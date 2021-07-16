12 отечественных фильмов, которые ничем не уступают голливудским блокбастерам, и так считаем не только мы

Отечественное кино принято ругать. Мол, вот раньше были фильмы что надо, а сейчас и посмотреть нечего. Кинематограф прошлых лет действительно подарил зрителю немало шедевров, но и современные режиссеры умеют снимать картины, от которых порой замирает сердце и бегут по спине мурашки.

Мы в AdMe.ru мечтаем наконец развенчать миф о том, что сейчас никто не умеет снимать достойное кино. Наша сегодняшняя подборка состоит из фильмов, которые не стыдно записать в любимые.

Уроки фарси (2020)

События фильма развиваются на фоне войны. Главный герой — юноша по имени Жиль — вынужден врать, чтобы выжить. В частности, он создает легенду о своем персидском происхождении. Весьма некстати выясняется, что местный повар мечтает, когда наступят лучшие времена, уехать в Иран и открыть там свой ресторан. По стечению обстоятельств именно Жилю приходится учить повара персидскому языку, которого он, разумеется, не знает. Рейтинг IMDb: 7,4

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9

Во имя любви (2015)

Настя — человек добрый и бескорыстный. Помогая людям, она частенько забывает о себе самой. Однажды ей улыбается удача, и девушка встречает своего прекрасного принца. Казалось бы, вот оно, счастье, но завистливая подруга Насти решает, что этот мужчина должен достаться ей. Рейтинг IMDb: 8,3

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8

Королева при исполнении (2018)

Даша никогда не считала себя красавицей и стать ею не стремилась. Куда более интересным занятием ей казалась борьба с преступностью. В 26 лет девушка уже стала капитаном полиции. И вот к ней на стол попадает дело о покушении на участницу конкурса красоты. Дело не кажется Даше сложным, но для того, чтобы разобраться во всех интригах, ей приходится внедриться в ряды красоток. Рейтинг IMDb: 9,1

Рейтинг «КиноПоиска»: 5,5

Скажи ей (2020)

Еще недавно Саша был самым счастливым ребенком на свете, ведь от любых невзгод его спасала любящая семья. Но теперь родители Саши разводятся, и мальчик встает перед непростым выбором: ему необходимо решить, кого из родителей он любит сильнее. Мать и отец в пылу семейных разборок попросту забывают спросить, чего хочет сам Саша, и делят его между собой, словно ценный приз. Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4

Керосин (2019)

В центре истории — бабушка по имени Павла. Она живет совсем одна в крохотной деревушке и порой видит вещие сны: ее муж давно отошел в мир иной, но продолжает являться Павле во снах и даже давать ей важные указания. Это щемящая современная сказка об одинокой женщине, которая, несмотря на все невзгоды, пытается жить как живется. Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,5

Виктория (2020)

Кирилл — чемпион по боям без правил. У него есть деньги и слава, а вот обязательств ни перед кем нет, поэтому он частенько меняет спутниц жизни. Все идет наперекосяк, когда однажды утром мужчина обнаруживает у себя на кухне 5-летнюю дочку одной из своих возлюбленных. Девочка говорит, что Кирилл — ее отец и теперь она будет жить с ним. Рейтинг IMDb: 6,1

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,4

Мальчик русский (2019)

Простой парнишка по имени Алеша идет на фронт, мечтая вернуться героем, но в первом же сражении теряет зрение. Однако он даже не думает сдаваться. Мальчишка становится слухачом, который должен выслушивать приближение вражеской авиации и вовремя поднимать тревогу. Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,1

Территория (2015)

На Крайнем Севере геологи пытаются отыскать золото под руководством энтузиаста Ильи Чинкова. Местная суровая природа — настоящее испытание для силы духа, но Илья готов рискнуть всем, включая собственную жизнь, чтобы найти месторождение. Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг «КиноПоиска»: 7

Рок (2017)

Молодые и амбициозные музыканты решают покорить Москву. Чем дальше от родного города уезжает троица ребят, тем более непростым и опасным становится их путешествие. Это драматичное роуд-муви, в начале которого герои были друг другу практически никем, а в финале стали роднее, чем братья. Рейтинг IMDb: 6

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,1

Стыд (2013)

Нескольких абсолютно разных женщин объединяет одно: их мужья — подводники. Эти женщины, как никто другой, умеют ждать. Все они живут в маленьком военном городке на Севере, и у каждой из них — личная драма, с которой нужно как-то жить. Рейтинг IMDb: 6,1

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,8

Будь моим Кириллом (2021)

Много кто в детстве выдумывал себе воображаемого друга, но главная героиня Саша пошла дальше. Она врет своей семье, будто встречается с красавчиком Кириллом. В реальной жизни он тренер по бегу, а она боится с ним даже заговорить. Но семья наседает, и Саша рассказывает о Кирилле как о своем возлюбленном. О том, что Саша все выдумала, знает лишь муж ее сестры, и он твердо намерен помочь ей найти реальную любовь. Рейтинг IMDb: 6,2

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,4

Пальмира (2020)

Главного героя фильма зовут Артур. Он бывший военный врач, а сейчас ведет спокойную жизнь в горном поселке. Однажды его единственная дочь Марьям сбегает в другую страну, и отчаявшийся отец отправляется на ее поиски. Рейтинг IMDb: 9,2