменники, нарциссы и пройдохи. Но девушка не сдается. НВО решил показать нам все романы героини, уместив их в 10 серий, таким образом, мы можем проследить ее судьбу, начиная с первой влюбленности и заканчивая настоящим сильным чувством. Рейтинг IMDb — 7,2

5. Тригонометрия

Джемма и Киран живут в Лондоне, она владелица небольшого кафе, а он работает парамедиком и часто выезжает на ночные вызовы. Они любят друг друга, но работа отнимает у обоих слишком много времени, а вот денег приносит не очень много. Чтобы поправить свое материальное положение, молодые люди решают сдать одну комнату квартирантке. Так в их доме появляется Рэй, которая изменит их жизнь раз и навсегда. Чувственная драмеди от ВВС затрагивает тему нестандартных отношений и найдет отклик в каждом, кто хоть раз сомневался в своих чувствах. Рейтинг IMDb — 6,6

6. Потерянный рай

Йейтс Форсайт — успешный психиатр, который вместе со своей женой и дочками приезжает из Калифорнии в свой родной городок, чтобы уладить некоторые семейные проблемы. И тут в его памяти начинают всплывать давно забытые и постыдные картины из прошлого, связанные с таинственной гибелью его сестры. В какой-то момент жена главного героя понимает, что совсем не знает ни своего мужа, ни его семью. Если вы любите мистические драмы и южную готику, то «Потерянный рай» станет для вас настоящей находкой — он увлекает с первых минут, несмотря на неспешность повествования. Рейтинг IMDb — 7,2

7. НольНольНоль

В итальянской Калабрии глава мафии дон Мину отсиживается в своем подземном бункере, так как знает, что некто из его ближайшего окружения оказался предателем. Вот только мафиози не догадывается, что «некто» — это его внук Стефано. В это время в Мексике спецотряд по борьбе с наркотрафиком готовит операцию, во главе которой оказывается двойной агент по прозвищу Вампиро. Эта 8-серийная история была основана на криминальном романе, поэтому можно не сомневаться в качественном сценарии и лихих сюжетных поворотах. Можно сказать, что у создателей получился «Крестный отец» на современный лад. Рейтинг IMDb — 8,2

8. Вернуться к жизни

Скромная женщина по имени Мири возвращается в родной приморский городок, после того как отсидела в тюрьме почти 20 лет за убийство, которое совершила случайно. Правда, попытки вписаться в нормальную жизнь оказываются для нее настоящим испытанием. Мири вынуждена жить с родителями, которые, кажется, давно перестали считать ее дочерью, а старые друзья и знакомые делают вид, что они не знают ее. Стоит ли говорить, что поиски работы тоже даются непросто. Однако героиня не сдается, ведь она очень хочет вернуться к жизни. Несмотря на то что сериал заявлен как комедия, он скорее драматический, хотя в нем есть и смешные эпизоды. Главная ценность этой истории в ее честности, ведь каждый имеет право на ошибку. Главное — желание ее исправить. Рейтинг IMDb — 7,5

9. Фрейд

Австрия, 1886 год. В Вене происходит серия загадочных преступлений, жертвами которых сначала становятся жрицы любви, затем дети, а потом аристократы. Полиция не может найти ни одной зацепки, и тогда на помощь приходит молодой психиатр Зигмунд Фрейд. В то далекое время будущий отец психоанализа еще не известен никому, кроме местного высшего общества. Однажды на одном из приемов он знакомится с ясновидящей по имени Флер, и Фрейду кажется, что именно она может пролить свет на происходящее в городе. Новый проект Netflix уже прозвали «новым Шерлоком», хотя кажется, что в нем больше от «Табу» с Томом Харди. Рейтинг IMDb — 6,6

10. Игра в жертву

В роскошном номере отеля находят тело некогда известной певицы. Главный герой — судмедэксперт по имени Фан, настоящий профи своего дела, но при этом страдающий синдромом Аспергера. Вскоре он обнаруживает на одной из улик отпечаток пальца и понимает, что к загадочному преступлению может быть причастна его собственная дочь, которую он бросил много лет назад. Еще одна криминальная драма от Netflix, которая захватывает с первой серии и держит в напряжении до самого конца. Рейтинг IMDb — 7,4

11. Эйфория

Юной Ру всего 17 лет, а она уже успела побывать в реабилитационной клинике. По возвращении домой она понимает, что впереди ее ждет много трудностей: выпускной класс, нелюбимые одноклассники и семья, которая ее совсем не понимает. Чтобы сбежать от проблем, девушка возвращается к прежней разгульной жизни, но внезапно на ее пути встречается новая знакомая Джулс. Эта честная и немного шокирующая драма, созданная на основе израильского мини-сериала, поможет лучше понять поколение Z и его переживания. Рейтинг IMDb — 8,3

12. Банды Лондона

Этот мини-сериал о расскажет о британской мафии и ее нравах. Сын погибшего главаря хочет отомстить за отца, а в это время его приспешники начинают соревнование за освободившееся место, а это явно нарушит хрупкий баланс криминального мира. В итоге Лондон оказывается охвачен войной между разными группировками. По стилистке «Банды» похожи на «Острые козырьки», но кажется, что этот сериал снят еще более атмосферно. Рейтинг IMDb — 8,3

Бонус: Дивный новый мир

В июле киноманов ждет настоящий подарок — выходит долгожданная экранизация одной из важнейших антиутопий Олдоса Хаксли. В Лондоне в далеком будущем царит настоящий культ потребления, а в качестве главного божества выступает Генри Форд. В этом обществе все люди разбиты на касты, а все сложности и проблемы решаются с помощью особого психотропного вещества — сомы. Но в один прекрасный день двое жителей Лондона — Линайна и Бернард — уходят за пределы города и оказываются в совсем другом мире. Рейтинг ожидания — 98 %