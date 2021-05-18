12 неформатных актеров, чей талант долгое время был Голливуду не по зубам

Немало современных успешных актеров долгое время не получали больших ролей. Индустрия не горела желанием снимать талантливых «несовершенств», которые не вписывались внешне и по возрасту в голливудские рамки. Но голос разума победил, поэтому спрос на ярких, характерных и харизматичных звезд все-таки есть.

Мы в AdMe.ru уважаем нестандартных актеров и актрис, которых представляем в этой подборке. Ведь если бы не их упорство, в фильмах играли бы только глянцево идеальные звезды: холеные, без единой морщинки, с безупречной фигурой и белоснежной улыбкой.

Эми Адамс

В начале творческого пути Адамс предлагали роли стервозных девчонок. В течение долгих лет она играла второстепенных героев, и даже работа в фильме «Поймай меня, если сможешь» не помогла ее карьере. Адамс была почти безработной: актриса год не могла получить новую роль и думала бросить кино. В 2014 году Адамс наконец добилась своего: она сыграла главную женскую роль в фильме «Афера по-американски». Актерские способности Эми Адамс оценили и критики, и зрители: она получила за эту роль свой первый «Золотой глобус». Свой успех Адамс закрепила ведущими ролями в «Больших глазах» и «Острых предметах». Сейчас у актрисы 2 «Золотых глобуса» в копилке.

Уиллем Дефо

Начало карьеры 4-кратного номинанта на «Оскар» было не из легких. Первую роль Дефо сыграл в 1980 году в фильме «Врата рая». Но все сцены с его участием вырезали. Актер не опускал рук и продолжал искать себя. Правда, из-за «злодейского лица» Дефо постоянно доставались образы антагонистов и психопатов. Только через 6 лет актеру предложили героическую роль сержанта в фильме «Взвод». Уиллем Дефо не упустил шанс и показал всю многогранность своего актерского дарования. За эту работу его номинировали на «Оскар». И хотя Дефо большую часть времени играет злодеев, критики особенно хвалят его нестандартные роли: будь то одинокий художник Винсент Ван Гог или суеверный смотритель маяка.

Хоакин Феникс

Это сейчас Хоакин Феникс признанный актер с «Оскаром» за лучшую мужскую роль. А в начале карьерного пути его часто брали на второстепенные роли. Хоакину доставались противоречивые персонажи с мрачной душой, но критики не особо отмечали эти работы. Первый успех пришел к Фениксу, когда он сыграл римского императора Коммода в «Гладиаторе». Но это снова была роль второго плана. Спустя 6 лет Хоакин исполнил главную роль в оскароносном байопике «Переступить черту» и получил за это «Золотой глобус». С того момента карьера актера пошла в гору.

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз в 2021 году вошла в пятерку самых номинированных актрис в истории «Оскара»: за всю карьеру у нее было 8 номинаций. Клоуз считают необычайно разносторонним профессионалом с удивительным актерским стилем. Но так было не всегда. Гленн Клоуз начала сниматься в кино в 33. Ей сразу стали предлагать роли матерей, но актрису это амплуа не устраивало. Она начала пробовать новые образы и взялась за роль женщины-адвоката в детективе «Зазубренное лезвие». Продюсер был против кандидатуры Клоуз, потому что считал ее «слишком некрасивой» для этой роли. Но студия и режиссер верили в Гленн и не ошиблись в ней. Картина имела кассовый успех. Сейчас у Клоуз за спиной 3 «Золотых глобуса» и море разноплановых и ведущих ролей.

Кэти Бэйтс

Кэти Бэйтс долго не могла получить достойную роль. Все агенты по кастингу говорили Бэйтс, что она недостаточно привлекательна, чтобы быть успешной и востребованной актрисой. «Я не сногсшибательная женщина. Роли, которые мне посчастливилось получить, были для меня очень сложными: обычно героиня была старше или немного странной», — вспоминает Кэти Бэйтс. В 1990 году актриса сыграла главную злодейку в экранизации романа Стивена Кинга «Мизери». Критика осталась в восторге от того, как Бэйтс перевоплотилась в помешанную Энни Уилкс. Актрису наградили «Оскаром» и «Золотым глобусом». В 2013 году Кэти Бэйтс исполнила главную роль в 3-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Она получила премию «Эмми» и стала известной среди нового поколения зрителей. В 2019 году Бэйтс в 4-й раз номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Дело Ричарда Джуэлла».

Сэм Рокуэлл

Рокуэлл снимается с 1989 года. Но кастинг-агенты заметили его только спустя 7 лет, после выхода фильма «Лунная шкатулка». Актер признался, что этот фильм стал поворотным моментом в его карьере: «После 10 лет в Нью-Йорке меня как бы поместили на карту независимого кино». Голливудское признание пришло к Рокуэллу в 2018-м, когда он сыграл полицейского в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». За эту роль актера наградили «Золотым глобусом» и «Оскаром».

Кристоф Вальц

Не все европейские актеры сумели покорить Голливуд и обосноваться в нем. Австрийцу Кристофу Вальцу, который снимается с 1979 года, повезло встретить Квентина Тарантино. В 2009 году вышли «Бесславные ублюдки», где Вальц исполнил роль главного антагониста. Так Голливуд и весь мир открыли для себя нового выдающегося актера. Сейчас у Кристофа Вальца 2 «Оскара» и «Золотых глобуса», своя звезда на «Аллее славы», а за спиной крупные голливудские проекты, в том числе и в бондиане.

Виола Дэвис

Виола Дэвис начала сниматься с 90-х, но вплоть до 2010-х все роли в кино носили эпизодический характер. Например, она сыграла женщину-полицейского, которая останавливает героя Хью Джекмана в фильме «Кейт и Лео». В 2011-м Дэвис сыграла одну из главных ролей в фильме «Прислуга». Актрису впервые номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус», но победить ей не удалось. Желанные и заслуженные награды Дэвис получила только через 5 лет, когда снялась в «Оградах» с Дензелом Вашингтоном. А в 2021 году актриса снова была номинирована на «Оскар» за главную роль в драме «Ма Рейни: Мать блюза».

Джуди Денч

Джуди Денч начинала с театра, а в кино появлялась нечасто. Денч прославилась после съемок в бондиане, но и там ее роль была второстепенной. Только в 1998-м актриса сыграла главную героиню в драме «Ее Величество миссис Браун». Эта работа принесла Денч первый «Золотой глобус» и внимание Голливуда. В 2018 году Джуди Денч номинировали на лучшую женскую роль в фильме «Виктория и Абдул». Сейчас 86-летняя британка продолжает сниматься и не думает об отдыхе.

Октавия Спенсер

В 1996 году актриса дебютировала в драме «Время убивать». Годами Октавия Спенсер играла эпизодические роли вроде безымянного администратора в «Человеке-пауке». Но в 2011-м она сыграла горничную в «Прислуге» и получила «Золотой глобус» и «Оскар». После этого успеха Спенсер стали приглашать на крупные, хоть и второстепенные роли. Она снялась в сериале «Скрытые фигуры», оскароносном фильме «Форма воды». А в 2020 году на Netflix вышел сериал «Мадам Си Джей Уокер», в котором Октавия Спенсер наконец-то исполнила главную роль. За нее актрису номинировали на «Эмми».

Джессика Честейн

Сейчас Джессика Честейн — одна из самых востребованных актрис Голливуда. Но вначале ей непросто было найти работу в кино. В одном интервью Честейн рассказала, что даже думала перекраситься в блондинку: «Из-за рыжих волос я выглядела несовременной, поэтому людей это сбивало с толку и они не знали, куда меня деть». Актриса активно снималась с 2004 года, но крупных ролей не получала. Прорывным оказался 2011 год: Честейн сыграла второстепенную героиню в фильме «Прислуга» и номинировалась на «Оскар». А еще через 3 года она получила «Золотой глобус» за главную роль в драме «Цель номер один».

Фрэнсис Макдорманд

Сейчас у актрисы 4 «Оскара», но ей было непросто строить карьеру в Голливуде, который одержим безукоризненной внешностью. В 1984 году она, будучи неприметной актрисой, дебютировала в независимом фильме еще не известных братьев Коэн «Просто кровь». И только через 13 лет получила свой первый «Оскар» за роль в криминальной комедии «Фарго». Как говорит Макдорманд, она «не была хорошенькой, милой, красивой», у нее никогда не было идеального тела. Дома у актрисы даже нет зеркала в полный рост. Она не закрашивает седину, не пользуется услугами косметологов и декоративной косметикой. Неотфильтрованная красота помогает Макдорманд изображать слегка причудливых, но упорных и сильных духом героинь.