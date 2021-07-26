12 наших актеров, которых не брали в театральные вузы, а они стали народными любимцами

Юрий Яковлев, Владимир Меньшов, Ирина Муравьева и многие другие отечественные звезды далеко не сразу стали студентами театральных вузов. Провалив вступительные экзамены не раз и не два, они не отчаялись и все же связали свою жизнь с актерской профессией.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить нескольких наших любимых артистов, которые своим примером доказали: актерами не рождаются, ими становятся.

Юрий Яковлев

В 1948 году 20-летний Юрий Яковлев читал басню на вступительных экзаменах в Щукинском театральном училище. Владимир Этуш, который был членом приемной комиссии, без колебаний вынес вердикт: «На завод!» Позже юношу все же взяли в вуз в качестве аванса. Тот, к слову, никогда не обижался на не разглядевшего талант педагога. Перед этим будущему народному артисту отказали во ВГИКе, сославшись на якобы «некиногеничную» внешность. Яковлев признался, что, работая над актерским мастерством, он усердно «ковал» и «шлифовал» себя в течение всей жизни.

Инна Чурикова

Со вступительного экзамена в Школе-студии МХАТ Чурикова убежала в слезах. Комиссия хохотала, видя, как девушка самозабвенно читает Пушкина с закрытыми глазами. Один их экзаменаторов спросил Чурикову: «Вы знаете, кто такая Афродита? Это богиня красоты. Идите и посмотрите на себя в зеркало». Рыдая, абитуриентка убежала в туалет, а потом, взглянув на себя в зеркало, произнесла: «У меня своеобразное, необычное лицо, и не каждый может его оценить». И попробовала поступить в другой вуз. Театральное училище имени Щепкина актриса окончила с красным дипломом.

Владимир Меньшов

Будущий режиссер поступил в театральный вуз только с четвертой попытки. 3 года подряд Меньшов читал на экзаменах басню и раз за разом получал отказ. В четвертый заход юноша попросил разрешения прочитать «Муху-цокотуху» и неожиданно приглянулся членам приемной комиссии. В перерывах между неудачными попытками покорить Москву Владимир Валентинович работал токарем на заводе в Астрахани, шахтером в Воркуте, матросом в Баку.

Татьяна Догилева

Татьяна Догилева с детства посещала Студию юного актера. Однако по окончании школы руководитель предупредила девушку, что с такой внешностью в артистках Тане делать нечего. Догилева пропустила эти слова мимо ушей и подала документы во все театральные вузы. Везде девушку «заворачивали» на первых же турах и лишь в ГИТИСе пригласили пройти дальше. Педагоги пристально осмотрели Догилеву и в лоб спросили: «А что у тебя с зубами?» Между передними зубами актрисы зияла огромная щель. «Артисток с такими зубами не бывает, — заявил главный педагог. — Делаешь зубы — берем, не сделаешь — до свидания. Понадобятся деньги — дадим!» Кстати, ГИТИС актриса окончила с красным дипломом.

Станислав Садальский

Попытки Садальского поступить хоть в какой-нибудь московский театральный вуз с треском провалились. Виной тому был неправильный прикус. Молодой человек не отчаялся и решил попытать удачу в Ярославском театральное училище, но и там получил отказ. Чтобы не возвращаться домой, неудачливый абитуриент устроился разнорабочим на Ярославский моторный завод. На одной из вечеринок Садальский услышал, что в Ленинграде есть артистка с таким же прикусом, которой ничего не мешает играть в театре и сниматься в кино. Речь шла об Алисе Фрейндлих. Юноша рванул в город на Неве, подкараулил Алису Бруновну возле театра и попросил у нее совета. Актриса поддержала «товарища по несчастью» словом, а на следующий год Садальский уже стал студентом ГИТИСа.

Ирина Муравьева

2 года подряд Ирина Муравьева безрезультатно штурмовала театральные вузы. На приеме в Школу-студию МХАТ ее попросили подойти к экзаменационной комиссии и открыть рот. Осмотрев зубы, комиссия сухо дала отказ. Абитуриентка начала рыдать, даже не успев выйти из аудитории. Взять Муравьеву решилось только одно учебное заведение — студия при Центральном детском театре. Чтобы стать актрисой, Ирине Вадимовне пришлось побороть дефект речи: она «дзякала», вместо «дя» говорила «дзя». Так что знаменитую сцену из «Карнавала», когда героиня учится выговаривать скороговорки, набрав в рот камушков, Муравьева буквально прожила на себе.

Вячеслав Тихонов

Еще в 13 лет Вячеслав Тихонов пошел в ремесленное училище, где учился на токаря. Его будущее, казалось, было предопределено: родители надеялись, что сын выучится на инженера или агронома. Однако сам юноша втайне мечтал о карьере киноартиста. В 1945 году Тихонов попробовал поступить во ВГИК, но провалил экзамены. Горе-абитуриент уже ни на что не надеялся, как вдруг, уже после вступительных испытаний, его неожиданно пригласили на курс. «Мальчиков не было: все еще были в армии. И вспомнили обо мне. Только поэтому», — вспоминал актер. Институт Тихонов окончил на одни пятерки.

Нина Усатова

18-летняя Нина Усатова приехала из Кургана в Москву с одной целью — поступить в Щукинское и стать артисткой. Первая попытка закончилась провалом. Как и вторая, третья, четвертая... Лишь пятый заход оказался удачным: в 23 года Усатова стала студенткой первого курса режиссерского факультета Щукинского театрального училища. В перерывах между попытками стать актрисой Нина Николаевна успела поработать сновальщицей на ткацкой фабрике и руководителем заводского хора. К коллективу часто приезжали педагоги по речи и по вокалу, благодаря которым Усатова и подготовилась к поступлению в театральный. Чтобы покорить вуз, ей потребовалось 5 лет.

Юрий Никулин

Из армии Никулин вернулся с полной уверенностью, что двери всех театральных вузов для него открыты: все-таки он имел успех в самодеятельности и к тому же прошел войну. Однако первая попытка поступить во ВГИК с треском провалилась. «Знаете, товарищ Никулин, в вас что-то есть, но для кино вы не годитесь. Скажем вам прямо: вас вряд ли будут снимать в кино», — вынесла вердикт приемная комиссия. Примерно те же слова Юрий Владимирович услышал от педагогов Щепкинского училища и ГИТИСа. Никулин уже думал пойти учиться на милиционера, как вдруг решил испытать судьбу еще раз и подал документы в студию цирка. Там его талант разглядели сразу.

Анна Ардова

В театр Ардова влюбилась еще в детстве: ее родители были актерами, и девочка много времени проводила за кулисами. В 16 лет Ардова подала документы во многие театральные вузы, но ей везде отказали. Именитые родственники отговаривали Анну становится актрисой, но та не сдавалась. Лишь с пятой попытки, когда девушка уже почти махнула на мечту рукой, ей удалось поступить в ГИТИС.

Савелий Крамаров

После школы Савелий Крамаров попробовал поступить в театральный институт, но услышал безоговорочный отказ: «У вас неподходящая для актерства внешность». Расстроившись, юноша подал документы в Московский лесотехнический институт, но все же не оставил мечту. Во время учебы он посещал занятия в театральной студии «Первый шаг» при Центральном доме работников искусств. Окончив институт, Крамаров некоторое время работал озеленителем. Осознав, что душа по-прежнему лежит к актерскому ремеслу, Савелий Викторович бросил работу и разослал свои фото по всем киностудиям страны. Фактурная внешность сделала свое дело: актера заметили режиссеры. Высшее театральное образование Крамаров получил уже после того, как снялся в сделавших его знаменитым «Джентльменах удачи». Актер поступил в ГИТИС, когда ему было 38 лет.

Фаина Раневская

Актерством Фаина Раневская заболела в 14 лет, когда начала посещать частную театральную студию. Родители смотрели на увлечение дочери сквозь пальцы, пока та в 19 лет не бросила родной Таганрог и не поехала покорять театральные вузы Москвы. На экзаменах будущая звезда кино заикалась от волнения, а потому получала отказ за отказом. Педагоги считали ее неспособной. Раневская цеплялась за любую актерскую работу, выступала в провинциальных театрах, играла в массовке. Отчаявшись, она решила обратиться за советом к известной актрисе Павле Вульф. Та, разглядев в девушке талант, стала для нее наставником на сцене и другом в жизни. На столичные подмостки Раневская вышла лишь в 35-летнем возрасте.