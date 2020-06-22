11 мультфильмов, в которых есть моменты, совсем не предназначенные для детских глаз

7 0 7 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Перед создателями современной семейной анимации стоит непростая задача. Мультики должны показать универсальную историю, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. Именно поэтому во многих мультипликационных фильмах встречаются шутки и моменты, которые дети не могут понять в силу своего возраста.

Мы в AdMe.ru пересмотрели известные мультфильмы и предлагаем вместе с нами вспомнить эти шутки. Признаемся, некоторые моменты нас слегка шокировали.

Холодное сердце — 2

В этом мультфильме есть шутка для взрослых, которая прошла мимо русскоязычных зрителей. В оригинальной озвучке, когда Кристофф появляется перед Анной в парадном костюме и предупреждает, что он надел его только на один час, девушка любопытно реагирует на это. Она целует любимого в щеку, треплет его по волосам и говорит: «Ничего, мне все равно больше нравится, когда ты в коже». Эти слова очень смущают Кристоффа, и он глупо ухмыляется. У нас же гениальную фразу Анны перевели так: «Хорошо, но со старой прической ты мне нравишься больше».

Зверополис

Когда Джуди и Ник приходят в клуб нудистов, бедная зайка не знает, куда от смущения деть глаза. Разумеется, именно на такую реакцию рассчитывал хитрый лис.

История игрушек

В первой части Вуди, любимая игрушка мальчика Энди, советует своим товарищам не переживать по поводу дня рождения Энди и его новых подарков. Но не все игрушки разделяют спокойствие шерифа. Мистер Картофельная Голова откровенно демонстрирует, что он думает по поводу мнения Вуди.

Тарзан

Когда Джейн рисует Тарзана, она объясняет отцу, что ей показалось необычным в этом странном человеке: «И взгляд у него такой пристальный, выразительный. Ах, я ни у кого не видела таких глаз». Профессор Портер замечает чувства дочери и шутит: «Оу, может, мне оставить тебя наедине с рисунком?»

История игрушек

Первая часть истории оказалась богатой шутками для взрослых. Так, в начале мультфильма пастушка Бо благодарит Вуди за то, что он спас ее овечек. Затем она произносит любопытную фразу: «Я хочу попросить кого-нибудь посторожить ночью стадо вместо меня». В ответ на это шериф глупо смеется и произносит лишь одно: «О да».

Монстры на каникулах

Когда на вечеринке у бассейна Вольфыч стянул с Человека-невидимки плавки, униженный монстр начал оправдываться: «Я просто был в бассейне, а вода холодная. Не судите меня строго». Но эту шутку для взрослых в русском дубляже решили заменить более нейтральной фразой: «Как не стыдно, ведь дети смотрят».

Шрек-2

Когда принц Чарминг наконец-то добирается до башни, в которой была заточена Фиона, он обнаруживает там Волка вместо принцессы. Герой сказки о Красной Шапочке развлекает себя тем, что читает довольно-таки занимательный журнал.

Губка Боб Квадратные Штаны

В одной из серий Губка Боб смотрит по телевизору передачу, где показывают танцующую под чувственную музыку актинию. Судя по выражению лица Боба, на экране сейчас шоу не совсем для детей. Неслучайно он резко переключает на спортивный канал, как только в комнате появляется улитка Гэри. На самом деле создатели ничего не выдумывают. Актинии и губки действительно иногда живут вместе, образуя симбиоз. Но детям об этом лучше рассказать в менее провокационной форме.

Тачки

После гонок, во время фотосессии с победителями, к Молнии МакКуину подъезжают две девушки Мия и Тия. Они называют себя самыми большими фанатками гонщика и внезапно приподнимаются на колесах, начиная светить герою своими фарами. Точь-в-точь как некоторые девушки, которые задирают майки на рок-концертах.

Геркулес

На свидании с Мег Геркулес делится своими впечатлениями от театральной постановки, которую герои совсем недавно посмотрели: «Эта пьеса про, как его, Эдипа. Мне-то казалось, что это у меня проблемы». Детям непонятно, почему Мег смеется над этой шуткой. А вот взрослые, знакомые с древнегреческой мифологией, уловили иронию. Царь Эдип убил своего отца и женился на матери, совершенно не подозревая, что эти люди его родители. Именно поэтому Геркулес говорит, что его проблемы просто смехотворны по сравнению с тем, какие испытания выпали на долю бедного Эдипа.

Безумные мелодии Луни Тюнз

В одном из эпизодов мультсериала Даффи заскучал в кинотеатре, поэтому принялся листать журнал с говорящим названием.

Ральф против интернета

Еще один достаточно недетский момент для детского мультфильма. В эпизоде, когда Ванилопа попадает в комнату к диснеевским принцессам, героини готовы защищать свою территорию от незнакомки. Больше всех свирепствует Золушка, которая разбивает свою туфельку как мужчины в баре, когда во время драки делают из бутылки розочку.

Как вы считаете, уместны такие моменты в мультфильмах или это уже перебор?