12 новых секс-символов Голливуда, которые заткнут за пояс старое поколение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый год на голливудском небосклоне появляются все новые звезды и секс-символы, которые беспощадно наступают на пятки старым добрым красавчикам. Некоторым пришлось пройти кропотливый путь к признанию, другим же посчастливилось прославиться буквально за пару-тройку заметных работ. Мы в AdMe.ru решили составить свой список классных актеров, которые успевают и сниматься в хорошем кино, и разбивать тысячи девичьих сердец. Брэд Питт, Джонни Депп, берегитесь!

Лиам Хемсворт, 26 лет

В фильме «День независимости: Возрождение»

Этот красавчик с очаровательным взглядом — младший брат актера Криса Хемсворта. Но стать популярным Лиам смог и без помощи брата благодаря роли в фильме «Голодные игры». Просто взгляните в его глаза — это же редкостный добряк и душка!

Дуглас Бут, 24 года

В фильме «Ной»

Не нужно ходить к гадалке, чтобы с уверенностью заявить: с карьерой в кино у этого талантливого красавчика все будет отлично. На сегодняшний день Дуглас уже успел сняться в фильмах с такими известными актрисами, как Эмма Уотсон и Мила Кунис.

Ричард Мэдден, 30 лет

В сериале «Игра престолов»

Фанатам сериала «Игра престолов» надолго запомнился красавчик Роб Старк, а для самого актера эта роль стала счастливым билетом в Голливуд. К примеру, Ричард исполнил роль принца в новой экранизации «Золушки». Что ж, надеемся, мы еще не раз увидим его на больших экранах!

Эдди Редмэйн, 35 лет

В фильме «Фантастические твари и где они обитают»

Редмэйн не просто наступает на пятки, а обгоняет многих звезд: что ни роль, то номинация на престижную премию и даже «Оскар» за лучшую мужскую роль, а уж о потрясающей харизме и говорить не стоит — просто посмотрите хотя бы один из его фильмов и вы сами поймете, почему его обожают миллионы поклонников.

Генри Кавилл, 33 года

В сериале «Человек из стали»

От одного взгляда этого британца у девушек по всему миру подкашиваются коленки, а восхитительная фигура заставила далеко не одного мужчину срочно покупать абонемент в фитнес-клуб. Пожалуй, это лучший Супермен из всех, кого мы когда-либо видели.

Джейк Джилленхол, 36 лет

В фильме «Горбатая гора»

Джилленхол давно доказал, что заслуживает почетное место на голливудском олимпе. Последние работы актера не дают усомниться в его таланте («Под покровом ночи», «Разрушение», «Левша»), ну а в его чертовской обаятельности мы никогда и не сомневались.

Крис Прэтт, 37 лет

В фильме «Стражи Галактики»

Пару лет назад Прэтт играл в основном обаятельных толстячков, но все изменилось, когда в 2013 году его позвали в «Стражи Галактики». С тех пор он успел привести фигуру в полный порядок и снялся в еще нескольких успешных фильмах.

Чарли Ханнэм, 36 лет

В сериале «Сыны анархии»

Карьера Ханнэма медленно, но верно набирает обороты: когда-то он играл в сериалах, потом стал сниматься у самого Гильермо дель Торо. Ну а в этом году выходит фильм Гая Ричи, где актер исполняет роль молодого короля Артура, — с нетерпением будем ждать, конечно же.

Райан Рейнольдс, 40 лет

В фильме «Дэдпул»

Этот актер с потрясающим чувством юмора снялся далеко не в одном фильме, но закрепиться в амплуа суперзвезд ему удалось совсем недавно благодаря долгожданной роли Дэдпула. Перед его обаянием и харизмой просто невозможно устоять — Райан, мы обожаем тебя, так и знай!

Джесси Айзенберг, 33 года

В фильме «Светская жизнь»

Карьера Джесси стала развиваться с космической скоростью после главной роли в фильме «Социальная сеть», где он сыграл основателя Facebook Марка Цукерберга. Теперь он снимается в фильмах Вуди Аллена, номинируется на «Оскар» и периодически попадает в хит-парады самых привлекательных актеров.

Аарон Тейлор-Джонсон, 26 лет

В фильме «Анна Каренина»

Помните Вронского из голливудской экранизации «Анны Каренины»? Теперь его не узнать: Аарон снимается в фильмах про супергероев и вовсю покоряет Голливуд. Вперед, дорогу молодым и перспективным!

Кит Харингтон, 30 лет

В сериале «Игра престолов»