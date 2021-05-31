12 недооцененных фильмов, которые стоит посмотреть

Самые кассовые фильмы года собирают в прокате сотни миллионов долларов. Конечно, их создатели могут гордиться своей работой, но мы, зрители, должны обращать внимание не только на эти ленты. Ведь бывает так, что стоящее кино можно найти и среди аутсайдеров.

Мы в AdMe.ru захотели доказать это, познакомив вас с отличными кинокартинами, которые или не отбили свой бюджет, или не получили наград, на которые рассчитывали их создатели.

Бутылочная ракета, 1996

«Бутылочная ракета» — первый полнометражный фильм Уэса Андерсона. Эта криминальная комедия рассказывает о трех друзьях из Техаса, которые после лечения в психиатрической клинике решились пуститься во все тяжкие. К сожалению, дебют молодого режиссера стал кассовым провалом и не получил того внимания зрителей, которое заслуживает. При бюджете в $ 7 млн лента заработала в прокате чуть больше $ 560 тыс. Но критики разглядели талант Уэса. Мартин Скорсезе даже назвал «Бутылочную ракету» одной из своих любимых кинокартин 1990-х годов. Рейтинг IMDb — 7



Судья Дредд 3D, 2012

Фантастический боевик «Судья Дредд 3D» не смог покрыть затраты на производство, заработав при потраченных на него $ 50 млн около $ 41 млн. Но многие не согласны с тем, что это повод забывать о картине. Ленту, в которой показано будущее, где единственным вершителем правосудия стает один человек — Судья, хвалят за визуальные эффекты, незатянутый сюжет и саундтрек. «Это один из лучших фильмов года, а то и последних пяти лет. Жаль, что из-за плохих кассовых сборов у него не будет продолжения», — написал один из зрителей. Рейтинг IMDb — 7,1

Мастер, 2012

«Мастер» Пола Томаса Андерсона — один из любимых фильмов критиков. Он удостоился 6-го места в списке ста лучших картин 2010-х по мнению профессионалов. Также лента была номинирована на 3 «Оскара». Обычные зрители не так сильно прониклись историей о моряке, который стал помощником загадочного писателя и философа. Поэтому в итоге драма заработала чуть больше $ 28 млн, хотя на производство было потрачено $ 32 млн. Рейтинг IMDb — 7,2

Обезьяны, 2019

Этот триллер стал хитом множества кинофестивалей, но ему не удалось покорить зрителей. В прокате картина собрала чуть больше $ 1,6 млн, при этом ее производство обошлось в $ 2 млн. В ленте «Обезьяны» рассказывается о восьми подростках, которым поручили сторожить заложницу. Ребята находятся в горах, скучают, придумывают себе развлечения и ждут новых приказов по радио. Рейтинг IMDb — 6,9

Солярис, 2002

«Солярис» Андрея Тарковского — культовый фильм, который навсегда вошел в историю кинематографа. Понятно, что снимать картину с таким же сюжетом после столь успешного проекта весьма рискованно. Но Стивен Содерберг не побоялся представить зрителям свою версию «Соляриса». К сожалению, его ленту недооценили. Она даже не смогла отбить в прокате потраченные на нее деньги. Это история о психологе Крисе Кельвине, который летит на космическую станцию, кружащую рядом с планетой Солярис. На станции находятся ученые, которые давно не выходят на связь. Крису предстоит узнать, почему они молчат. Рейтинг IMDb — 6,2

Тонкая красная линия, 1998

«Тонкая красная линия» — сильная кинокартина о Второй мировой войне, не получившая заслуженного признания. В 1999 году фильм претендовал на 7 статуэток «Оскар», но ему не досталось ни одной награды. Дело в том, что триумфаторами той церемонии стали ленты «Спасти рядового Райана» и «Влюбленный Шекспир». Они перетянули на себя внимание и затмили «Тонкую красную линию». Но мы уверены, что это кино заслуживает такой же славы. Рейтинг IMDb — 7,6

Ярды, 2000

Номинации на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля; награда Хоакину Фениксу от Национального совета кинокритиков США; Шарлиз Терон и Марк Уолберг в главных ролях — звучит как описание хита? Вот и нет: криминальный триллер «Ярды» стал кассовым провалом. Но, несмотря на это, мы советуем обратить на него внимание. Этот фильм рассказывает о парне Лео, который, отбыв заключение в тюрьме, попадает в новую передрягу. Рейтинг IMDb — 6,4

Крестный отец — 3, 1990

Первые 2 части «Крестного отца» считаются культовыми: они занимают 2-е и 3-е место в списке лучших фильмов всех времен на IMDb. Заключительная часть гангстерской саги значительно отстает. 7 номинаций на «Оскар» и ни одной победы, 2 «Золотые малины» и критика зрителей говорят сами за себя. Но мы не советуем списывать ленту со счетов, ведь в 2020 году Фрэнсис Форд Коппола решил перемонтировать «Крестного отца — 3» и подарить недооцененной картине новую жизнь. Актриса Дайан Китон, посмотрев новую версию кино, в котором играла 21 год назад, призналась, что этот опыт стал одним из лучших в ее жизни. В ленте «Крестный отец — 3» рассказывается о двух поколениях семьи Корлеоне. Глава мафии Майкл хочет порвать с преступным миром и должен выбрать себе наследника. Неверный выбор может стоить слишком дорого. Рейтинг IMDb — 7,6

Деньги на двоих, 2005

«Деньги на двоих» — стоящий кинофильм, который провалился в прокате. При бюджете в $ 35 млн картине удалось заработать чуть больше $ 30 млн. Несмотря на это, мы советуем обратить внимание на драму, главные роли в которой исполняют Аль Пачино и Мэттью Макконахи. Фильм рассказывает о футболисте, который из-за травмы вынужден распрощаться со спортом. Теперь ему нужно искать себе новое занятие. Герой вспоминает о знаменитом букмекере, который раньше предлагал ему выгодные сделки. Они заключают договор и вступают в опасную игру. Рейтинг IMDb — 6,3

Тигры не боятся, 2017

«Тигры не боятся» — небанальный мексиканский фильм ужасов, которому не удалось стать успешным в мировом прокате. На производство ленты потратили около $ 1,3 млн, а заработала она всего чуть больше $ 210 тыс. Но любителям жанра все же стоит посмотреть этот хоррор. Речь в картине идет о 10-летней Эстрелле, которая однажды приходит домой и не находит там маму. Девочка загадывает желание и просит, чтобы мама вернулась. Желание исполняется, но совсем не так, как этого хотела Эстрелла. Рейтинг IMDb — 7

Супер, 2010

«Супер» — кино, которое понравится любителям черного юмора. Эта комедия пародирует фильмы о супергероях, повествуя об обычном парне, который воображает себя персонажем с неординарными физическими способностями. И хотя лента не имела успеха в прокате, мы советуем обратить на нее внимание. Рейтинг IMDb — 6,7

Архипелаг, 2010

Несмотря на то, что 96 % критиков остались в восторге от этой британской драмы, зрителям не удалось ее полюбить. «Архипелаг» провалился в прокате, а на сайте IMDb его оценили около 2,5 тыс. людей. Нам кажется, что это несправедливо и картину с Томом Хиддлстоном в главной роли стоит посмотреть. Эдвард, перед тем как провести год в Африке, занимаясь волонтерством, отправляется увидеть семью. Герой хочет встретиться с отцом, но тот так и не появляется. Это провоцирует напряжение между членами семьи, подавленные эмоции рвутся наружу. Рейтинг IMDb — 6,4