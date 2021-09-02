12 новых фильмов, которые согреют этой осенью получше теплого пледа и не дадут заскучать даже бывалому киноману

Осень вступила в свои права и уже готова порадовать нас отменными киноновинками. Любителям драм наверняка придется по душе биографическая лента «Дом Gucci», поклонники триллеров по достоинству оценят «Девятый калибр», ну а тем, кто не прочь похохотать от души, советуем обратить внимание на комедию «Отчаянные аферистки».

Мы в AdMe.ru уже отметили для себя фильмы, которые обязательно посмотрим предстоящей осенью.

1. Дом Gucci

В прокате с 25 ноября Криминальная драма от Ридли Скотта с Адамом Драйвером и Леди Гага в главных ролях основана на книге Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В центре сюжета лежит противоправное деяние, совершенное против Маурицио Гуччи в 1995 году. В нем признали виновной супругу бизнесмена, которую отправили в тюрьму на 29 лет, но выпустили раньше срока.

2. Роман служанки

В прокате с 18 ноября В основу драмы от режиссера Евы Хассон лег роман Грэма Свифта. События картины разворачиваются в середине 1920-х годов. Зрителям покажут внезапно вспыхнувшую любовь между служанкой и представителем аристократического английского семейства. Смогут ли представители разных социальных слоев быть вместе? Или же условности высшего света помешают им?

3. Девятый калибр

В прокате со 2 сентября «Девятый калибр» — сиквел итальянского триллера «Миланский калибр 9» (1972 год). В этой картине мы уже увидим, как складывается судьба сына гангстера Уго Пьяццы — Фернандо (Марко Боччи). Он — успешный адвокат, безупречная репутация которого внезапно оказывается под угрозой. Его экранной матерью, как и в приквеле, стала Барбара Буше, а возлюбленную сыграла Ксения Раппопорт.

4. Параллельные матери

В прокате с 11 ноября В главных ролях драмы от Педро Альмодовара задействованы Пенелопа Крус, Росси де Пальма и другие звезды испанского кинематографа. Действие картины разворачивается вокруг двух женщин, которые стали матерями в один день. Одна из них — успешный фотограф, а другая — подросток. Беременности обеих матерей случайны. В родильном доме их судьбы неожиданным образом пересекутся.

5. В западне

В прокате со 2 сентября Эмма (Меган Фокс) несчастлива в браке, однако развестись с супругом не может. Однажды она просыпается и понимает, что ее проблема решается весьма нестандартным способом. Одновременно с этим ее пытаются загнать в западню двое недоброжелателей, которые открыли за девушкой настоящую охоту. Сможет ли Эмма выйти из этой ситуации живой и невредимой?

6. Вкус жизни

В прокате с 4 ноября Мэгги и Карстен счастливы вместе. Казалось бы, в их жизни есть все, о чем может мечтать каждый человек: благополучная семья, успешная карьера. Однако супругам не хватает одного — мишленовской звезды для их общего ресторана. Ради ее получения они готовы пожертвовать всем, но стоит ли это того, чтобы так отчаянно бороться?

7. Отчаянные аферистки

В прокате с 9 сентября Главные героини фильма — две, на первый взгляд, обычные домохозяйки. Однако по мере развития сюжета зрители понимают, что эта парочка не так уж и проста. Женщины сумели нажить целое состояние благодаря купонам на еду, которые они с легкостью превратили в $ 40 млн. Комедию спродюсировал Бен Стиллер.

8. Фантазии

В прокате с 21 октября В фильме 6 любовных пар, каждая из которых счастлива и несчастлива по-своему. Однако в их жизнях всегда находится место уморительным и нелепым ситуациям. Кто-то из них только укрепит свои отношения, а кому-то придется расстаться. В ролях заявлены такие звезды, как Моника Беллуччи, Кароль Буке, Карин Виар и другие.

9. Тайна сестер Макалузо

В прокате с 16 сентября 5 сестер живут без родителей на окраине столицы Сицилии. Они полны надежд на светлое будущее и каждый день, сталкиваясь с трудностями, успешно преодолевают их. Но однажды их жизнь резко поменяется из-за одного события, и теперь девушек будет объединять общая тайна.

10. Сюзанна Андлер

В прокате с 16 сентября Диве французского кино Шарлотте Генсбур в «Сюзанне Андлер» досталась роль женщины, находящейся в браке с миллионером. Она постоянно терпит неверность супруга и решает эту проблему интересным способом. Впоследствии ей предстоит сделать нелегкий выбор: избрать несчастную, но устроенную жизнь с мужем или же предпочесть свободу с любимым человеком.

11. Утраченные иллюзии

В прокате с 21 октября Драма «Утраченные иллюзии» основана на одноименном романе Оноре де Бальзака. Нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и нажить себе состояние. Однако в погоне за деньгами и славой он совсем не замечает того, как теряет своего друга и зятя, который ничего не жалел для успеха Люсьена. Раскается ли поэт в совершенных деяниях?

12. По соседству

В прокате с 7 октября Немецкий фильм рассказывает о жизни одного актера. Его карьера успешно складывается, у него есть красавица-жена и прекрасные дочки. Однажды по пути на очередные пробы он встречается с Бруно. После этого жизнь актера перевернется с ног на голову, а все его глобальные планы разрушатся в один миг.