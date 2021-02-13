12+ наших сериалов на любой вкус, которые доказывают, что не только Netflix делает отличную работу

Ушедший 2020-й и наступивший 2021-й год были весьма успешными для отечественного производства сериалов. Продюсеры радовали зрителей качественными историями с высокими рейтингами и лихо закрученными сюжетами. Ярким доказательством этого могут служить такие нашумевшие проекты, как «Перевал Дятлова», «Чики» и другие. Кажется, что за последние несколько лет мы смогли вывести нашу киноиндустрию на новый уровень.

Мы в AdMe.ru посмотрели наиболее яркие новинки нового сезона и можем поручиться за каждый сериал из нашей подборки. А в конце вас ждет приятный бонус, который расскажет о скорой премьере.

1. Мертвые души (2020)

Мини-сериал Григория Константинопольского пересказывает классическую поэму Гоголя на современные лад. В некий провинциальный город приезжает чиновник из Москвы Павел Иванович Чичиков. Только на сей раз он не скупает мертвые души, а продает местным чиновникам места на столичных кладбищах рядом с ВИП-персонами. Во время своего путешествия Чичиков встретит всем известных персонажей: Манилова, Собакевича, Коробочку и многих других. При этом зрителю станет понятно, что за прошедшие почти 200 лет в нашем жизненном укладе изменилось не так уж и много. В ролях: Евгений Цыганов, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Анна Михалкова, Алексей Серебряков.

Евгений Цыганов, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Анна Михалкова, Алексей Серебряков. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

2. Псих (2020)

Проект Федора Бондарчука, который впервые решил попробовать себя в роли режиссера сериала. Сценарий был написан актрисой Паулиной Андреевой. Главный герой — успешный московский психотерапевт Олег. Он отличный специалист, и к нему в очередь выстраиваются богатейшие люди столицы. Правда, постепенно мы понимаем, что в жизни самого героя все совсем не гладко: нерешенные проблемы с матерью, неврозы, нарастающая агрессия. Но самое ужасное, что год назад, прямо в день рождения Олега, без вести пропала его жена. Несмотря на то что многие винят в этом Олега, он все еще не оставляет попыток ее найти. В ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Олег Меньшиков.

Константин Богомолов, Елена Лядова, Аня Чиповская, Олег Меньшиков. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

3. Нежность (2020)

Продолжение одноименной короткометражки Анны Меликян, в которой успешная бизнес-леди Елена Ивановна Подберезкина во время поездки в Санкт-Петербург случайно знакомится с мужчиной своей мечты и проводит с ним ночь. Оказалось, что номер телефона, который оставил прекрасный принц, оказался неверным. Тогда героиня решает во что бы то ни стало найти своего возлюбленного. В ход идут все возможные средства: помощь подруг, эзотерика, поездка на ретрит... Но все тщетно. Однако Елена Ивановна не из тех, кто привык сдаваться: если она поставила перед собой цель, то она ее добьется любой ценой. В конце концов, кто сказал, что найти настоящую любовь — это просто? В ролях: Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте.

Виктория Исакова, Константин Хабенский, Евгений Цыганов, Ингеборга Дапкунайте. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

4. Беспринципные (2020)

Сериал снят по рассказам популярного писателя Александра Цыпкина. Главный герой Славик живет в Москве на Патриарших прудах и рассказывает смешные и откровенные подробности из личной жизни состоятельных жителей Патриков. Герои его рассказов самые разные: муж-подкаблучник, всесильный генерал, успешный архитектор-плейбой, двое пронырливых молодых ребят из Питера, которые приехали в Москву за большими деньгами и красивой жизнью. Все эти люди периодически попадают в весьма пикантные ситуации, из которых им приходится выпутываться всеми возможными и невозможными способами. В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Аглая Тарасова.

Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Аглая Тарасова. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

5. Просто представь, что мы знаем (2020)

Мини-сериал Романа Волобуева, который покажет, как работают современные медиа. 3 молодые и амбициозные девушки создали свой телеграм-канал под названием «Просто представь, что мы знаем» («ППЧМЗ»), который стремительно набирает аудиторию. Однажды они публикуют новость о гибели известного в прошлом журналиста Евгения Малышева. Однако вскоре выясняется, что погиб его однофамилец, а сам Евгений жив, здоров и живет в Лондоне. Правда, после этой новости Малышев решает приехать в Москву и вновь заняться журналистикой. Не найдя предложений получше, Евгений присоединяется к команде девушек из «ППЧМЗ», и они вместе начинают свой нелегкий путь к славе и успеху. В ролях: Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Максим Виторган.

Евгений Стычкин, Анфиса Черных, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Максим Виторган. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

6. Полет (2021)

Новый проект Петра Тодоровского — младшего. Несколько сотрудников крупной московской строительной компании должны были лететь в командировку в Пермь. Однако в зале вылета становится понятно, что сотрудница, которая покупала билеты, перепутала аэропорт. Вскоре коллеги узнают страшную новость: самолет, которым они должны были лететь изначально, потерпел крушение, никто из находившихся на борту не выжил. Пережив своеобразное второе рождение, каждый из героев этой истории решает в корне пересмотреть свою жизнь. В ролях: Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Евгения Добровольская, Павел Табаков.

Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Евгения Добровольская, Павел Табаков. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

7. Казанова (2020)

Москва, 1978 год. В столице орудует ловкий мошенник, жертвами которого оказываются исключительно состоятельные женщины с высоким положением в обществе. Все они описывают преступника как очень приятного и обаятельного мужчину, который мгновенно умеет втереться в доверие и расположить к себе. Неудивительно, что он получает прозвище Казанова. Расследовать это дело берутся капитан милиции Сергей Шмаков и старший лейтенант Полина Новгородцева. Вскоре Казанова узнает, что за ним идет охота, и решает провернуть свой обычный трюк, однако в этот раз все идет не по плану. В ролях: Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова.

Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Ирина Пегова. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

8. Игра на выживание (2020)

Приключенческий сериал расскажет о 16 участниках реалити-шоу, которые оказываются втянуты в смертельно опасную авантюру. На кону крупнейший приз в истории отечественно телевидения — миллион евро. Ради такого выигрыша герои отправляются в далекую сибирскую тайгу, где нет никаких признаков цивилизации: ни электричества, ни связи, ни еды. Вокруг лишь лес, заброшенные постройки и «Каньон мертвецов», где участников шоу приветствует ведущий. Вот только никто пока не знает, что на кону стоит вовсе не миллион, а собственная жизнь. В ролях: Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник.

Александра Бортич, Алексей Чадов, Игорь Верник. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

9. Родком (2020)

Однажды Сергей узнает об измене жены и принимает решение самостоятельно воспитывать 12-летнего сына. Правда, чтобы максимально повысить шансы оставить ребенка после развода, главному герою нужно стать образцовым отцом. Для этого Сергей решает вступить в родительский комитет класса, где встречает свою бывшую одноклассницу — Свету Суркову. За прошедшие 20 лет из серой мышки Света превратилась в красивую и уверенную женщину, которая жестко руководит не только другими мамами из родительского комитета, но и директором школы. Проблема заключается в том, что их отношения с Сергеем с детства были не самыми теплыми, но теперь ему совершенно необходимо найти с бывшей одноклассницей общий язык. В ролях: Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова.

Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

10. Зона комфорта (2020)

Главный герой этого комедийного сериала — хитрый и ушлый Ярик Костров, владелец небольшой компании по перевозке грузов из Мурманска. Однажды в силу непредвиденных обстоятельств он оказывается в норвежской тюрьме, где его сразу поражает уровень комфорта. Там у Ярика есть даже интернет, так что он пытается решить все свои многочисленные проблемы через Skype. На удаленке ему предстоит не только спасать свой бизнес, но также противостоять бандитам, сохранить отношения с женой и воспитывать детей, которые совсем отбились от рук. В ролях: Гарик Харламов, Екатерина Молоховская, Екатерина Шкуро.

Гарик Харламов, Екатерина Молоховская, Екатерина Шкуро. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

11. Пассажиры (2020)

Таксист Андрей колесит по Москве на своем стареньком мерседесе. Правда, попасть к нему в машину может далеко не каждый. Чтобы стать пассажиром Андрея, нужно умереть. Дело в том, что он возит только тех, кто не успел подвести некий важный итог своей жизни и освободить душу от какого-то тяжелого груза, который не отпускает человека на тот свет. Так что, пока каждый попутчик Андрея не осознает, что его держит на земле, такси будет ехать по шоссе. В ролях: Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Анатолий Белый.

Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Анатолий Белый. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

12. Топи (2021)

Мистический триллер, снятый Владимиром Мирзоевым по сценарию писателя Дмитрия Глуховского. В какой-то момент 5 молодых москвичей сталкиваются в своей жизни с разными неразрешимыми проблемами. Списавшись в соцсетях, они решают уехать в некий чудотворный монастырь, который расположен недалеко от полузаброшенной деревни Топи. Сначала приятели воспринимают эту поездку как необычное приключение и возможность убежать от своих трудностей. Однако очень скоро с ребятами начинают происходить загадочные и необъяснимые вещи, которые заставят их сомневаться в реальности происходящего. В ролях: Иван Янковский, Катерина Шпица, Максим Суханов, Тихон Жизневский.

Иван Янковский, Катерина Шпица, Максим Суханов, Тихон Жизневский. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Бонус: Я не шучу (2021)

С 4 марта на платформе «КиноПоиск HD» выходит новый юмористический сериал «Я не шучу». Можно сказать, что это отечественный вариант популярного комедийного сериала «Удивительная миссис Мейзел». В центре сюжета женщина 49 лет по имени Лена. У нее 2 детей, бывшие мужья, свекровь, кредиты и собака. Она живет в Кузьминках, днем снимается в массовке в кино, а вечером выступает в клубах как стендап-комик, рассказывая о своей насыщенной жизни. Благо событий в ней хватит на целый сериал. В ролях: Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман, Анатолий Белый.

Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман, Анатолий Белый. Рейтинг ожидания на «КиноПоиске» — 90 %