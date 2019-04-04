12 известных фильмов, настоящий смысл которых мог от вас ускользнуть

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Существует 2 типа фильмов: те, что развлекают, и те, что взрывают зрителю мозг обилием непонятных метафор, аллюзий и других артхаусных приемов. А бывают фильмы, которые притворяются первыми, но на самом деле относятся ко вторым. И под правильным углом, казалось бы, проходной триллер или довольно массовое авторское кино приобретает совершенно иной смысл.

AdMe.ru собрал и проанализировал новые сложные картины и старые любимые фильмы, которые не так просты, как кажется. Осторожно, спойлеры.

Старикам тут не место

На первый взгляд фильм кажется очередным крепким криминальным триллером без особо замысловатого сюжета. Но если разобраться детально, то все гораздо глубже. Суть в том, что 3 главных героя символизируют 3 разных времени: Антон Чигур (Хавьер Бардем) — будущее с его жесткими, но эффективными методами.

с его жесткими, но эффективными методами. Ллевелин Мосс (Джош Бролин) — настоящее . Он азартен и непоседлив, жаждет перемен.

. Он азартен и непоседлив, жаждет перемен. Эд Том Белл (Томми Ли Джонс) — прошлое. Оно неэффективно, скорее предпочитает ностальгировать о былых временах, чем понять настоящее и будущее. Белл и есть «старик», которому в этой борьбе уже не место. Любопытная деталь: эти 3 персонажа (то есть время) никогда не сталкиваются друг с другом в кадре. Если Мосс (будущее) и Чигур (настоящее) еще как-то контактируют, то Эд Том (прошлое) всегда на несколько шагов позади. Даже в сцене, когда он входит в комнату, в которой еще мгновение назад был Чигур (будущее), его там не оказывается, а окно, через которое он мог уйти, по-прежнему закрыто. Он просто растворился... Потому что прошлое не может догнать будущее.

Дом, который построил Джек

Этот фильм — автобиография, исповедь Ларса фон Триера перед зрителями, ведь он собирается уходить из кино. Но Ларс не был бы одним из самых провокационных и скандальных кинотворцов, если бы не подал это столь же специфично, как он любит. Весь фильм мы слышим закадровый разговор 2 людей, спускающихся в ад: Джек — темная сторона режиссера , маньяк.

, маньяк. Вердж — светлая сторона, проводник в ад. Они рассуждают о добре и зле, творчестве (нам даже показывают кадры из других фильмов режиссера) и многом другом. От лица Джека Триер признается, что не может создать то, что хочет. Он лишь инженер, который мечтает стать архитектором. В итоге Джек все-таки строит дом, если так можно назвать этот ужас. А после падает еще глубже в ад, пытаясь выбраться. Возможно, Ларс пытался сказать этим, что его темная сторона, образ, который ассоциируется с ним у критиков, теперь похоронен, как и его режиссерское кресло.

Парк юрского периода

Существует теория, что фильм представляет собой метафору кино. Сам парк — Голливуд, динозавры в нем — спецэффекты. Основной аудиторией голливудского кино как раз является подрастающее поколение, которому нравится все большое и яркое, как динозавры. Создатели едва успели понять эти технологии, как уже превратили их в продукт. Это и губит в итоге всю идею парка, динозавры выходят из-под контроля, а посетители (зрители) чудом спасаются. Возможно, это отсылка к тому, что упор на спецэффекты губит идею кино. Согласно теории, в сиквеле 2015 года также прослеживаются подобные метафоры. Сверхсовременный парк, динозавры уже гораздо интереснее — технологический прогресс не стоял на месте. Но в самом конце мы видим интересную сцену: на посетителей нападает самый кровожадный из хищников. На помощь приходит другой динозавр, который уж очень похож на тираннозавра из оригинальной картины 1993 года. Предполагаемая отсылка к тому, что оригинал всегда лучше ремейка.

Красавица и Чудовище

Психологический анализ фильма дает понять, что здесь много отсылок к образу матери. С ее архетипом здесь связана роль волшебницы — именно она ведет повествование, все здесь контролирует, берет на себя воспитание мужских персонажей. Если перевести сказку на реальный язык, то «заколдованность» Адама — это не что иное, как пребывание его во власти материнского комплекса. Сперва она в образе колдуньи превращает его в Чудовище, так как ей не нравится его поведение. Потом она в образе нищенки Агаты контролирует действие фильма. Кстати, портрет умершей матери Чудовища очень похож на Агату — это и есть доказательство, что она исполняет роль его мамы. Затем именно она возрождает его в образе прекрасного принца, потому что сын перевоспитался. Таким образом, мы получаем вполне типичную историю молодого человека, который был не таким, каким его хотела видеть мать.

Враг

Многие поняли, что никакого двойника у героя не было. Но что за пауки? Говоря простым языком, это женщины, семейные узы и все, что с ними связано. Они окутывают Адама Белла (Джейк Джилленхол), он бежит от этой паутины, и его сознание разделяется на 2: семьянина и изменника. Самый большой паук в фильме — его мать, которая всю жизнь наставляла Адама и подавляла. Мы видим его сразу после разговора с нею. Конец фильма снова показывает нам паука — жену Адама Белла. Она напугана, так как понимает, что герой снова решил пойти в приватный мужской клуб. А сам Белл, видя огромного паука, ничуть не напуган и даже не удивлен. Он понимает, что все начинается сначала — образ семьянина он вновь поменяет на изменника. Ведь «все события в истории имеют свойство повторяться» — он сам произносит эту фразу на лекции в начале фильма.

Убийство священного оленя

Название фильма отсылает нас к греческой мифологии, к сюжету про Ифигению, дочь Агамемнона, которую он принес в жертву, расплачиваясь за убийство священного оленя. Такие условия ему поставила Артемида — богиня охоты, плодородия и целомудрия. Как это отражается в голливудском сюжете? Артемиду в фильме олицетворяет Мартин (Барри Кеоган). Священного оленя — погибший отец Мартина, а Агамемнона — убивший его из-за своей халатности хирург Стивен Мерфи (Колин Фаррелл). Причем до самого конца Мерфи не желает раскаиваться, предпочитая думать, что это вина анестезиолога. В результате, как и в сюжете мифа, Артемида приходит за дочерью Агамемнона. Халатность хирурга наказана, священный олень отомщен.

Пылающий

Однозначно трактовать смысл этого фильма невозможно. Он как кот героини: вроде бы и есть, но доказательств этому нет, кроме лотка-туалета под кроватью и еды, которая периодически пропадает из миски. Однако можно попытаться проследить идею критики корейского общества и социального неравенства: 3 главных героя представляют собой разные социальные классы. Безработный нищий, легкомысленная девушка-работяга и мажор из большого города. Мажор признается, что у него есть странное хобби — «жечь теплицы». Вероятно, режиссер прячет за этим «стирание границ», то есть его стремление быть ближе к другим слоям населения. Но границы между неравными классами всегда непоколебимы, оттого неразделенная любовь и недоверие привели к кровопролитию.

Жизнь за гранью

Если почитать отзывы, то становится понятно, что ничего не понятно: одни утверждают, что Анна (Кристина Риччи) и Пол (Джастин Лонг) действительно мертвы, а другие — что работник похоронного бюро Элиот (Лиам Нисон) — маньяк-психопат. Но убедительнее выглядят аргументы вторых, хотя трудно не поддаться обаянию Лиама, его невозмутимости и рассудительности. Против него есть несколько аргументов, которые вы могли проглядеть: он делает укол Анне перед тем, как показать ее «труп» людям;

героиня учиняет беспорядок в бюро, хотя ее физическая оболочка якобы мертва;

зеркало запотевает от дыхания Анны, но герой Нисона сразу вытирает его и прячет.

Человек — швейцарский нож

Чтобы понять, «что за бред вы только что посмотрели», нужно покопаться в психологии главного героя. Труп (Мэни) — это бессознательная часть личности Хэнка (главный герой). То есть это один человек. Бессознательное приходит на помощь Хэнку, когда он пытается найти способ побороть страх сближения с девушкой, который появился из-за детской психологической травмы. В путешествии они доходят до сердца этого страха, который предстает перед нами в образе медведя и снова ранит Хэнка. Он сдается и признает, что не сможет жить в социуме. Даже когда контроль берет Мэни (бессознательное) и несет Хэнка к дому Сары (любовь главного героя), он уже не борется — он смиряется с тем, что не сможет нормально жить в обществе. «Мы нашли друг друга», — произносит он. Хэнк принял теневую часть своей личности.

Аннигиляция

Вряд ли кто-то, кроме создателей, до конца понимает смысл этого фильма, но есть несколько внятных теорий, из которых одна нам особенно понравилась. Зона — это зло, рак, образовавшийся на планете. И подобно раку ее клетки начинают расти, поглощая и нарушая целостность всего на своем пути. Героев ведут в Зону проблемы в жизни — попытки суицида, измена, наркотики, алкоголизм... Они бегут от них в эпицентр «опухоли», и эта червоточина поглощает их. А концовку, как ни крути, нельзя трактовать однозначно. Есть 2 версии: Мерцание осталось жить в Лине (Натали Портман), но не изменило ее — она его поборола в битве с клоном, став совершенной, переняв бессмертие Мерцания, но оставшись собой (человеком). При этом блеск в глазах и татуировки остались — Мерцание не исчезло насовсем.

Мерцание подменило Лину в момент, когда она потеряла сознание. Оно пришло в мир людей в ее теле. То же произошло и с ее мужем.

Олдбой (2003)

Помимо пробирающей до глубины души развязки в фильме есть весьма неоднозначна финальная сцена, которую можно трактовать двояко. О Дэ Су просит загипнотизировать его и помочь ему забыть все произошедшие ужасы. Перед сеансом гипнотизер говорит, что монстр, помнящий все, отойдет от героя, состарится на 30 лет и умрет. Но также предупреждает, что гипноз может не сработать и это травмирует память. Какой из вариантов сработал, так и неясно — концовка остается открытой. Но если проследить за эмоциями героев, мы видим, что при встрече с дочерью О Дэ Су выглядит растерянным. Потом улыбается. А на последних секундах фильма улыбка сменяется гримасой ужаса. Скорее всего, нам показали, как к герою постепенно возвращалось осознание, то есть память на время пропала, но потом вновь вернулась к нему. Гипноз не сработал.

Форма воды

Оскароносная картина была воспринята многими как манифест в поддержку нетрадиционных и межрасовых отношений, но это не так. Основная тема фильма — борьба угнетенных людей. Эта идея также коррелирует с общеамериканским настроением — осуждением политики Дональда Трампа. Главный антагонист картины имеет похожие с президентом взгляды, они даже читают одну книгу («Сила позитивного мышления» Нормана Винсента Пила). Главные положительные персонажи — типичные изгои: немая служанка, темнокожая уборщица, художник-гей, ученый-иммигрант и невиданная амфибия из экзотической страны. Вся команда объединяется ради спасения последнего, самого «отверженного» персонажа. А главный антагонист, наоборот, идеальный пример белого преуспевающего мужчины, разум которого отравлен нетерпимостью и стереотипами. В итоге угнетенные объединились и смогли победить.

Согласны ли вы с такой интерпретацией этих фильмов? Они так круты, что толковать их можно по-разному, поэтому не стесняйтесь делиться мнением в комментариях.