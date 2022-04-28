12 новых сериалов, которые увлекут вас куда сильнее ленты в соцсетях

В современном мире кинематограф развивается так стремительно и выдает такое огромное количество фильмов и сериалов в год, что за всеми ими просто-напросто становится невозможно уследить. Хотя еще проблематичнее, пожалуй, найти среди всего этого многообразия действительно достойные варианты, после просмотра которых не будет жаль потраченного времени.

Мы в AdMe.ru решили изучить яркие сериальные новинки года, которые вышли совсем недавно, но уже успели хорошо зарекомендовать себя и получить высокий рейтинг от признательных зрителей.

12. Пэм и Томми

Рейтинг IMDb — 7,3 Данный мини-сериал посвящен отношениям скандально известных молодоженов — барабанщика Томми Ли и звезды сериала «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон. Однажды пара нанимает группу рабочих для капитального ремонта своего особняка. Но в процессе работы Томми бесконечно заставляет их вносить правки, а затем и вовсе выгоняет бригаду прочь, обвинив в непрофессионализме. Но парни не были готовы молча стерпеть такую несправедливость. Поэтому, завладев кассетой с видео, важным для Пэм и Томми, они не задумываясь и без малейших угрызений совести продают ее, сделав личную жизнь парочки достоянием общественности.

11. Позолоченный век

Рейтинг IMDb — 8,0 Действие данной роскошной костюмированной драмы от создателей «Аббатства Даунтон» разворачивается в XIX веке. Молодая девушка по имени Мэриан Брук, недавно потерявшая отца и оставшаяся без средств к существованию, переезжает из провинции в Нью-Йорк к своим богатым консервативным тетушкам. Благодаря им она получает доступ в высшее общество, но, чтобы освоиться в нем, ей еще многому придется научиться.

10. Кое-что о Пэм

Рейтинг IMDb — 7,0 Однажды Расс Фариа пришел домой и нашел свою жену Бэтси бездыханной в гостиной. Полицейские сразу сходятся во мнении, что виновен сам мужчина, поэтому даже не пытаются провести вдумчивое расследование. Что на руку подруге пострадавшей — Пэм Хапп, которая подвозила женщину до дома в тот злополучный вечер. Сюжет данной 6-серийной криминальной драмы основан на реальных событиях. А хладнокровную героиню в сериале, кстати, сыграла неподражаемая и вновь изменившаяся ради роли до неузнаваемости Рене Зеллвегер. Благодаря просмотру сериала я узнал о человеческой психике больше, чем на любом курсе по психологии в колледже. © PeteB123 / IMDb

Сериал превзошел все мои ожидания. Считаю, что на данный момент он очень недооценен. © etmachina / IMDb

9. Последние дни Птолемея Грея

Рейтинг IMDb — 7,8 «Последние дни Птолемея Грея» — еще один интересный 6-серийный проект. Героя Сэмюэла Джексона — 90-летнего Птолемея Грея — забыли все родственники и друзья. Но на самом деле в каком-то смысле это «взаимный» процесс, ведь из-за деменции мужчина и сам мало что помнит. Однажды ему предлагают поучаствовать в эксперименте: он должен будет принимать препарат, который восстанавливает память, но сокращает продолжительность жизни. Чтобы хоть ненадолго вернуть ценные воспоминания о прошлом, связанные с потерей его дорогого племянника, он соглашается на эту авантюру.

8. Грязный черный мешок

Рейтинг IMDb — 7,2 Действие остросюжетного вестерна разворачивается в классическом антураже Дикого Запада XIX века. Опытный одинокий охотник за головами по кличке Красный Билл уже давно славится своей деятельностью. И это не дает покоя Артуру Маккою — принципиальному и неподкупному шерифу маленького городка Гринвейл. На самом деле его работа — обеспечивать порядок и соблюдение закона только на конкретно вверенной ему территории. Но Артур имеет с Биллом личные счеты, поэтому ввязывается в нелегкое противостояние.

7. Викинги: Вальхалла

Рейтинг IMDb — 7,1 Данный проект — спин-офф известного и популярного сериала «Викинги». Действие происходит спустя примерно один век после последних событий предыдущей части, а место уже знакомых нам героев занимает новое поколение данов. Они пока еще не знают, что эпоха викингов стремится к закату, и продолжают сражаться за свое место под солнцем, давая отпор внешним неприятелям и стараясь сдержать внутренний раскол.

6. Джек Ричер

Рейтинг IMDb — 8,1 В основу данного проекта легли детективные бестселлеры писателя Ли Чайлда о герое-одиночке Джеке Ричере, которого некогда воплотил на экране Том Круз. В сериале же главную роль играет Алан Ритчсон. Джек Ричер буквально притягивает к себе всякого рода неприятности. Где бы он ни находился, проблемы следуют за ним по пятам. Вот и на этот раз он каким-то образом оказывается в центре событий и, что еще хуже, одним из главных подозреваемых по делу, к которому не имеет ровным счетом никакого отношения. Точнее, не имел. А теперь, раз уж служители закона не хотят выполнять свою работу, Джеку самому приходится взяться за расследование.

5. Досье «Ипкресс»

Рейтинг IMDb — 7,2 Данный сериал — ремейк классического шпионского триллера 1965 года с Майклом Кейном. Главную роль исполнил Джо Коул, одна из звезд сериала «Острые козырьки». Гарри Палмер — смелый молодой человек из рабочего класса, который взял на себя слишком много по части оптовых закупок и торговли и в итоге был пойман за руку. Однако довольно скоро ему предлагают решить проблемы с законом. Но только в обмен на его работу в качестве шпиона. Так парень оказывается под прикрытием в центре опасной операции. Отличный шпионский триллер, и актерская игра хороша, если не сказать превосходна. © yooniverse / IMDb

Если вам нравятся классические шпионские истории, этот сериал вас не разочарует. © rich-mac / IMDb

4. Медленные лошади

Рейтинг IMDb — 7,8 Некогда успешный и амбициозный агент Ривер Картрайт после неудачного учебного задания оказывается сослан в отдел под названием «Медленные лошади», который состоит из шпионов на пенсии. Поначалу кажется, что это полный провал и конец карьеры, потому что вся работа в отделе включает только скучные задания, которые поручает не менее скучный и жалкий начальник Джексон Лэмб. Однако вскоре вся команда оказывается втянута в опасную заварушку, которая кардинально меняет их жизни.

3. Внешние сферы

Рейтинг IMDb — 7,8 Сериал повествует о владельце ранчо в Вайоминге, которому приходится решать сразу несколько серьезных проблем. Во-первых, семья до сих пор переживает загадочное исчезновение невестки. Во-вторых, на их землю решает покуситься соперничающая семья фермеров. И наконец, мужчина обнаруживает на своем пастбище непостижимую тайну — огромную и бездонную черную дыру, появление которой невозможно объяснить.

2. На низком старте: Битва за Uber

Рейтинг IMDb — 7,2 Трэвис Каланик — один из основателей Uber, и за свою компанию он любому готов перегрызть глотку. Только вот проблема в том, что чрезмерно жестко и агрессивно он себя ведет не только с потенциальными врагами и конкурентами, но со всеми людьми. Из-за этого окружающие, в том числе коллеги и подчиненные, его боятся и недолюбливают, а когда подворачивается повод, и вовсе решают избавиться, вытравив из кресла руководителя. Повысил оценку, когда досмотрел. Легкий, но очень захватывающий сериал, который стоит посмотреть. И точка. © paul-allaer / IMDb

Могу порекомендовать этот сериал, потому что там нет ни единой скучной сцены, и все актеры хороши. © xmike25541 / IMDb

1. Извне

Рейтинг IMDb — 7,6 В лесной глуши, подальше от любопытных глаз, затерялся ничем не примечательный на первый взгляд городок. Однако пару секретов он в себе все же таит. Например, из него невозможно уехать, даже если ты просто проезжал мимо. Поэтому днем невольные жители пытаются найти способ выбраться. А после захода солнца выход на улицу категорически запрещен.