12 мультфильмов студии Pixar, глубокий смысл которых поняли только взрослые
Мультфильмы — это настоящая школа жизни. В, казалось бы, простых сюжетах их творцы способны спрятать глубокие истины и бесценные уроки.
Мы в AdMe.ru пересмотрели шедевры от анимационной студии Pixar и удивились, насколько важные и взрослые выводы можно сделать из этих мультфильмов.
В поисках Дори (2016)
Главная героиня мультфильма — милая рыбка Дори, которая страдает забывчивостью. Она мечтает найти свою семью, но из-за ее болезни сделать это не так просто. Провалы в памяти — врожденный недуг Дори. На примере этой анимационной картины взрослые могут объяснить детям, как важно принимать других такими, какие они есть.
Хороший динозавр (2015)
Этот мультфильм не только о дружбе маленького мальчика и большого динозавра, но и о мире, где победила не цивилизация, а природа. В то время когда дети наслаждаются динамичным сюжетом и яркими героями, взрослые задумываются о страхе, который пришлось преодолеть динозавру Арло, и о силе настоящей дружбы, которая помогла ему в этом.
Головоломка (2015)
Один из самых сильных мультфильмов студии Pixar, который, кстати, одобрили психотерапевты. Главная героиня «Головоломки» — девочка Райли старается справиться со своими эмоциями (радостью, грустью, страхом, гневом и отвращением). На ее примере взрослые и дети видят — испытывать разные чувства — это хорошо, но только мы сами способы их контролировать.
Храбрая сердцем (2012)
«Храбрая сердцем» — отличное напоминание той истины, что никто не обязан соответствовать чьим-либо представлениям об идеале. Наблюдая за отношениями смелой Мериды и ее матери, которая уже распланировала будущее дочери, мы понимаем: девочкам необязательно быть нежными принцессами, если они обожают безумные приключения.
Вверх (2009)
Грустная и трогательная история о старости. Карл с ностальгией вспоминает свою жену и приключения, о которых они мечтали вместе. Встреча с веселым мальчиком-скаутом убеждает Карла, что еще не поздно отправиться в невероятное путешествие и в любом возрасте мы нуждаемся в сказках.
ВАЛЛ-И (2008)
Мультфильм не только о глубоких чувствах, но и о большой ответственности всего человечества. «ВАЛЛ-И» учит заботиться о Земле уже сейчас, демонстрируя то страшное будущее, которое нас ждет, если мы будем воспринимать все ресурсы планеты как должное.
Рататуй (2007)
Мышонок Реми мечтает стать великим поваром, и то, что почти никто не верит в него, не мешает главному герою двигаться на пути к своей цели. «Рататуй» учит, что происхождение и связанные с ним стереотипы не значат ничего, если у вас найдется достаточно смелости, чтобы проявить себя.
Тачки (2006)
Молния Маккуин — типичный самоуверенный победитель, которому предстоит понять: нельзя недооценивать значение команды профессионалов, коллег, учителей, друзей, фанатов, которая помогла прийти к финишу первым.
Суперсемейка (2004)
Главные герои мультфильма — семья, которая старается казаться обычной. Но, пряча свои суперспособности, они чувствуют себя подавленными и несчастными. Мораль истории в том, что таланты и умения — это неотъемлемая часть личности и, отказываясь от них, мы отказываемся от самих себя.
В поисках Немо (2003)
Марвин стремится защитить своего сына Немо от всего мира, но гиперопека папы только вредит. Нужно понимать, что дети нуждаются в том, чтобы им не запрещали, а учили и помогали исследовать окружающую действительность.
Корпорация монстров (2001)
Задача монстров из мультфильма студии Pixar — напугать каждого ребенка. Но устрашение — худшее оружие, которое не может стать основой процветающего общества. Героям предстоит понять, что взаимопонимание, уважение и дружелюбие куда сильнее, чем страх.
История игрушек (1995)
Невероятная сказка об игрушках, которые живут своей жизнью, когда за ними никто не наблюдает. Им тоже знакомо чувство ревности, дружбы и ностальгии. Игрушки из мультфильма ничем не отличаются от людей и тоже нуждаются в том, чтобы их любили и не забывали.
Фото на превью Pixar