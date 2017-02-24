12 неголливудских фильмов для тех, кому хочется чего-то оригинального

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru собрал для вас 12 неголливудских фильмов, с которыми можно отдохнуть от заезженных штампов, предсказуемых сюжетов и прочих банальностей. А еще это просто крутое и яркое кино, которое подобно глотку свежего воздуха. Так что запасаемся чаем, печеньками и устраиваемся поудобнее. Скучно с этими фильмами точно не будет.

Hunt for the Wilderpeople, 2016 Новая Зеландия

В ролях: Сэм Нил, Джулиан Деннисон, Рима Те Вьята Рикки — приемный сын в семье из двух человек: любящей Беллы и ее нелюдимого мужа Гека. После смерти Беллы социальная служба собирается забрать Рикки, поэтому он убегает в лес. Гек идет за ним. Эта странная и временами опасная история их сближает. Но на поиски пропавших отправляется полиция, подозревающая, что Гек похитил Рикки. Замечательные персонажи и бесподобные виды Новой Зеландии в необычной комедии от создателей «Реальных упырей». Рейтинг IMDb — 8,0

On the Milky Road, 2016 Сербия, Великобритания

В ролях: Моника Беллуччи, Эмир Кустурица В фильме рассказывается история той самой очень редкой неземной любви, развивающейся на фоне боснийской войны. Невероятно красивая и поэтичная картина, после которой остается долгое послевкусие. В главных ролях — режиссер фильма, не нуждающийся в представлении, и одна из самых прекрасных женщин планеты. На их игру определенно стоит посмотреть. Рейтинг IMDb — 7,1

Ssaibogeujiman gwaenchanha, 2006 Корея Южная

В ролях: Лим Су-джон, Рэйн, Чхве Хи-джин Ён-гун вдруг решила, что она киборг и есть ей больше не нужно — можно получать энергию из батареек, а лучшими друзьями стали машины. Вполне естественно, что девушку после таких «закидонов» положили в психбольницу, где заставляют принимать еду человеческим способом. А в соседней палате живет парень, который считает, что может воровать души. Вот и встречаются два одиночества. Милое и смешное кино от создателя тяжеловесного и шокирующего «Олдбоя». Рейтинг на IMDb — 7,1

Obsluhoval jsem anglického krále, 2006 Чехия, Словакия

В ролях: Иван Барнев, Ольдржих Кайзер, Юлия Йенч История одного пражского официанта, жившего в первой половине XX века. Амбиции и честолюбие помогли молодому человеку попасть из маленького чешского городка в один из лучших отелей Праги. Но его настоящий триумф и взлет карьеры наступил после захвата Чехословакии немецкими войсками. Необычный фильм с нестандартным юмором и яркими персонажами, показывающий судьбу маленького человека на фоне истории целого мира. Рейтинг на IMDb — 7,4

Le Havre, 2011 Финляндия, Франция, Германия

В ролях: Андре Вильм, Кати Оутинен, Жан-Пьер Дарруссен Марсель когда-то был писателем, а теперь переселился в портовый город Гавр и стал чистильщиком сапог. Поставив крест на творчестве, он наслаждается простыми радостями жизни. Но вот однажды судьба сталкивает его с ребенком-беженцем из Африки, а его жена тяжело заболевает. Фильм для тех, кто не может закрыть глаза на трагичность жизни, но и не забывает смеяться над ее комичностью. Рейтинг на IMDb — 7,2

2013 Грузия, Украина

В ролях: Андро Сакварелидзе, Иамзе Сухиташвили, Арчил Кикодзе Сандро 40 лет, ему не везет в личной жизни, и он до сих пор живет с мамой, мечтающей о внуках. Любовь приходит неожиданно в обличье Мананы — замужней женщины, чей супруг скоро выходит из тюрьмы. Предсказать, как разовьется сюжет фильма, совершенно невозможно, зато очень интересно наблюдать. Рейтинг на IMDb — 7,0

I, Daniel Blake, 2016 Великобритания, Франция, Бельгия

В ролях: Дэйв Джонс, Хейли Сквайрс, Шэрон Перси Дэниел Блэйк — бездетный работяга, который недавно овдовел. К тому же из-за проблем со здоровьем он потерял последнее, что у него было, — возможность зарабатывать на жизнь. Теперь Блэйку нужно получить пособие, но сделать это оказывается почти невозможно: процесс подачи заявлений автоматизирован, а пожилой мужчина в жизни не пользовался ни компьютером, ни смартфоном. Это история о сильном человеке, который не сломился под гнетом обстоятельств. Рейтинг на IMDb — 8,1

Kûki ningyô, 2009 Япония

В ролях: Пэ Ду-на, Арата Иура, Ицудзи Итао Нодзоми — всего лишь надувная кукла, которая служит для удовлетворения потребностей своего хозяина. Страсть и чувственность этого человека оживляют куклу, и вскоре она, по-детски наивная и чистая, начинает постигать окружающий мир: блуждает по городу, находит себе работу и... влюбляется. Только японцы могли снять настолько человечный фильм о, казалось бы, неодушевленном предмете. Рейтинг на IMDb — 6,9

Taxi, 2015 Иран

В ролях: Джафар Панахи Желтое такси разъезжает по улицам солнечного Тегерана. Самые разные пассажиры садятся в него, рассказывают о своей жизни, выражают свое мнение. Их внимательно слушает водитель такси — режиссер картины Джафар Панахи. Рейтинг на IMDb — 7,4

OXV: The Manual, 2013 Австралия, Великобритания

В ролях: Дэниэл Фрайзер, Элинор Уайлд В недалеком будущем детей будут оценивать не по интеллекту, а по фреквенции — частоте, особой характеристике, показывающей резонанс ребенка с судьбой. Высокая частота — и ты никогда не опоздаешь на поезд, не попадешь под дождь и тебе всегда будет везти. Низкая — и весь мир словно работает против тебя. И вот парень с супернизкой фреквенцией влюбляется в девушку с супервысокой частотой. Как им быть вместе, не нарушая законы мироздания? Рейтинг на IMDb — 6,9

God Help the Girl, 2014 Великобритания

В ролях: Эмили Браунинг, Олли Александр, Ханна Мюррэй У Евы много эмоциональных проблем, из-за которых она проходит курс лечения. Но лучшим лекарством для нее оказывается музыка. Светлый, романтичный фильм о жизни подростков, о поиске себя и своего места в этом большом мире. Рейтинг на IMDb — 6,4

2014 Казахстан, Россия, Эстония

В ролях: Полина Пушкарук, Вика Лобачева, Андрей Астраханцев Аня — успешная девочка: учится в аспирантуре, читает лекции по Байрону и крутит роман с профессором. Но вся ее жизнь рушится, когда ей выдвигают ложное обвинение. Не найдя способа оправдаться, Аня пускается в бега, прикинувшись подростком-беспризорником. Случайно она знакомится с 13-летней Кристиной — отчаянным тинейджером. Вместе они отправляются в путешествие по Казахстану. Заново пережив отрочество, Аня переписывает свою жизнь с чистого листа. Рейтинг на IMDb — 7,0