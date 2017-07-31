12 мультфильмов студии Pixar, глубокий смысл которых поняли только взрослые

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Мультфильмы — это настоящая школа жизни. В, казалось бы, простых сюжетах их творцы способны спрятать глубокие истины и бесценные уроки. Мы в AdMe.ru пересмотрели шедевры от анимационной студии Pixar и удивились, насколько важные и взрослые выводы можно сделать из этих мультфильмов.

Главная героиня мультфильма — милая рыбка Дори, которая страдает забывчивостью. Она мечтает найти свою семью, но из-за ее болезни сделать это не так просто. Провалы в памяти — врожденный недуг Дори. На примере этой анимационной картины взрослые могут объяснить детям, как важно принимать других такими, какие они есть.

Этот мультфильм не только о дружбе маленького мальчика и большого динозавра, но и о мире, где победила не цивилизация, а природа. В то время когда дети наслаждаются динамичным сюжетом и яркими героями, взрослые задумываются о страхе, который пришлось преодолеть динозавру Арло, и о силе настоящей дружбы, которая помогла ему в этом.

Один из самых сильных мультфильмов студии Pixar, который, кстати, одобрили психотерапевты. Главная героиня «Головоломки» — девочка Райли старается справиться со своими эмоциями (радостью, грустью, страхом, гневом и отвращением). На ее примере взрослые и дети видят — испытывать разные чувства — это хорошо, но только мы сами способы их контролировать.

«Храбрая сердцем» — отличное напоминание той истины, что никто не обязан соответствовать чьим-либо представлениям об идеале. Наблюдая за отношениями смелой Мериды и ее матери, которая уже распланировала будущее дочери, мы понимаем: девочкам необязательно быть нежными принцессами, если они обожают безумные приключения.

Грустная и трогательная история о старости. Карл с ностальгией вспоминает свою жену и приключения, о которых они мечтали вместе. Встреча с веселым мальчиком-скаутом убеждает Карла, что еще не поздно отправиться в невероятное путешествие и в любом возрасте мы нуждаемся в сказках.

Мультфильм не только о глубоких чувствах, но и о большой ответственности всего человечества. «ВАЛЛ-И» учит заботиться о Земле уже сейчас, демонстрируя то страшное будущее, которое нас ждет, если мы будем воспринимать все ресурсы планеты как должное.

Мышонок Реми мечтает стать великим поваром, и то, что почти никто не верит в него, не мешает главному герою двигаться на пути к своей цели. «Рататуй» учит, что происхождение и связанные с ним стереотипы не значат ничего, если у вас найдется достаточно смелости, чтобы проявить себя.

Молния Маккуин — типичный самоуверенный победитель, которому предстоит понять: нельзя недооценивать значение команды профессионалов, коллег, учителей, друзей, фанатов, которая помогла прийти к финишу первым.

Главные герои мультфильма — семья, которая старается казаться обычной. Но, пряча свои суперспособности, они чувствуют себя подавленными и несчастными. Мораль истории в том, что таланты и умения — это неотъемлемая часть личности и, отказываясь от них, мы отказываемся от самих себя.

Марвин стремится защитить своего сына Немо от всего мира, но гиперопека папы только вредит. Нужно понимать, что дети нуждаются в том, чтобы им не запрещали, а учили и помогали исследовать окружающую действительность.

Задача монстров из мультфильма студии Pixar — напугать каждого ребенка. Но устрашение — худшее оружие, которое не может стать основой процветающего общества. Героям предстоит понять, что взаимопонимание, уважение и дружелюбие куда сильнее, чем страх.

Невероятная сказка об игрушках, которые живут своей жизнью, когда за ними никто не наблюдает. Им тоже знакомо чувство ревности, дружбы и ностальгии. Игрушки из мультфильма ничем не отличаются от людей и тоже нуждаются в том, чтобы их любили и не забывали.