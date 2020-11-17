12 неголливудских триллеров, которые заставят изогнуться от лавины мурашек

Если вы любите захватывающие киноистории, которые держат в напряжении до самых титров, и резкие сюжетные повороты, то эта подборка точно для вас. Незаметно для себя вы окажетесь с головой погруженными в мир героя, с каждой минутой все сильнее ощущая приближение чего-то страшного и неминуемого. И конечно, не сможете предсказать, каким будет финал.

В поисках первоклассных триллеров AdMe.ru обратился к неголливудским режиссерам и обнаружил у них в фильмографии настоящие жемчужины.

Комната желаний, 2019

Страна — Франция, Бельгия, Люксембург

Рейтинг IMDb — 6,0

Жанр — триллер, фантастика, драма

Молодая пара переезжает в уединенный особняк. Во время ремонта они обнаруживают в нем тайную комнату, в которой исполняются все их желания. Роскошные наряды, произведения искусства, горы денег — что бы Кейт и Мэтт ни попросили, тут же исполняется. Но богатства недолго радуют девушку, и она решает попросить ребенка. Героиня даже не догадывается, к чему это может привести.

Мать, 2019

Страна — Испания, Франция

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — триллер, драма

Прошло 10 лет с тех пор, как пропал маленький сынишка Елены. Перед самым исчезновением он позвонил ей и сказал, что заблудился на пляже и не знает, где папа. Теперь она работает в ресторане на этом самом пляже и пытается жить дальше. Но внезапно трагедия снова напоминает о себе: она встречает подростка, который уж очень похож на ее исчезнувшего ребенка.

Оккупант, 2020

Страна — Испания

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — триллер, драма, приключения

Этот неспешный психологический триллер придется по душе всем любителям эмоционально тяжелых историй. Хавьер Муньос когда-то был успешным рекламщиком, а теперь не может найти нормальную работу. Вся его семья вынуждена переехать из их шикарной квартиры в престижном районе в убогое жилище. Однажды Хавьер находит ключи от прежнего дома и решает туда наведаться. Как оказалось, там уже поселилась молодая пара с ребенком. Главный герой начинает следить за новыми жильцами, и постепенно его интерес превращается в настоящую одержимость.

3 дня и жизнь, 2019

Страна — Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — триллер, драма, криминал

1999 год. За несколько дней до Рождества жизнь маленького Антуана потрясают сразу 3 трагических и, казалось бы, не связанных между собой события: в результате несчастного случая погибает соседская собака, пропадает малыш Реми, а на их деревеньку налетает шторм.

Проходит 15 лет. Антуан становится врачом, он уже давно живет в городе и не навещает мать. Но на Рождество он решает ненадолго вернуться домой и тут же сталкивается с отголосками прошлого.

Дверной замок, 2018

Страна — Южная Корея

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — триллер, детектив, криминал

Кён-мин — обычная банковская служащая, которая недавно переехала в многоквартирный дом. Но девушка не чувствует себя в нем в безопасности — каждое утро она встает усталой, ее вещи иногда лежат не так, как она их оставляет, а по ночам кто-то пытается взломать ее дверь. Однажды происходит страшное — она находит у себя в квартире мертвого коллегу. Вместе с Кён-мин нам предстоит разобраться, что же происходит.

Джуди и Панч, 2019

Страна — Австралия

Рейтинг IMDb — 6,0

Жанр — триллер, драма, комедия, криминал

Джуди и Панч — талантливые кукольники, которые живут в приморской деревушке. Жители здесь развлекаются тем, что по утрам устраивают суды над «ведьмами», а вечера просиживают в кабаках. Панч и сам не прочь заложить за воротник. Однажды он совсем теряет над собой контроль, и это приводит к гибели Джуди и их общей дочери. Мужчина пытается скрыть преступление и даже не подозревает, что его жена жива и собирается жестоко отомстить.

Экстаз, 2018

Страна — Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb — 7,1

Жанр — триллер, драма

Очередной шедевр от Гаспара Ноэ, чьи фильмы делают тебя немного другим.

Группа молодых танцоров решает устроить вечеринку в заброшенной школе-интернате. Но постепенно, под грохот музыки, всех приглашенных начинает охватывать эйфория, которой просто невозможно сопротивляться. Праздник превращается в настоящий хаос. Для многих эта ночь обернется суровым испытанием.

В час пик, 2018

Страна — Франция

Рейтинг IMDb — 6,5

Жанр — триллер, драма, детектив

Педагогический триллер, который держит зрителя в состоянии тревожного ожидания до самого конца. Специалист по французскому языку Пьер Хоффман — учитель на замену. На этот раз его позвали в элитный Колледж Святого Иосифа, где ему предстоит обучать экспериментальный класс одаренных детей. Эти ученики ведут себя чрезвычайно высокомерно и враждебно, а вскоре Пьер замечает, что шестеро из них явно замышляют что-то опасное.

Видок: Охотник на призраков, 2018

Страна — Франция

Рейтинг IMDb — 6,3

Жанр — триллер, криминал, приключения, история

Исторический триллер от Жана-Франсуа Рише с Венсаном Касселем в главной роли. В центре сюжета — один из первых детективов и отец уголовного розыска Эжен Франсуа Видок. Став легендой в среде бандитов, Видок решает покончить с преступным миром и перейти на сторону правопорядка. Пока Наполеона нет в стране, злодеи всех мастей заполонили улицы Парижа. Детектив берется очистить их от криминала.

Незваный гость, 2020

Страна — Южная Корея

Рейтинг IMDb — 6,0

Жанр — триллер, детектив

Со-джин — молодой архитектор, который все никак не может оправиться после гибели жены. Вместе с дочкой он живет у своих родителей. Однажды ему позвонили и сообщили, что нашлась его младшая сестра Ю-джин, которая пропала 20 лет назад. Родители в восторге от радостной новости и окружают девушку заботой, а вот Со-джин начинает подозревать, что она совсем не та, за кого себя выдает.

Психоз, 2019

Страна — Дания, Финляндия

Рейтинг IMDb — 6,2

Жанр — драма, триллер

В частную психиатрическую клинику приглашают специалистку Викторию. Хладнокровная и дисциплинированная, она привыкла глушить всякие чувства к людям. Кажется, только она может помочь Йенни, на которую не действуют привычные способы лечения. Ежедневные беседы сближают обеих женщин, и Виктория постепенно начинает открываться перед своей пациенткой. Вскоре становится неясно, кто же из этих двоих действительно нуждается в помощи.

Идеальный враг, 2020

Страна — Испания, Франция, Германия

Рейтинг IMDb — 6,6

Жанр — триллер

В основу этого психологического триллера лег бестселлер Амели Нотомб «Камуфляж врага». Джереми Ангуст — успешный архитектор, который опоздал на свой рейс и ожидает следующего в аэропорту. Его покой нарушает назойливая особа, которая называет себя Тексел Текстор. Эта странная девушка не оставляет его в покое, продолжая рассказывать свои нелепые истории. Постепенно эта, казалось бы, случайная встреча перерастает в зловещую игру.