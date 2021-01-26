14 российских фильмов 2021 года, которые настолько горячи, что растопят прошлогодний снег

Хорошее кино способно вмиг поднять настроение или дать задуматься о немыслимых вещах, которые раньше не приходили в голову. Яркие герои, лихо закрученный сюжет и особая атмосфера фильма могут всего за пару часов влюбить в себя зрителя. И оставить особенный след в его душе.

Мы в AdMe.ru нашли 14 отечественных кинолент, которые выходят на экраны в 2021 году и имеют все шансы сорвать зрительский джекпот.

Белый снег

Кинокартина рассказывает поразительную историю маленькой девочки Лены из Магадана. Взвалив на свои плечи тяжелый груз ответственности и пройдя непростые испытания, она достигла весомых успехов в спорте. В центре сюжета — реальные события 1997 года, когда на чемпионате мира впервые в истории лыжных гонок россиянка Елена Вяльбе завоевала 5 золотых медалей из 5 возможных. Дата выхода: 4 марта 2021 года

Кроличья лапа

В Петербурге 90-х годов встречаются двое. Аля — воздушная и мечтательная петербуржская интеллигентка. Николя — французский архитектор и обаятельный красавец. Они не могут друг без друга, но живут словно в разных мирах. Но, несмотря ни на что, пара пытается найти свое счастье то в старинном лионском замке, то в коммунальной квартире. Дата выхода: 11 февраля 2021 года

Пара из будущего

На дворе 2040 год. Евгений и Александра в браке уже 20 лет, и их отношения уже не такие яркие и горячие, как в молодости. Развестись они не могут, так как в будущем это очень дорогая услуга. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое, в тот самый день 20 лет назад, когда юный и влюбленный Женя сделал предложение прелестной Саше. Теперь пара из будущего хочет разлучить самих себя в молодости, но это будет непросто. Дата выхода: 4 марта 2021 года

Карамора

Действие фильма разворачивается в предреволюционной России начала прошлого века. Молодой человек по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с членами влиятельной тайной организации. Теперь Карамора готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Но, раскрыв тайну противников, он понимает, что их сила выходит далеко за пределы человеческих возможностей. Дата выхода: 16 сентября 2021 года

Молоко

Зоя живет в Кировске, где привычные для жителей периферийного городка северные сияния вдруг как-то странно начинают на нее влиять. Из ее груди начинает идти чудодейственное молоко, способное залечивать душевные раны людей. Несмотря на комедийность и парадоксальность сюжета, кинокартина глубоко затрагивает темы одиночества и недолюбленности. Ведь за маской грубости, замкнутости и безумия зачастую скрываются неразрешенные проблемы и внутренние конфликты. Дата выхода: 2021 год

Не лечи меня

Хирург-травматолог Илья постоянно попадает в сложные ситуации из-за своего доброго сердца. С ним происходит разное: то ему приходится жениться на спящей пациентке, то помогать прятать кого-то в больнице. Однако в водовороте событий Илья не теряет позитивного отношения к жизни и назло врагам и обстоятельствам относится ко всему с юмором и улыбкой. Дата выхода: 14 января 2021 года

У нее другое имя

Лизе за 30. У нее есть друзья и родственники, но женщина чувствует себя одинокой. Возможно, причина этого — ошибка молодости. Еще в подростковом возрасте она родила девочку, но отказалась от нее, чтобы построить карьеру и личную жизнь. Теперь Лизу гложет прошлое и она твердо решает найти потерянную дочь. Дата выхода: 2021 год

Бег Пальмиры

«Бег Пальмиры» — фильм по киноповести Олега Кондратьева. 4 средневековых воина, облаченные в доспехи, спасают обычных людей от преследования другого отряда, намеревающегося их уничтожить. В ходе развития сюжета выясняется, что место действия не имеет пространственной и временной принадлежности. Дата выхода: 2021 год

Джон

События прошлого никак не отпускают Ивана: он многое видел и через многое прошел. Трудности и боль оказываются настолько сильными, что это сначала стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Дата выхода: 2021 год

Петрополис

Действие фильма происходит в 3 странах — России, Америке и Японии. Главный герой Владимир Огнев — сын семьи эмигрантов из России. После защиты диссертации ему предлагают заняться исследованием гипотетического сценария: как отреагирует человечество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с нами? Со временем Владимир понимает, что этот сюжет вовсе не такой фантастический, каким может показаться на первый взгляд. Дата выхода: 2021 год

Счастье мое

Фронтовую актерскую бригаду так просто не возьмешь. Они готовы на все, даже пожертвовать собой. Единственное, от чего не готов отказаться молодой драматург Леонид Кручинин, — это от своей любви к Ларе Вишневской, неземной красавице и звезде экрана. Чтобы сохранить ей жизнь, он готов снова и снова переписывать свой лучший роман о любви. Дата выхода: 2021 год

Булки

Таня Бабанина из Подмосковья виртуозно печет и грезит о собственном кафе. Чтобы исполнить мечту, девушка выходит из зоны комфорта. Да еще и с международным размахом, найдя безумные приключения на свою голову. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Дата выхода: 29 апреля 2021 года

Северный ветер

Действие фильма происходит в обществе, где царит матриархат. Женщины влиятельного клана территории Северных полей правят и живут в ожидании любви. А их сила настолько велика, что любое желание исполняется по щелчку пальцев. Но в один миг все меняется. Невеста главного наследника Северного клана внезапно уходит в иной мир. И тогда между авторитетными фигурами разворачивается настоящая война за влияние. Дата выхода: 6 февраля 2021 года

Конек-горбунок

Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, не завидный жених. Однако все меняется, когда у него появляется надежный товарищ и верный помощник Конек-Горбунок. Ивану и Коньку предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с опасным врагом, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Дата выхода: 18 февраля 2021 года