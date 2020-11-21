12 новых российских фильмов, которые не стыдно и друзьям посоветовать

Согласно опросу, среди любимых жанров наших соотечественников — комедии и военные фильмы. А самыми удачными современными фильмами они назвали военный боевик «Т-34» и спортивную драму «Движение вверх». Согласитесь, российское кино очень непредсказуемое. Зритель, включив очередную новинку, рискует нарваться как на шедевр, так и на ленту, вызывающую лишь вопросы и недоумение.

Мы в AdMe.ru смотрим фильмы сами, прежде чем посоветовать вам. Надеемся, наши вкусы совпадают. Кстати, многие из представленных ниже картин стали лауреатами 42-го Московского международного кинофестиваля, что прошел в октябре этого года.

Гипноз

Валерий Тодоровский точно знает, как спрятать в триллере семейную драму. Еще бы, ведь лента основана на реальных юношеских воспоминаниях режиссера. В 13 лет он страдал клаустрофобией и боялся оставаться дома один, тогда мама отвела ему к знаменитому на всю страну врачу Владимиру Райкову, который лечил пациентов гипнозом. То, что увидел мальчик в лабораториях, поразило его настолько, что, когда он вырос, снял этот фильм. По сюжету подросток Миша ходит на сеансы гипноза к психотерапевту Волкову, но после таинственного исчезновения одной из пациенток начинает свое расследование. Но вы даже не подозреваете, до какой степени один человек может попасть под влияние другого.

Вмешательство

Героиня Маша, которую играет Анна Чиповская, выросла в неблагополучной семье на окраине города. Она, как может, старается зарабатывать, заботится о брате и бабушке, а о нормальной жизни только мечтает. И мужчины ей попадаются не самые хорошие, например ее работодатель из ночного клуба — он то и дело унижает девушку. И однажды ее слабое сердце не выдерживает всех этих тягот — Маша оказывается на операционном столе. Жизнь девушке спасает кардиохирург Матвей Сергеевич, и она влюбляется в него без памяти.

Дочь рыбака

На побережье Каспийского моря есть Апшеронский полуостров, где стоит маленькая рыбацкая деревня, на которую начинают обрушиваться несчастья. Жители убеждены: все дело в том, что они не смогли «по-человечески» похоронить одного из рыбаков, что пропал во время рыбалки. А вот Сара, дочь пропавшего, уверена, что с папой все хорошо, он вернется. Она выступает против глупых обычаев, страхов и отказывается прийти на похороны, где закопают пустой гроб. Вместе с тем надвигается страшный шторм, а юная бунтарка решается отправиться в море на поиски отца.

Будущее, я люблю тебя

Альманах о влиянии технологий на жизни людей уже сравнили с «Черным зеркалом». На суд зрителей вынесли 5 работ начинающих режиссеров, объединенных одной идеей, как раз полностью противоположной идее культового сериала: технологии не вредят, а, наоборот, помогают. Получилось довольно мило и даже остроумно, особенно в части под названием «Цена любви», где искусственный интеллект помогает людям найти свою вторую половинку.

Мелодия струнного дерева

Фильм-дилогия о путешествии поэта Хлебникова и его двойника, или «Ка». Зрителя ждут перемещения в разных временах и пространствах: тут и военные окопы, и Древний Египет, и «черный квадрат» Малевича. А еще восточная сказка, в которой Лейли и Медлум не могут быть вместе, потому что девушку выдают за другого. Каждое перемещение — новая история, до краев наполненная смыслом.

Дом с колокольчиками

Огромная редкость сегодня увидеть хороший фильм о подростках, об их надеждах, мечтах, терзаниях и смелых планах на эту жизнь. Главная героиня Лена должна выбрать: пойти на поводу у отца и поступить в медицинский или уехать в Питер и учиться на музыканта, как она сама хочет. А тут еще в класс возвращается Вова, старый друг, старая любовь, и чувства вспыхивают с новой силой. При просмотре возникает ощущение, что перед тобой старое доброе советское кино, и это по-настоящему здорово — значит, есть в фильме частичка той неуловимой доброты, которой сегодняшним лентам так не хватает.

На дальних рубежах

Сильная история о жене офицера с Викторией Толстогановой в главной роли. Мария Лескова с мужем Николаем и сыном Федей живут на военной базе в Кыргызстане. Живут они скучно, предопределенно, по отлаженному годами расписанию, но вот намечаются изменения: Николая переводят в Рязань. И почти перед самым отъездом его всегда тихая и смиренная жена Мария решается на бунт и заводит интрижку с его сослуживцем. Это событие навсегда изменит жизнь семьи, но до каких крайностей дойдет любовный треугольник?

Земля Эльзы

Двое встретились и без памяти влюбились, но их семьи считают эти отношения неудобными и неприличными, а все потому, что героям за 70. Вдобавок такой брак угрожает наследству внуков. Но Леониду и Эльзе уже все равно — чувства накрыли их с головой, они хотят пожениться, продать имущество и путешествовать. Лента основана на одноименной пьесе Ярославы Пулинович.

Китобой

В поселке появляется интернет, и жизнь чукотского охотника Лешки круто меняется. Он впервые в жизни влюбляется — в вебкам-модель из США, которую играет Кристина Асмус. Ради своей любимой он решается на отчаянный поступок — переплыть Берингов пролив. Фильм получил 3 награды 31-го «Кинотавра», в том числе за режиссуру и лучшую мужскую роль.

Королева

Анастасия — блогерша и чемпион по теннису, она считается самой красивой девушкой в школе, и повышенное внимание для нее в порядке вещей. Но тут в школе появляется новенький — такой красивый, умный, самоуверенный. И не обращает на самую успешную девушку никакого внимания. Конечно, Настя возмущена, теперь он ее цель. Она просто обязана добиться его расположения и ради этого готова пойти на все что угодно.

Маша

Ее друзья — уличная братва, которая держит в страхе весь город. Маша уверена, что парни хорошие, она поет для них джаз и делится своими планами на жизнь. Но однажды розовые очки разбиваются — Маша узнает, что они сделали с ее семьей и кто они на самом деле. Пытаясь начать новую жизнь, она едет в Москву, но прошлое догонит ее и девушка вернется в родной город. Для чего? Теперь, когда Маше не оставили выбора, у нее есть свои планы.

Москвы не бывает

В провинциальном городке Улетное живет разнорабочий Леха. И жизнь его проходит незаметно, серо и стабильно — денег нет, вокруг разруха. Внезапно на горизонте появляется очаровательная девушка Маша, а из столицы приезжает некий человек, который хочет пожить в квартире местного поэта, писавшего о том, что Москвы не бывает. Все меняется, а тут еще в фотоаппарате Маши обнаруживаются снимки, на которых Леха запечатлен года 4 назад. Сможет ли парень разобраться в том, что происходит? Режиссер фильма Дмитрий Федоров обозначил жанр ленты так: «черная народная комедия с умышленной, сюжетообразующей миграцией жанров».