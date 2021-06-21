12 новейших сериалов, которые мы точно будем смотреть этим летом

Горячее лето несет нам сериалы с пылу с жару — кинопроизводители запланировали выход неординарных историй именно в период отпусков, чтобы мы как следует могли ими насладиться.

В списке AdMe.ru новинки, которые позволят скрасить летние вечера. И у них есть только один недостаток: выхода некоторых серий придется немного подождать.

История Лизи

«История Лизи» — роман Стивена Кинга, который он решил адаптировать под сериальный формат, написав сценарий для 8 серий. Вдова известного писателя не может справиться с утратой и отражает атаки настырных агентов, которые надеются, что остались какие-либо любопытные черновики. С приходом одного из фанатов начинают происходить странные и страшные события: женщина сталкивается с потусторонними силами, о которых когда-то ей рассказывал муж. Выход сериала: 4 июня 2021 года.

Локи

В сериале у харизматичного злодея вселенной Марвел, которого так полюбили зрители, будет своя личная история. Он будет путешествовать во времени, исправляя совершенные ошибки и даже меняя ход событий. Выход сериала: 9 июня 2021 года.

Девять совсем незнакомых людей

Адаптация успешного детектива Лианы Мориарти. В элитный пансионат в лесах Австралии приезжает 9 человек. Необычная владелица пансионата — эксцентричная Маша пригласила их на уникальный курс по духовному и телесному преображению. Постояльцы еще не знают, сколько тайн им придется узнать о себе и о других. Выход сериала: 18 августа 2021 года.

Сплетница

Поклонники культового сериала «Сплетница» спорят о том, каким будет ремейк, хотя главной героини по сюжету не будет. Зрители погрузятся в события, которые происходят спустя 8 лет после разоблачения автора сайта с главными сплетнями нью-йоркской частной школы. Выход сериала: июль 2021 года.

Мальчик с оленьими рогами

Волшебный мальчик — получеловек-полуолень, живет в лесу, пока не умирает его отец. Когда он остается один, внешний мир начинает манить его. Поэтому под защитой своего нового мрачного друга малыш отправляется в опасное приключение. Он надеется начать новую жизнь и попасть в специальный заповедник, где обитают дети, которые выглядят так же, как и необычный главный герой. Выход сериала: 4 июня 2021 года.

Тайное общество мистера Бенедикта

Десятки детей откликаются на необычное объявление в газете. Затем они проходят сложный тест, и четверо из них оказываются лучшими: Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс. Оказывается, их отобрал загадочный и эксцентричный мистер Бенедикт, потому что только они способны справиться с очень важной миссией. Выход сериала: 25 июня 2021 года.

Мистер Корман

Молодой преподаватель музыки Джош недавно расстался с любимой девушкой, впал в депрессию и тревожность. Он считает себя плохим человеком, музыкальная карьера не сложилась, но все же он стремится обрести смысл жизни, новое счастье и учит детей музыке. Выход сериала: 6 августа 2021 года.

Срок

Тихий и интеллигентный Марк попадает за решетку за непредумышленное преступление и сталкивается с жестокими порядками. Ему удается подружиться с гуманным работником тюрьмы, но эта дружба принесет им проблемы, которые придется решать немедленно. Выход сериала: 6 июня 2021 года.

В ритме жизни

Сюжет развивается в 80-е годы ХХ века. Домохозяйка Рубин борется с рутиной и скукой, пока не находит для себя новое хобби — аэробику. Во что же выльется для нее обычное увлечение? Выход сериала: 18 июня 2021 года.

Это все он

Современное переосмысление фильма 1998 года «Это все она». В сериале история рассказана с точки зрения девочки-подростка. Самый непопулярный парень будет превращаться в «короля школы» под влиянием одного влиятельного человека. Что же выйдет из этой авантюры? Выход сериала: 27 августа 2021 года.

Катла

Исландский мистический сериал, рассказывает о событиях, происходящих в далекой глуши через год после извержения вулкана Катла. Неожиданно для жителей поселка в него начинают возвращаться люди, которых считали погибшими. Выход сериала: 17 июня 2021 года.

Белый лотос

Сатирический проект рассказывает о работниках и постояльцах главного гавайского курорта, о его атмосфере и необычных порядках. Выход сериала: 11 июля 2021 года.