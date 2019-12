12 новогодних мультфильмов, которые надо прописывать всем, кто перестал верить в чудеса

А вы тоже ощущаете приближение новогодних праздников? Аромат мандаринов, разноцветные гирлянды на окнах, ярко украшенные елки и, конечно же, отличные мультфильмы, которые дарят нам ощущение волшебства с первых кадров. Несмотря на то что некоторые из них сняты полвека назад, они не утратили актуальности и по сей день. А в бонусе вас ждет приятный сюрприз.

Мы в AdMe.ru решили вернуть беззаботные детские деньки, когда мы бегом мчались к экранам телевизоров, едва заслышав знакомую мелодию.

Рождественская история Микки (Mickey’s Christmas Carol)

IMDb: 8,1 Сюжет классической истории Чарльза Диккенса «Рождественская песня» в исполнении Микки-Мауса и всей его компании. Кстати, персонаж Эбенезер, который по Диккенсу представляется главным скрягой в истории, вдохновил Карла Баркса на создание Скруджа МакДака.

Приготовление и начало (Prep & Landing)

IMDb: 7,7 В самый канун Рождества эльф-новобранец Лэнни и его опытный коллега Уэйн получают задание подготовиться к прилету Санта-Клауса с его элитным подразделением эльфов. Однако из-за неопытности Лэнни все может пойти не так, как задумывалось.

Снеговик (The Snowman)

IMDb: 8,2 Маленький мальчик слепил волшебного снеговика в канун Рождества, и праздник стал воистину незабываемым. Мультфильм снят по детской рисованной книге Рэймонда Бриггса, в которой нет ни одного слова.

Кошмар перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas)

IMDb: 8 Город Хеллоуин — вместилище всевозможных ужасных созданий, которыми пугают маленьких детей. Главный в этом жутковатом месте — Джек Скеллингтон. Когда он случайно оказывается в человеческом городе Рождество, то для него становится открытием существование таких вещей, как радость, любовь и веселье. И в голове Джека формируется зловещий план.

Как Гринч украл Рождество! (How the Grinch Stole Christmas!)

IMDb: 8,3 Сюжет основан на одноименной сказке Доктора Сьюза. Гринч со своим четвероногим другом Максом проживает на вершине холма и люто ненавидит Рождество. И вот однажды он решает испортить всем праздник, переродившись Санта-Клаусом и похитив все-все подарки счастливых жителей Ктограда.

Ночь перед Рождеством (The Night Before Christmas)

IMDb: 8,1 Очередные приключения Тома и Джерри в ночь перед Рождеством. Неугомонному мышонку и его другу не сидится на месте, и они начинают свою любимую игру. Кстати, эта серия была выпущена к рождественским праздникам 6 декабря 1941 года.

Приключения олененка Рудольфа (Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

IMDb: 8.1 Этот кукольный мультфильм сняли по одноименной рождественской песне, в которой юному олененку предстояло пройти через множество испытаний на пути к своему счастью. Рудольф, сын одного из оленей в упряжке Санта-Клауса, появился на свет со светящимся красным носом. Из-за этой особенности ему сложно было найти общий язык с другими.

Год без Санты (The Year Without a Santa Claus)

IMDb: 7.8 Повествование ведется от лица миссис Клаус, которая вспоминает те времена, когда Санта-Клаус заболел и решил не развозить подарки детям, взяв себе отпуск на Рождество. Узнав об этом, два эльфа, Джингл Беллс и Джангл Беллс, решают спасти праздник. Однако не все так просто.

Секретная служба Санта-Клауса (Arthur Christmas)

IMDb: 7.1 Действие мультика разворачивается в наше время, где Санте помогают современные технологии. За весь этот технический прогресс отвечает его сын Стивен, который и сам не прочь занять место отца. Однако все его планы летят в тартарары из-за младшего брата Артура.

Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество (Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas)

IMDb: 6.1 Рождественская история Белль и Чудовища, рассказанная уже расколдованному мальчику Чипу его мамой. Сюжет раскрывает коварные планы органа по имени Форте, который очень не хотел, чтобы заколдованный принц вновь стал человеком.

Мисс Новый Год

IMDb: 6.2 В зимнем лесу проводят конкурс красоты. И главной красавицей, конечно же, должна стать обворожительная Лисичка, однако в дело вступает предприимчивая мамочка маленькой Вороны, которая всеми силами желает добиться победы своей дочки.

Петтсон и Финдус: Обещание Петтсона (Pettson & Findus — Tomtemaskinen)

IMDb: 6.3 Добрая и поучительная анимационная версия книги Свена Нурдквиста «Механический Дед Мороз». Старик Петсон и его котенок Финдус очень ждут Рождества. Но котенок надеется, что его поздравит настоящий Дед Мороз, и Петсон необдуманно обещает такой визит своему подопечному. Что же делать? Придется самому мастерить заводную куклу, чтобы не разочаровать котенка. Но все идет не по плану, когда в дело вступает настоящее волшебство.