12 неожиданных деталей в любимых фильмах, которые мы упустили

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Чего мы ждем от хорошего фильма? Обычно — захватывающего сюжета, хорошей актерской игры и красивой картинки. Но некоторые режиссеры удивляют еще и вниманием к мелким деталям в кадре, которые не в меньшей степени влияют на наше восприятие фильма. AdMe.ru нашел 12 неожиданных кинодеталей, которые зрители обычно упускают из виду. А вы их замечали?

Сцена спасения жизни в «Криминальном чтиве»

Когда героиня Турман случайно получает передозировку, герой Траволты и его друг пытаются вернуть бездыханную девушку к жизни. Они делают это с помощью импровизированной операции — прямой инъекции адреналина в сердце. Надписи на коробках с настольными играми в углу кадра образуют название мизансцены.

Кулон Персиваля Грейвса в «Фантастических тварях»

В сцене допроса Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) из кармана Персиваля Грейвса (Колин Фаррелл) выглядывает часть кулона, по форме напоминающего Дары смерти — своеобразный намек зрителям, что перед ними — темный волшебник Гриндевальд. Ведь в мире Гарри Поттера Гриндевальд известен как опасный маг, одержимый идеей завладеть Дарами смерти.

Расставание Скайуокера и Оби-Вана Кеноби в «Мести ситхов»

Перед тем как Энакин Скайуокер стал Дартом Вейдером, он учился у Обе-Вана Кеноби — сильного джедая, принадлежавшего Светлой стороне Силы. В сцене их последней встречи, до перехода Скайуокера на Темную сторону, расстановка света предвосхищает дальнейшее развитие событий.

Футболка Адама Броди в «Мистер и миссис Смит»

По сюжету фильма Смиты охотятся за хакером Данцем (Адам Броди). После завершения операции Смиты допрашивают Данца, сидящего в футболке с надписью «Бойцовский клуб». Думается, Брэду Питту было приятно играть эту сцену.

Могила Николаса Фьюри в «Первом мстителе: Другой войне»

В продолжении «Первого мстителя» разыгрывается мнимая кончина главы организации «Щ.И.Т.» Николаса Фьюри. На его могильном камне зрители видят цитату из Библии, произнесенную Джулсом Уиннфилдом в «Криминальном чтиве». Стоит ли напоминать, что и Фьюри, и Джулса сыграл блистательный Сэмюэл Л. Джексон?

Куда подевался билет Кевина в «Один дома»?

Билет Кевина случайно попал в мусорное ведро, после того как на него было пролито молоко. На этот важный факт немногие обратили внимание, а ведь именно он объясняет, почему же семья забыла про младшего сына.

Футболка Дока в трилогии «Назад в будущее»

Когда Эммет Браун и Марти носятся по Дикому Западу, зрители периодически видят их с платками на лице. Если присмотреться, станет ясно, что Док в качестве платка использует свою же футболку из первой части трилогии.

Сигареты в «Здесь курят»

В фильме о табачном (и не только) лобби в США и проблемах курения не выкурили ни одной сигареты. Блестящая работа создателей, не правда ли?

Фильм Стэнли Кубрика в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика

В сцене посещения магазина пластинок в «Заводном апельсине» Кубрика на переднем плане можно заметить пластинку с саундтреком к фильму «Космическая одиссея 2001 года». Его Стэнли Кубрик снял тремя годами ранее — в 1968 году.

Имя демона в «Заклятии-2»

В одном из самых страшных ужастиков современности постоянно появляется одна немаловажная деталь. В кадре несколько раз можно заметить имя демона — Валака, — который по сюжету пугает семью главных героев.

Иллюзия выбора от Джокера в «Темном рыцаре»

У Харви Дента был шанс убить Джокера и тем самым закончить все намного раньше. Самые внимательные зрители заметили, что, вложив револьвер в руку Дента, Джокер создал лишь иллюзию выбора. Его палец сдерживает боёк от удара, что в случае нажатия на курок теоретически могло бы уберечь его от пули.

Железный трон в «Игре престолов»

Железный трон, главный приз в «Игре престолов», завораживает не только героев сериала. Внимание на него стоит обратить и зрителям. Дело в том, что некоторые клинки, из которых состоит трон, сделаны на основе мечей, «засветившихся» в известных фильмах. Например, зрители заметили здесь Гламдринг Гэндальфа и меч Робина Гуда из «Робин Гуд, принц воров».