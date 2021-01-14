12 мини-сериалов, на которые не жалко потратить хоть все выходные

Порой не хочется браться за просмотр очередного откровенно затянутого сериала с кучей сезонов и второстепенных персонажей. Именно поэтому все больше качественных проектов выходит в полюбившемся зрителю формате мини-сериала. Как правило, небольшой хронометраж создает динамику и затягивает настолько, что желание поспать отходит на второй план.

Мы в AdMe.ru знаем такие мини-сериалы, которые можно с легкостью проглотить за один присест. А в бонусе вас ждет пара предстоящих звездных премьер.

Ваша честь

Жанр: триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb: 8,3 Главный герой сериала — честный и влиятельный судья из Нового Орлеана, роль которого исполнил Брайан Крэнстон, известный по сериалу «Во все тяжкие». Однажды его сын попадает в ДТП с пешеходом и скрывается с места преступления. Конечно же, отец советует тому сдаться, пока не узнает, что погибший в аварии пешеход — сын босса местной мафии.

Доброе утро, Вероника

Жанр: детектив, криминал, триллер

Рейтинг IMDb: 7,6 История рассказывается от лица офицера полиции Вероники Торрес. Она счастлива в браке, у нее есть двое детей и любимая работа, но внезапно жизнь женщины резко меняется. Однажды Вероника отвечает на звонок испуганной молодой девушки, выезжает на вызов и становится свидетелем ужасающих событий.

Я знаю, что это правда

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 8,2 Экранизация одноименного романа писателя Уолли Лэмба и бенефис актера Марка Руффало, который исполнил сразу две главные роли. Томас и Доминик — братья-близнецы, родившиеся в двух разных десятилетиях: 31 декабря 1949 года и 1 января 1950-го. У Томаса параноидальная шизофрения, поэтому Доминику всю жизнь приходится приглядывать за братом, отчего у него все пошло под откос.

Меломанка

Жанр: мелодрама, комедия, музыка

Рейтинг IMDb: 7,6 «Меломанка» — вольная экранизация романа «Hi-Fi» Ника Хорнби — любимой книги Зои Кравиц. Актриса и предложила снять по ней сериал и сыграла в нем главную роль. Девушка по имени Роб переживает трудные времена, а единственным утешением становится доставшийся в наследство магазин музыкальных пластинок.

Дэш и Лили

Жанр: мелодрама, комедия

Рейтинг IMDb: 7,5 Романтичная праздничная история о мечтательнице Лили и цинике Дэше. Все начинается с того, что девушка забывает свой блокнот на полке книжного магазина. Его находит Дэш, который терпеть не может новогоднюю суету и пишет ироничный комментарий. Так пара начинает общаться с помощью этой записной книжки, оставляя ее друг другу в разных уголках города.

Убийство на Мидл Бич

Жанр: документальный, криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 7,5 Первый проект начинающего режиссера Мэдисона Гамбурга, в котором он рассказывает о расследовании гибели своей матери Барбары. В 2010 году ее нашли неподалеку от дома, но следователям так и не удалось раскрыть преступление. Поэтому за дело взялся сам Мэдисон, который на протяжении 8 лет вел расследование и документировал происходящее. Все не прошло бесследно: сериал вышел на HBO, а у полиции появились новые зацепки.

Дес

Жанр: биография, криминал, детектив, драма

Рейтинг IMDb: 7,7 Британский детектив, основанный на реальных событиях, переносит нас в 1983 год в Швецию. По счастливой случайности местной полиции удалось поймать жестокого преступника Денниса Нильсена, который тут же сознался в содеянном. Теперь следователям предстоит ряд допросов, чтобы разобраться в том, как и почему Деннис все это совершил. Роль злодея досталась актеру Дэвиду Теннанту.

Алиса в Пограничье

Жанр: боевик, фантастика, драма, детектив

Рейтинг IMDb: 7,8 Однажды троица безработных друзей, гуляя по парку, замечает в небе странный салют. После этого ребята, сами того не заметив, оказываются в параллельной реальности. Это идентичная оригиналу версия Токио, с тем лишь различием, что на улицах почти никого нет, а вокруг проходят игры на выживание. Теперь друзьям предстоит разобраться в произошедшем, но для начала хорошо бы просто выжить.

Мы

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,4 Трагикомедия о супружеской паре Конни и Дугласе Петерсонах, в чьих отношениях спустя 25 лет настал кризис. Все началось с заявления Конни о том, что она больше не хочет жить с мужем. Это стало неожиданностью для Дугласа, который теперь всеми силами пытается вернуть любовь жены и для этого везет ее в путешествие по Европе.

Любовь и анархия

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Рейтинг IMDb: 7,3 Романтическая комедия о внезапной влюбленности, не вписывающейся в социальные нормы. Софи — серьезная бизнес-леди и мать двоих детей, которая недавно разочаровалась в своем браке. Макс — молодой программист и любитель подшутить над своей коллегой. Неожиданное знакомство заставит эту пару пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Рекорд

Жанр: документальный, история

Рейтинг IMDb: 7,4 Документальный сериал, посвященный сфере компьютерных развлечений. Важнейшие люди в индустрии в ностальгическом ключе рассказывают зрителям о старых добрых играх: «Братьях Марио», «Пакмане» и других. Помимо воспоминаний о прошлом зритель также узнает о том, куда движется мир видеоигр.

Бортпроводница

Жанр: детектив, комедия

Рейтинг IMDb: 7,2 Звезда ситкома «Теория Большого взрыва» Кейли Куоко возвращается на экраны в комедийном детективе. Ее героиня, бортпроводница Кэсси, после веселой ночи с симпатичным пассажиром просыпается в номере отеля в Бангкоке. Случилось что-то ужасное, но девушка ничего не помнит.

Бонус № 1: «ВандаВижен»

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, комедия, приключения

Дата премьеры: 15 января 2021 года 9-серийный ситком производства Marvel, повествующий о семейной жизни супергеройской парочки — Ванды Максимофф и андроида Вижена. Действие сериала разворачивается после событий фильма «Мстители: Финал». Герои пытаются скрыть свои способности, но начинают замечать, что все происходящее уж очень похоже на старые телешоу и вокруг явно творится что-то неладное.

Бонус № 2: «Кобыла Исттауна»

Жанр: драма

Дата премьеры: апрель 2021 года Сериал от HBO с Кейт Уинслет в главной роли, которая также выступит одним из продюсеров. В центре сюжета — детектив небольшого городка в Пенсильвании, которая берется расследовать загадочное дело. В это же время ее личная жизнь идет под откос.