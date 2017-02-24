12 неголливудских фильмов для тех, кому хочется чего-то оригинального
AdMe.ru собрал для вас 12 неголливудских фильмов, с которыми можно отдохнуть от заезженных штампов, предсказуемых сюжетов и прочих банальностей. А еще это просто крутое и яркое кино, которое подобно глотку свежего воздуха.
Так что запасаемся чаем, печеньками и устраиваемся поудобнее. Скучно с этими фильмами точно не будет.
Hunt for the Wilderpeople, 2016
Новая Зеландия
В ролях: Сэм Нил, Джулиан Деннисон, Рима Те Вьята
Рикки — приемный сын в семье из двух человек: любящей Беллы и ее нелюдимого мужа Гека. После смерти Беллы социальная служба собирается забрать Рикки, поэтому он убегает в лес. Гек идет за ним. Эта странная и временами опасная история их сближает. Но на поиски пропавших отправляется полиция, подозревающая, что Гек похитил Рикки. Замечательные персонажи и бесподобные виды Новой Зеландии в необычной комедии от создателей «Реальных упырей».
- Рейтинг IMDb — 8,0
On the Milky Road, 2016
Сербия, Великобритания
В ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица
В фильме рассказывается история той самой очень редкой неземной любви, развивающейся на фоне боснийской войны. Невероятно красивая и поэтичная картина, после которой остается долгое послевкусие. В главных ролях — режиссер фильма, не нуждающийся в представлении, и одна из самых прекрасных женщин планеты. На их игру определенно стоит посмотреть.
- Рейтинг IMDb — 7,1
Ssaibogeujiman gwaenchanha, 2006
Корея Южная
В ролях: Лим Су-джон, Рэйн, Чхве Хи-джин
Ён-гун вдруг решила, что она киборг и есть ей больше не нужно — можно получать энергию из батареек, а лучшими друзьями стали машины. Вполне естественно, что девушку после таких «закидонов» положили в психбольницу, где заставляют принимать еду человеческим способом. А в соседней палате живет парень, который считает, что может воровать души. Вот и встречаются два одиночества. Милое и смешное кино от создателя тяжеловесного и шокирующего «Олдбоя».
- Рейтинг на IMDb — 7,1
Obsluhoval jsem anglického krále, 2006
Чехия, Словакия
В ролях: Иван Барнев, Ольдржих Кайзер, Юлия Йенч
История одного пражского официанта, жившего в первой половине XX века. Амбиции и честолюбие помогли молодому человеку попасть из маленького чешского городка в один из лучших отелей Праги. Но его настоящий триумф и взлет карьеры наступил после захвата Чехословакии немецкими войсками. Необычный фильм с нестандартным юмором и яркими персонажами, показывающий судьбу маленького человека на фоне истории целого мира.
- Рейтинг на IMDb — 7,4
Le Havre, 2011
Финляндия, Франция, Германия
В ролях: Андре Вильм, Кати Оутинен, Жан-Пьер Дарруссен
Марсель когда-то был писателем, а теперь переселился в портовый город Гавр и стал чистильщиком сапог. Поставив крест на творчестве, он наслаждается простыми радостями жизни. Но вот однажды судьба сталкивает его с ребенком-беженцем из Африки, а его жена тяжело заболевает. Фильм для тех, кто не может закрыть глаза на трагичность жизни, но и не забывает смеяться над ее комичностью.
- Рейтинг на IMDb — 7,2
2013
Грузия, Украина
В ролях: Андро Сакварелидзе, Иамзе Сухиташвили, Арчил Кикодзе
Сандро 40 лет, ему не везет в личной жизни, и он до сих пор живет с мамой, мечтающей о внуках. Любовь приходит неожиданно в обличье Мананы — замужней женщины, чей супруг скоро выходит из тюрьмы. Предсказать, как разовьется сюжет фильма, совершенно невозможно, зато очень интересно наблюдать.
- Рейтинг на IMDb — 7,0
I, Daniel Blake, 2016
Великобритания, Франция, Бельгия
В ролях: Дэйв Джонс, Хейли Сквайрс, Шэрон Перси
Дэниел Блэйк — бездетный работяга, который недавно овдовел. К тому же из-за проблем со здоровьем он потерял последнее, что у него было, — возможность зарабатывать на жизнь. Теперь Блэйку нужно получить пособие, но сделать это оказывается почти невозможно: процесс подачи заявлений автоматизирован, а пожилой мужчина в жизни не пользовался ни компьютером, ни смартфоном. Это история о сильном человеке, который не сломился под гнетом обстоятельств.
- Рейтинг на IMDb — 8,1
Kûki ningyô, 2009
Япония
В ролях: Пэ Ду-на, Арата Иура, Ицудзи Итао
Нодзоми — всего лишь надувная кукла, которая служит для удовлетворения потребностей своего хозяина. Страсть и чувственность этого человека оживляют куклу, и вскоре она, по-детски наивная и чистая, начинает постигать окружающий мир: блуждает по городу, находит себе работу и... влюбляется. Только японцы могли снять настолько человечный фильм о, казалось бы, неодушевленном предмете.
- Рейтинг на IMDb — 6,9
Taxi, 2015
Иран
В ролях: Джафар Панахи
Желтое такси разъезжает по улицам солнечного Тегерана. Самые разные пассажиры садятся в него, рассказывают о своей жизни, выражают свое мнение. Их внимательно слушает водитель такси — режиссер картины Джафар Панахи.
- Рейтинг на IMDb — 7,4
OXV: The Manual, 2013
Австралия, Великобритания
В ролях: Дэниэл Фрайзер, Элинор Уайлд
В недалеком будущем детей будут оценивать не по интеллекту, а по фреквенции — частоте, особой характеристике, показывающей резонанс ребенка с судьбой. Высокая частота — и ты никогда не опоздаешь на поезд, не попадешь под дождь и тебе всегда будет везти. Низкая — и весь мир словно работает против тебя. И вот парень с супернизкой фреквенцией влюбляется в девушку с супервысокой частотой. Как им быть вместе, не нарушая законы мироздания?
- Рейтинг на IMDb — 6,9
God Help the Girl, 2014
Великобритания
В ролях: Эмили Браунинг, Олли Александр, Ханна Мюррэй
У Евы много эмоциональных проблем, из-за которых она проходит курс лечения. Но лучшим лекарством для нее оказывается музыка. Светлый, романтичный фильм о жизни подростков, о поиске себя и своего места в этом большом мире.
- Рейтинг на IMDb — 6,4
2014
Казахстан, Россия, Эстония
В ролях: Полина Пушкарук, Вика Лобачева, Андрей Астраханцев
Аня — успешная девочка: учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону и крутит роман с профессором. Но вся ее жизнь рушится, когда ей выдвигают ложное обвинение. Не найдя способа оправдаться, Аня пускается в бега, прикинувшись подростком-беспризорником. Случайно она знакомится с 13-летней Кристиной — отчаянным тинейджером. Вместе они отправляются в путешествие по Казахстану. Заново пережив отрочество, Аня переписывает свою жизнь с чистого листа.
- Рейтинг на IMDb — 7,0
Фото на превью Joy Fund
По материалам kinopoisk.ru