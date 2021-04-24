12 мультфильмов, которые нужно показать ребенку, пока он не перестал мечтать

Первые шаги в мультипликации были сделаны более 100 лет назад. За это время анимационные герои показали себя прекрасными компаньонами для ребенка. Они открывали ему новую информацию об окружающем мире, подсказывали, как научиться принимать правильные решения, как дружить и не бояться ошибок. И если раньше мультфильмы привлекали только детей, то сейчас все изменилось: их с удовольствием смотрят и взрослые. Ведь это отличный повод собраться всей семьей и отвлечься от забот хотя бы на пару часов.

Мы в AdMe.ru очень любим анимацию и считаем, что иногда мультфильмы могут «поговорить» с ребенком лучше любого взрослого. Убедитесь сами.

Райя и последний дракон (2021)

Действие мультфильма происходит в вымышленной стране под названием Кумандра. Райя, дочь вождя одного из 5 племен, враждующих между собой, отправляется на поиски последнего дракона. Девочка верит, что тот сможет остановить появившихся из ниоткуда созданий хаоса друунов, превращающих все, к чему они прикасаются, в камень. Но оказывается, что силы одного дракона недостаточно: только объединившись между собой, люди смогут активировать волшебный камень и спасти свою землю. Мультфильм поднимает проблему разобщенности. В финале героиня понимает, что в жизни ценна не только смелость, но и умение довериться другим людям, а общее благо важнее личного. Рейтинг IMDb — 7,5

Айнбо. Сердце Амазонии (2021)

Незадачливая юная охотница Айнбо выросла в амазонских джунглях и магическим образом связана с этим местом. Но однажды в ее дом вторгаются чужеземцы. В опасности оказываются все, кого Айнбо знает. Тогда смелая девочка вместе со своими спутниками — тапиром Вакой и броненосцем Дилло — отправляется в большое путешествие на вершину вулкана, чтобы попросить совета у доброго духа Амазонии. Своим сюжетом мультфильм привлекает внимание к проблемам окружающей среды и негативным последствиям вырубки лесов. В ходе странствий Айнбо повзрослеет, научится принимать свои слабости и преобразовывать их в силу. Рейтинг IMDb — 6,1

Ганзель, Гретель и Агентство магии (2021)

Гретель — опытный агент секретного отдела магической безопасности. Ей поручают серьезное дело — отыскать исчезнувшего Короля. Напарником девушки становится ее родной брат Ганзель, известный своим легкомыслием. Вместе им предстоит раскрыть тайну пропажи Короля и сразиться с могущественным противником, владеющим черной магией. В мультфильме подчеркивается важность семейных отношений. Разные по характеру брат с сестрой в конце концов принимают недостатки друг друга и находят общий язык. Рейтинг IMDb — 6,3

Душа (2020)

Очередной шедевр Pixar, являющийся одним из главных претендентов на премию «Оскар» в 2021 году за лучший анимационный фильм, рассказывает об учителе музыки Джо Гарднере, который больше всего на свете любит джаз. Но когда Джо представляется шанс всей его жизни, он проваливается в канализационный люк и оказывается в загробном мире. Там он знакомится с душой 22 и по-новому начинает смотреть на свою жизнь. Новаторский мультфильм затрагивает универсальные проблемы: насколько важно найти свое предназначение и что делать, если его не нашел? Как бороться с рутиной и должна ли мечта всей жизни приносить деньги? Рейтинг IMDb — 8,1

Легенда о волках (2020)

Еще один претендент на «Оскар» — мультфильм Томма Мура, которого называют ирландским Хаяо Миядзаки. Девочка по имени Робин переезжает из Англии в Ирландию вместе со своим отцом-охотником. Ему дают задание уничтожить волков, которые живут в окрестных лесах. Игнорируя родительское предостережение, Робин выходит за городские стены и знакомится с девочкой-оборотнем Мэб. Мультфильм иллюстрирует тему столкновения старого и нового. Так, Робин и ее отец учатся понимать и принимать существ, непохожих на них. Для этого очень важно не быть ограниченным во взглядах, а также не позволять предрассудкам управлять собой. Рейтинг IMDb — 8,1

Сквозь слезы я притворяюсь кошкой (2020)

Японская старшеклассница Миё получает в подарок от незнакомца волшебную маску, надевая которую она превращается в кошку. Находясь в теле животного, девушка проводит время рядом со своим одноклассником, в которого безответно влюблена. Перевоплощаясь обратно в человека, героиня чувствует себя одиноко и даже всерьез подумывает навсегда остаться кошкой, ведь кошек любят все. Это история учит, как отыскать в себе силы и остаться искренним и чистым человеком в холодном и иногда враждебном мире. Рейтинг IMDb — 6,7

Вперед (2020)

Второй мультфильм студии Pixar, участвующий в этом году в оскаровской гонке. Двое братьев-эльфов Иэн и Барли живут в мире, где магия уступила место современным технологиям. На свое 16-летие Иэн получает в подарок от матери посох, который завещал ему отец. Благодаря волшебству посоха, эльфам удается вернуть родителя из небытия, но, к несчастью, только наполовину. Все вместе они отправляются в путешествие на поиски другого магического кристалла, который завершит волшебный обряд. История о путешествии 2 непохожих друг на друга братьев, начавшаяся с соперничества, учит тому, как важно впустить другого человека в свое сердце. Рейтинг IMDb — 7,4

Путешествие на Луну (2020)

Девочка по имени Фей-Фей строит ракету, чтобы отправиться на спутник Земли и доказать существование богини Луны. На все это героиню вдохновляют воспоминания о матери. Фей-Фей не может простить отцу решения жениться во второй раз и хочет доказать ему, что бессмертная любовь существует. Мультфильм претендует на «Оскар» за лучшую анимацию. По ходу сюжета Фей-Фей учится прощаться и отпускать прошлое. Познакомившись с богиней Луны, девочка понимает, что вечная любовь — это и вечная печаль, поэтому нужно позволить себе впускать в свою жизнь новых людей и новые чувства. Рейтинг IMDb — 6,4

Семейка Крудс: Новоселье (2020)

Действие мультфильма происходит в каменном веке. Семейство Крудс занято поисками нового, безопасного места для жизни. Так они знакомятся с Беттерманами, которые имеют прекрасный сад, продуманное хозяйство и с виду кажутся гораздо более цивилизованными, чем главные герои. Но и у Беттерманов есть свои скелеты в шкафу. Мультфильм является продолжением «Семейки Крудс», вышедшей на экраны 8 лет назад. Он напоминает зрителям о том, что никому не дозволено единолично распоряжаться природными богатствами, которые по праву принадлежат всем. На примере семьи Беттерман показано, как важно не только думать о собственном благе, но и оценивать последствия решений для окружающих. Рейтинг IMDb — 7

Эверест (2019)

Школьница по имени Лу знакомится со снежным человеком. Он сбежал из лаборатории в Шанхае, куда его поместили злые ученые. Девочка решает во что бы то ни стало помочь своему новому другу вернуться домой — на Эверест. Но по их следам идут коллекционер необычных существ и зоолог, которые преследуют собственные корыстные цели. На языке анимации мультфильм напоминает зрителям о том, как много значат семья и поддержка друзей. Для Лу и ее спутников важно было научиться работать в команде и слушать друг друга. Рейтинг IMDb — 7

Потерянное звено (2019)

Кукольный мультфильм от независимой анимационной компании Laika, подарившей миру «Коралину в Стране кошмаров». Натуралист-любитель Лайонел Фрост мечтает рассказать миру о различных мифических существах, про которых слагают легенды. В глухих лесах Северной Америки он находит разумного примата по имени Линк, который является недостающим звеном между людьми и их далекими предками. Чтобы помочь Линку отыскать родных, Лайонел с компанией друзей отправляется в Гималаи. В начале фильма общественное признание для главного героя значит больше, чем все остальное. Но по ходу путешествия он понимает, что дружба его спутников для него гораздо важнее почетных регалий и расположения научного сообщества. Рейтинг IMDb — 6,7

Мирай из будущего (2018)

4-летний Кун ревнует родителей к своей новорожденной сестре по имени Мирай. Только что появившийся на свет ребенок отнимает все их внимание. Чувствуя себя несчастным, Кун начинает прятаться на заднем дворе, где растет волшебное семейное дерево. Под его ветвями прошлое и будущее накладываются друг на друга: мальчик встречает свою повзрослевшую младшую сестру и видит маму совсем маленькой. Герой мультфильма учится бороться со своими страхами и разбираться в чувствах, которые его обуревают. Но в первую очередь, конечно, это история маленькой и дружной семьи, где все друг друга любят и поддерживают. Рейтинг IMDb — 7