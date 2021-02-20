12 настолько эмоционально мощных киносцен, что хочется лично пожать руку актерам

Работая над фильмом, режиссер и актеры стараются сделать все возможное, чтобы зритель прочувствовал историю. Сюжет должен вызывать эмоции и оставлять послевкусие после просмотра киноленты. И иногда у создателей кино это настолько хорошо получается, что некоторые эпизоды буквально навеки врезаются в нашу память.

Мы в AdMe.ru долго совещались на тему того, какие же сцены мирового кино мы считаем самыми эмоционально мощными. В итоге после многочасовых споров и дискуссий нам удалось составить свой топ-10. (Осторожно! Возможны спойлеры.)

Брачная история

Фильм 2019 года, который после выхода на большие экраны был удостоен 6 номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар». Сюжет повествует о бракоразводном процессе театрального режиссера Чарли Барбера и его супруги — актрисы Николь. В «Брачной истории» есть эпизод, где Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер ругаются. Чтобы отснять эту сцену, актерам потребовалось 50 дублей. И здесь хочется отметить именно то, как проявляет свои чувства мужчина. Персонаж Адама Драйвера кричит и плачет, тем самым показывая, что развод — болезненный процесс не только для женщин.

Неспящие в Сиэтле

Том Хэнкс и Мег Райан — что еще нужно для идеального романтического фильма? Кинолента «Неспящие в Сиэтле» рассказывает историю чикагского архитектора Сэма, переживающего потерю любимой жены Мэгги, и журналистки из Балтимора Энни, которая случайно слышит по радио его драматический рассказ. И несмотря на то что финал фильма кажется предсказуемым, именно заключительная сцена, где Мег Райан ждет Тома Хэнкса на вершине башни Эмпайр-стейт-билдинг, заставляет сердца зрителей биться быстрее.

Дневник памяти

Продолжать любить, несмотря на финансовое положение, сложности и годы разлуки. «Дневник памяти» — история романтических отношений между бедным парнем и девушкой из богатой семьи. Прошло 7 лет с момента расставания, и накануне своей свадьбы Элли видит газету с фотографией Ноя и решает его проведать. Сцена с поцелуем под проливным дождем, где влюбленные бросаются в объятия друг друга, настолько чувственна, что просто не может оставить равнодушной. Кстати, в 2005 году на церемонии MTV Movie Awards именно она была удостоена награды за лучший поцелуй.

Дьявол носит Prada

Каков на самом деле мир модного глянца? На этот вопрос отвечает фильм «Дьявол носит Prada». Главный редактор журнала Миранда Пристли слишком жесткая и требовательная, но, кажется, у нее есть все, о чем только можно мечтать: успешная карьера, крепкая семья, поездки за границу, общение в высших кругах общества и стильные дорогие вещи. Однако за внешним блеском, безупречным образом и суровостью Миранды, которую играет обладательница «Оскара» Мерил Стрип, скрывается хрупкая и несчастная женщина. Эта слабость характера героини показывается зрителю лишь однажды: речь о сцене, когда, сидя в номере своего отеля, Миранда плачет и рассказывает, что ее брак разваливается.

Виноваты звезды

Экранизация одноименного романа американского писателя Джона Грина повествует о любви двух болеющих подростков, которые знакомятся на одной из встреч группы психологической поддержки. К сожалению, в конце фильма главный герой Огастус оставляет Хейзел письмо, написанное накануне их расставания. Слезы так и текут рекой, когда девушка, сидя в машине, читает текст послания.

Mamma Mia! — 2

Во второй части американского мюзикла «Mamma Mia!» сюжет разворачивается спустя 5 лет после событий первого фильма. Всю киноленту беременная Софи (Аманда Сейфрид) вспоминает свою мать и узнает ранее неведомые детали из ее жизни в молодости. При просмотре сцены в часовне, где Донна (Мерил Стрип) якобы наблюдает за своей дочерью с небес, просто невозможно не заплакать вместе с героинями.

Интерстеллар

Картина культового режиссера Кристофера Нолана «Интерстеллар» — это научно-фантастический фильм о путешествии в пространственно-временном тоннеле. Одним из самых драматических и запоминающихся моментов фильма является сцена, когда Купер (Мэттью Макконахи) сидит в космическом корабле и смотрит видео со своими детьми. Герой осознает, что отсутствовал дома 23 года, из-за чего начинает плакать, ведь он пропустил самые важные моменты в жизни семьи: выпускной и свадьбу сына, рождение внука, похороны собственного отца.

Король говорит!

Историческая драма 2010 года повествует о короле Великобритании Георге VI, который страдает от заикания. Проблемы с речью мешают ему получить доверие своего народа и полноценно править государством. Эмоционально сильной является финальная сцена фильма, когда король выступает по радио, чтобы сплотить англичан в тяжелую минуту. Под звуки классической музыки актер Колин Ферт произносит длинную речь и наконец-то доказывает всем, что «король говорит»!

Маяк

От слащавых парней в «Гарри Поттере» и «Сумерках» британский актер Роберт Паттинсон перешел к куда более сложным образам. Одна из последних его работ — роль бывшего лесоруба Ефрема Уинслоу в артхаусном фильме «Маяк» 2019 года. Мимика и игра Паттинсона, когда у его героя начинается паранойя, ему мерещатся русалки и погибший работодатель, после чего сам Уинслоу теряет рассудок, по-настоящему завораживают и в то же время пугают своей реалистичностью.

Реальная любовь

«Реальная любовь» — это сразу несколько сюжетных линий и рассказов, в числе которых история руководителя рекламного агентства Гарри (Алан Рикман) и его супруги Карен (Эмма Томпсон). В канун Рождества женщина находит в кармане мужа дорогой кулон и предполагает, что этот подарок подготовлен для нее. Во время же самого праздника она получает совершенно другой презент и осознает, что у ее мужа есть любовница.

Жизнь прекрасна

Трагикомедия 1997 года, получившая Гран-при Каннского фестиваля и 7 номинаций на «Оскар». События разворачиваются в период Второй Мировой войны. Гуидо вместе со своим маленьким сыном попадает в концлагерь. Чтобы ребенок не боялся всего ужаса, происходящего вокруг, мужчина говорит ему, что все вокруг не по-настоящему, что это всего лишь игра, победить в которой можно, придерживаясь главных правил: не просить есть, не плакать и не попадаться на глаза солдатам. Поистине душещипательный момент практически в самом конце фильма: зная, что он никогда больше не увидит свое дитя, Гуидо продолжает веселиться и на прощание подмигивает сыну, будто бы все прекрасно.

В погоне за счастьем

От бедного торгового представителя до успешного брокера в крупной компании. Этот фильм — история о личной борьбе и сложностях на пути к своей мечте. Крис Гарднер (Уилл Смит) еле сводит концы с концами, но вся сложность его финансового положения ощущается в моменте, когда он вместе с сыном вынужден ночевать на полу в общественном туалете. Мужчина держит на руках спящего ребенка, а сам плачет от безысходности.