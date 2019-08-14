12 мультфильмов с глубоким смыслом, которые помогут детям понять себя и наш мир

43 0 393 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С появлением детей многие родители начинают понимать, какое влияние оказывает на развитие ребенка телевидение и кинематограф. Чтобы вам больше не пришлось тратить время на поиск того, что показать детям, мы собрали действительно стоящую подборку мультиков. Они не только развлекут маленьких зрителей, но и помогут им лучше понять себя, других и окружающий мир.

Редакция AdMe.ru рекомендует описанные ниже полнометражные картины для детей, в которых хорошо отображены все основные принципы взаимоотношений между людьми. А в конце списка вас ждет бонус.

История о мальчике Бене, у которого сложные отношения с родными: он ревнует сестру к отцу, а также винит ее в уходе матери из семьи. Когда детей забирает в город бабушка, Бен принимает решение вернуться домой и сбегает. Но он даже не подозревает, что сестра последовала за ним. Необычайно проникновенная картина, под впечатлением от которой вы будете еще долго. Мультфильм рассказывает о важности принятия потери и о том, что нужно дорожить каждым членом семьи.

История снята по мотивам книг о мышке и медведе, которые живут в разных мирах. Медведи ненавидят мышей, потому что они вредители, а мыши боятся медведей и рассказывают о них страшилки своим малышам. И все же случайно два существа из этих миров умудряются подружиться. Искренний и очень светлый мультфильм о том, что дружба и родство душ похожи на настоящее волшебство, которое не способна остановить даже ксенофобия.

Школьникам нечего делать в зимние каникулы, они решают построить крепость из снега и начинают за нее сражаться, разделившись на две армии. Вскоре дети буквально начинают жить этим соперничеством. Немного грустный, но поучительный мультфильм о том, как складываются детские отношения, о проверке на прочность детской дружбы и о важности умения создать команду.

Экранизация книги Алана Сноу рассказывает историю о мальчике Эггсе и его псведосемье — маленьких монстрах, живущих под землей. Их покой нарушают жители города, которые признают их дикими и опасными и решают истребить троллей. На помощь им приходит новая знакомая Эггса — девочка Уинфред из аристократической семьи. Трогательная история дружбы, в которой сценаристы не побоялись затронуть острые темы: нежелание власти управлять городом, лень и праздность правящей верхушки, жестокость толпы и социальная разобщенность.

В результате произошедшей в прошлом катастрофы человечество разделилось на два народа. Для одного из них гравитация действует наоборот, и его представители, а также используемые ими вещи падают в небеса, поэтому люди вынуждены жить под землей. Жизни двух народов практически не пересекаются, пока принцесса подземного мира случайно не попадает наверх. Кроме трогательной истории дружбы картина затрагивает серьезную тему борьбы человека против системы.

История начинается с рассказа старой мудрой черепахи — она повествует о своей жизни с момента появления из яйца. Поняв, что новый мир полон опасностей, черепаха находит себе друга, и они задаются общей целью: найти черепаший рай. Кроме тем любви и дружбы в мультфильме на передний план выходит тема отношений человека с животными и окружающей средой.

Объединившись и призвав на помощь магические силы природы, жителям леса удалось заточить злого духа Хексуса в одно из деревьев. Но скоро они вновь сталкиваются со смертельной опасностью, на сей раз исходящей со стороны людей, занимающихся вырубкой лесов. Мультфильм, показывающий, что каждое дерево живое и что к природе стоит относиться так же, как к любимым и дорогим людям.

Коала по имени Бастер Мун всячески пытается предотвратить закрытие своего театра, доставшегося ему от отца. В итоге Бастер и его друг, баран Эдди, устраивают конкурс певцов, предлагая принять участие каждому жителю города и обещая большую награду победителю. Легкий мультфильм с прекрасным саундтреком и персонажами, истории которых органично вплетаются в тему поисков мечты и себя.

Девушка Саша очень переживает о судьбе дедушки, известного ученого и исследователя Арктики, который до сих пор не вернулся из последней экспедиции на Северный полюс. Саше передалась любовь дедушки к исследованиям и открытиям, но родители совершенно не одобряют ее увлечение. В результате девушка бежит из дома и решает повторить тот длинный путь на Север в поисках знаменитого корабля своего дедушки и его самого. Тему следования за мечтой часто используют в кино и мультфильмах, но в «Далеко на Север» она обыграна свежо и красиво. Это невероятно поучительная, непредсказуемая и живая история, которая захватывает зрителя стойкостью главной героини, логичностью сюжета, простым, но выразительным стилем и хорошо подобранным саундтреком.

Бонус: мультфильмы, которые помогут родителям лучше понять детей-подростков

Во Франции правят Наполеон VI и паровые технологии, потому что на протяжении многих лет везде пропадают ученые и электричество так и не было открыто. Когда Аврил была маленькой, ее родители пытались найти эликсир бессмертия, но тоже исчезли. У девушки остался только говорящий кот, и вместе с ним Аврил пытается воссоздать формулу эликсира родителей. Красивый мультфильм, показывающий, как важна забота, понимание и поддержка родителей в подростковом возрасте.

Мистер Пибоди — изобретатель, ученый, нобелевский лауреат. И он — пес. При помощи машины времени мистер Пибоди и его приемный сын Шерман перемещаются в прошлое, где Шерман нарушает правила путешествий во времени. История о родительстве и о том, как родители пытаются сделать своих чад особенными, когда те хотят быть просто обычными детьми.

История о сильной духом женщине и ее двух детях, отцом которых был оборотень, погибший вскоре после рождения второго ребенка. Малыши унаследовали способность превращаться в волчат, и им вместе с мамой приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. Необычайно красивый мультфильм, который напомнит, как важно уметь отпустить подросших детей и позволить им жить собственной жизнью.

Какие мультфильмы вы добавили бы в этот список?