12 новых психологических триллеров, которые насытят кровь адреналином

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Когда кажется, что все лучшие триллеры уже засмотрены до дыр и ничего хорошего в любимом жанре больше не найти, самое время посмотреть нашу новую подборку. Эти фильмы перенесут вас в Индию, потрясаемую терактами, и на остров Фланнан, где бесследно исчезают люди, в Англию XIX века и Америку 1970-х. Вы сможете прожить день с диспетчером службы спасения или поработать в паре с нуарным комиссаром, расследующим исчезновение подростка.

Нам в AdMe.ru хочется еще не раз пересмотреть каждый из этих 12 психологических триллеров. Многие фильмы были вдохновлены самой жизнью, поэтому будьте готовы пару дней нервно оборачиваться.

1. Игры разумов (2018)

Англия, середина XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей пишет первый в истории словарь английского языка. На помощь ему приходит самый неожиданный из всех возможных соратников — осужденный за убийство заключенный психиатрической клиники Уильям Майнор. В главных ролях: Мел Гибсон, Шон Пенн и Натали Дормер. IMDb — 7,4

2. Отель Мумбаи: Противостояние (2018)

Как и «Игры разумов», «Отель Мумбаи» основан на реальных событиях. В основу сюжета легло описание терактов, которые произошли в Индии в ноябре 2008 года. Группы террористов рассеяны по всему городу: устраивают стрельбу на вокзале, взрывают кафе, сеют панику среди жителей, но их главная цель — самый дорогой и, казалось бы, безопасный отель «Тадж-Махал-Палас». Документальные съемки с места событий придают повествованию исторического драматизма. Судя по отзывам зрителей, фильм держит в саспенсе все 2 часа. IMDb — 7,8

3. Стекло (2019)

С героями этого триллера мы уже знакомы по предыдущим работам Найта М. Шьямалана — фильмам «Неуязвимый» и «Сплит». На сей раз персонажи Джеймса МакЭвоя, Сэмюэля Л. Джексона и Брюса Уиллиса оказываются в психиатрической лечебнице. Когда человек с множественным расстройством личности, практически неуязвимый супергерой и злой гений с болезнью, делающей его кости предельно хрупкими, оказываются вместе в замкнутом пространстве, скучать точно не придется. А талантливая постановка и оригинальные цветовые решения добавят зрелищу особой завораживающей силы. IMDb — 6,8

4. Виновный (2018)

Полицейский А́сгер Хольм отстранен от службы и ждет решения суда. На это время его направляют работать диспетчером в службу спасения. Прямо сейчас он пытается помочь женщине, которую похитил бывший муж. Общаться приходится полунамеками — похититель всегда рядом, но не должен ничего заподозрить. За действием фильма мы наблюдаем практически в режиме реального времени: все происходит в течение одного вечера и в одном помещении. IMDb — 7,5

5. В объятиях лжи (2018)

Фильм основан на классическом триллерном сюжете: молодая провинциалка попадается в ловушку милой на первый взгляд пожилой женщины, которая на деле оказывается тем еще маньяком. Но внутри сценария, заезженного, кажется, всеми и каждым, таится коварный ребус, который разгадать не так-то просто. По отзывам критиков, фильм — одна из лучших работ актрис Изабель Юппер и Хлои Морец. IMDb — 6,1

6. Красивый, плохой, злой (2019)

Зак Эфрон в своем репертуаре: похититель женских сердечек, галантный ухажер, почти муж и хозяин дома, машины и собаки... А нет, погодите-ка, кажется, он серийный убийца? Или все-таки нет? У персонажа есть реальный прототип — Теодор Банди, который совершал преступления в разных штатах Америки в 1970-е годы. На сей раз историю маньяка мы видим глазами влюбленной в него женщины. IMDb — 6,7

7. Во время грозы (2018)

Испанский фильм снят в жанре фантастического триллера. В основу сюжета ложится временная петля: главная героиня, попадая в прошлое, меняет собственное настоящее. Теперь она не медсестра, а главный хирург, но не знакома с мужем и не родила дочь. Фантастическая завязка — лишь внешняя оболочка для запутанной истории и глубокой психологической драмы. IMDb — 7,5

8. Не в себе (2018)

В основе сюжета — острый социальный конфликт, над которым не так уж часто размышляют в кино. Стоит ли безоговорочно доверять официальной медицине, даже если вы находитесь в психлечебнице? Действительно ли героиня не в себе или врачи не верят ей напрасно? Режиссер Стивен Содерберг, известный экспериментатор, снял весь фильм на айфон: разрешение 4К у смартфонов уже не новость. IMDb — 6,4

9. Американский палач (2019)

Первые кадры до боли напоминают «Пилу». «Ты что, не смотрел фильм, где мужик себе ногу отрезал?» — говорит один герой другому. Они ищут ответы на те же вопросы, что и персонажи Джеймса Вана: почему их заперли в подвале? Какой ребус им нужно разгадать? Кто он, этот последователь Джона Крамера? IMDb — 5,8

10. Черная полоса (2017)

Нуарный детектив о комиссаре Висконти (Венсан Кассель), расследующем исчезновение 16-летнего парня. Побитый жизнью герой не утратил нюх, да еще и умудряется параллельно с поисками одного подростка воспитывать другого — собственного сына. Многие увидели в одиноком полицейском альтер эго самого режиссера Эрика Зонки, бесконечно уставшего от творческих неудач. Впрочем, мрачный фильм явно ознаменовал начало светлой полосы в жизни режиссера. IMDb — 6,2

11. Мистериум. Журнал 64 (2018)

Четвертая серия детективного киноромана о Карле Мерке. Любители скандинавского нуара вновь оценили «Мистериум» по достоинству: у каждой ленты стабильно высокие рейтинги. На этот раз расследование давнего преступления приведет детектива и его напарника на остров, где располагается лечебница для девушек, больше похожая на тюрьму. На фоне расследования персонажи размышляют и о вечном: о глобальном перенаселении и праве каждого, даже самого отъявленного маньяка, на жизнь. IMDb — 7,4

12. Исчезновение (2018)

Фильм описывает реальную историю, известную как «Тайна острова Фланнан» — эдакий аналог перевала Дятлова, обросший не меньшим количеством домыслов. В 1900 году трое смотрителей маяка бесследно исчезли, и до сих пор доподлинно не известно, почему это произошло. Режиссер дает свое объяснение, и в нем нет никаких зеленых человечков. IMDb — 5,8

А вы уже успели посмотреть какой-либо из этих фильмов или пока только собираетесь?