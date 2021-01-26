14 российских фильмов 2021 года, которые настолько горячи, что растопят прошлогодний снег
Хорошее кино способно вмиг поднять настроение или дать задуматься о немыслимых вещах, которые раньше не приходили в голову. Яркие герои, лихо закрученный сюжет и особая атмосфера фильма могут всего за пару часов влюбить в себя зрителя. И оставить особенный след в его душе.
Мы в AdMe.ru нашли 14 отечественных кинолент, которые выходят на экраны в 2021 году и имеют все шансы сорвать зрительский джекпот.
Белый снег
Кинокартина рассказывает поразительную историю маленькой девочки Лены из Магадана. Взвалив на свои плечи тяжелый груз ответственности и пройдя непростые испытания, она достигла весомых успехов в спорте. В центре сюжета — реальные события 1997 года, когда на чемпионате мира впервые в истории лыжных гонок россиянка Елена Вяльбе завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных.
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Дата выхода: 4 марта 2021 года
Кроличья лапа
В Петербурге 90-х годов встречаются двое. Аля — воздушная и мечтательная петербуржская интеллигентка. Николя — французский архитектор и обаятельный красавец. Они не могут друг без друга, но живут словно в разных мирах. Но, несмотря ни на что, пара пытается найти свое счастье то в старинном лионском замке, то в коммунальной квартире.
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Дата выхода: 11 февраля 2021 года
Пара из будущего
На дворе 2040 год. Евгений и Александра в браке уже 20 лет, и их отношения уже не такие яркие и горячие, как в молодости. Развестись они не могут, так как в будущем это очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда юный и влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто.
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Дата выхода: 4 марта 2021 года
Карамора
Действие фильма разворачивается в предреволюционной России начала прошлого века. Молодой человек по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с членами влиятельной тайной организации. Теперь Карамора готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Но, раскрыв тайну противников, он понимает, что их сила выходит далеко за пределы человеческих возможностей.
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Дата выхода: 16 сентября 2021 года
Молоко
Зоя живет в Кировске, где привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают на нее влиять. Из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Несмотря на комедийность и парадоксальность сюжета, кинокартина глубоко затрагивает темы одиночества и недолюбленности. Ведь за маской грубости, замкнутости и безумия зачастую скрываются неразрешенные проблемы и внутренние конфликты.
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Дата выхода: 2021 год
Не лечи меня
Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в сложные ситуации из-за своего доброго сердца. С ним происходит разное: то ему приходится жениться на спящей пациентке, то помогать прятать кого-то в больнице. Однако в водовороте событий Илья не теряет позитивного отношения к жизни и назло врагам и обстоятельствам относится ко всему с юмором и улыбкой.
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Дата выхода: 14 января 2021 года
У нее другое имя
Лизе за 30. У нее есть друзья и родственники, но женщина чувствует себя одинокой. Возможно, причина этого — ошибка молодости. Еще в подростковом возрасте она родила девочку, но отказалась от нее, чтобы построить карьеру и личную жизнь. Теперь Лизу гложет прошлое и она твердо решает найти потерянную дочь.
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Дата выхода: 2021 год
Бег Пальмиры
«Бег Пальмиры» — фильм по киноповести Олега Кондратьева. 4 средневековых воина, облаченные в доспехи, спасают обычных людей от преследования другого отряда, намеревающегося их уничтожить. В ходе развития сюжета выясняется, что место действия не имеет пространственной и временной принадлежности.
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Дата выхода: 2021 год
Джон
События прошлого никак не отпускают Ивана: он многое видел и через многое прошел. Трудности и боль оказываются настолько сильными, что это сначала стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни.
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Дата выхода: 2021 год
Петрополис
Действие фильма происходит в 3 странах — России, Америке и Японии. Главный герой Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. После защиты диссертации ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человечество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сюжет вовсе не такой фантастический, каким может показаться на первый взгляд.
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Дата выхода: 2021 год
Счастье мое
Фронтовую актерскую бригаду так просто не возьмешь. Они готовы на все, даже пожертвовать собой. Единственное, от чего не готов отказаться молодой драматург Леонид Кручинин, — это от своей любви к Ларе Вишневской, неземной красавице и звезде экрана. Чтобы сохранить ей жизнь, он готов снова и снова переписывать свой лучший роман о любви.
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Дата выхода: 2021 год
Булки
Таня Бабанина из Подмосковья виртуозно печет и грезит о собственном кафе. Чтобы исполнить мечту, девушка выходит из зоны комфорта. Да еще и с международным размахом, найдя безумные приключения на свою голову. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы.
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Дата выхода: 29 апреля 2021 года
Северный ветер
Действие фильма происходит в обществе, где царит матриархат. Женщины влиятельного клана территории Северных полей правят и живут в ожидании любви. А их сила настолько велика, что любое желание исполняется по щелчку пальцев. Но в один миг все меняется. Невеста главного наследника Северного клана внезапно уходит в иной мир. И тогда между авторитетными фигурами разворачивается настоящая война за влияние.
- Дата выхода: 6 февраля 2021 года
Конек-горбунок
Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, не завидный жених. Однако все меняется, когда у него появляется надежный товарищ и верный помощник Конек-Горбунок. Ивану и Коньку предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с опасным врагом, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем.
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Дата выхода: 18 февраля 2021 года
А каких премьер 2021-го вы ждете с особенным нетерпением?