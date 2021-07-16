12 отечественных фильмов, которые ничем не уступают голливудским блокбастерам, и так считаем не только мы
Отечественное кино принято ругать. Мол, вот раньше были фильмы что надо, а сейчас и посмотреть нечего. Кинематограф прошлых лет действительно подарил зрителю немало шедевров, но и современные режиссеры умеют снимать картины, от которых порой замирает сердце и бегут по спине мурашки.
Мы в AdMe.ru мечтаем наконец развенчать миф о том, что сейчас никто не умеет снимать достойное кино. Наша сегодняшняя подборка состоит из фильмов, которые не стыдно записать в любимые.
Уроки фарси (2020)
События фильма развиваются на фоне войны. Главный герой — юноша по имени Жиль — вынужден врать, чтобы выжить. В частности, он создает легенду о своем персидском происхождении.
Весьма некстати выясняется, что местный повар мечтает, когда наступят лучшие времена, уехать в Иран и открыть там свой ресторан. По стечению обстоятельств именно Жилю приходится учить повара персидскому языку, которого он, разумеется, не знает.
Во имя любви (2015)
Настя — человек добрый и бескорыстный. Помогая людям, она частенько забывает о себе самой. Однажды ей улыбается удача, и девушка встречает своего прекрасного принца. Казалось бы, вот оно, счастье, но завистливая подруга Насти решает, что этот мужчина должен достаться ей.
Королева при исполнении (2018)
Даша никогда не считала себя красавицей и стать ею не стремилась. Куда более интересным занятием ей казалась борьба с преступностью. В 26 лет девушка уже стала капитаном полиции. И вот к ней на стол попадает дело о покушении на участницу конкурса красоты. Дело не кажется Даше сложным, но для того, чтобы разобраться во всех интригах, ей приходится внедриться в ряды красоток.
Скажи ей (2020)
Еще недавно Саша был самым счастливым ребенком на свете, ведь от любых невзгод его спасала любящая семья. Но теперь родители Саши разводятся, и мальчик встает перед непростым выбором: ему необходимо решить, кого из родителей он любит сильнее.
Мать и отец в пылу семейных разборок попросту забывают спросить, чего хочет сам Саша, и делят его между собой, словно ценный приз.
Керосин (2019)
В центре истории — бабушка по имени Павла. Она живет совсем одна в крохотной деревушке и порой видит вещие сны: ее муж давно отошел в мир иной, но продолжает являться Павле во снах и даже давать ей важные указания.
Это щемящая современная сказка об одинокой женщине, которая, несмотря на все невзгоды, пытается жить как живется.
Виктория (2020)
Кирилл — чемпион по боям без правил. У него есть деньги и слава, а вот обязательств ни перед кем нет, поэтому он частенько меняет спутниц жизни. Все идет наперекосяк, когда однажды утром мужчина обнаруживает у себя на кухне 5-летнюю дочку одной из своих возлюбленных. Девочка говорит, что Кирилл — ее отец и теперь она будет жить с ним.
Мальчик русский (2019)
Простой парнишка по имени Алеша идет на фронт, мечтая вернуться героем, но в первом же сражении теряет зрение. Однако он даже не думает сдаваться. Мальчишка становится слухачом, который должен выслушивать приближение вражеской авиации и вовремя поднимать тревогу.
Территория (2015)
На Крайнем Севере геологи пытаются отыскать золото под руководством энтузиаста Ильи Чинкова. Местная суровая природа — настоящее испытание для силы духа, но Илья готов рискнуть всем, включая собственную жизнь, чтобы найти месторождение.
Рок (2017)
Молодые и амбициозные музыканты решают покорить Москву. Чем дальше от родного города уезжает троица ребят, тем более непростым и опасным становится их путешествие. Это драматичное роуд-муви, в начале которого герои были друг другу практически никем, а в финале стали роднее, чем братья.
Стыд (2013)
Нескольких абсолютно разных женщин объединяет одно: их мужья — подводники. Эти женщины, как никто другой, умеют ждать. Все они живут в маленьком военном городке на Севере, и у каждой из них — личная драма, с которой нужно как-то жить.
Будь моим Кириллом (2021)
Много кто в детстве выдумывал себе воображаемого друга, но главная героиня Саша пошла дальше. Она врет своей семье, будто встречается с красавчиком Кириллом. В реальной жизни он тренер по бегу, а она боится с ним даже заговорить. Но семья наседает, и Саша рассказывает о Кирилле как о своем возлюбленном. О том, что Саша все выдумала, знает лишь муж ее сестры, и он твердо намерен помочь ей найти реальную любовь.
Пальмира (2020)
Главного героя фильма зовут Артур. Он бывший военный врач, а сейчас ведет спокойную жизнь в горном поселке. Однажды его единственная дочь Марьям сбегает в другую страну, и отчаявшийся отец отправляется на ее поиски.
- Рейтинг IMDb: 9,2
А вы любите современное отечественное кино? Какие фильмы порекомендуете?