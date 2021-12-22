12 любопытных деталей из фильмов, которые мы проморгали из-за основного сюжета

Когда мы смотрим любую киноленту в первый раз, то обычно следим только за поворотами сюжета и переживаем за героев. Но большинство из качественно снятых фильмов явно стоит запустить на повтор — хотя бы ради того, чтобы найти объяснение ранее непонятным моментам или обнаружить отсылки, рассчитанные на образованных зрителей.

Мы в AdMe.ru дали себе торжественное обещание в ближайшее время пересмотреть любимые фильмы — вдруг в них скрывается еще больше подобных мелочей.

Сумерки

В начале фильма Белла выглядела как пацанка и носила мешковатые кофты и рубашки в клеточку. Но после того, как девушка влюбилась в Эдварда, она стала одеваться почти как настоящая леди. Это задумка костюмеров фильма, которые таким образом решили показать развитие характера персонажа. А вот и еще один знаковый кадр: Эдвард, сжимающий в руках красное яблоко. Таким образом создатели фильма решили напомнить зрителям, как выглядит книжная обложка первой части «Сумерек».

Гарри Поттер и Тайная комната

Никогда не задумывались, как именно у Джинни появился дневник Тома Реддла? Ответ на этот вопрос можно получить, если буквально по кадрам просмотреть встречу главных героев и семейства Малфоев в книжном магазине. Люциус выхватывает учебник из котелка Джинни, обсуждает его потрепанный внешний вид, а обратно кладет уже 2 книжки. Ловкость рук и злодейское обаяние Малфоя-старшего сделали свое дело: его махинацию никто не заметил.

Титаник

В одной из сцен фильма мелькает, казалось бы, ничем не примечательный мужчина, который прогуливается по палубе под руку со своей женой. На самом деле это не обычный статист, взятый для массовки, а Эдвард Камуда — историк, который посвятил свою жизнь исследованию событий, связанных с «Титаником». И когда Джеймс Кэмерон приступил к съемкам фильма, то Камуда работал вместе с ним в качестве консультанта. Участие в одном из эпизодов стало своеобразным знаком благодарности от режиссера.

Славные парни

В этой сцене Роберт Де Ниро пересчитывает вовсе не бутафорские деньги. Актеру не нравилось, как фальшивые купюры скользят в руках, и он попросил ответственных за реквизит найти настоящие. В итоге один из членов съемочной группы снял довольно приличную сумму со своего личного счета, а на площадке были введены беспрецедентные меры безопасности. Никто не мог уйти со съемок, пока все деньги не были возвращены в сохранности своему владельцу.

Начало

Девушка, которая проводила персонажей фильма через лабиринты сна и возвращала их в реальность, была названа Ариадной в честь персонажа из греческой мифологии. И обратите внимание: Ариадна из «Начала» в реальности носит неброскую серую одежду, а во сне на ней надеты яркие красные вещи. Кажется, это отсылка к красной нити, которая была подарена греческой Ариадной Тесею и помогла ему выбраться из лабиринта Минотавра.

Аватар

Аватар доктора Грейс не зря носит майку с надписью Stanford. Сигурни Уивер, которая сыграла этого персонажа, училась именно в Стэнфордском университете. Получилась этакая своеобразная отсылка к реальной биографии актрисы.

Оно-2

Присмотритесь: оказывается, на обратной стороне скейтборда изображены какие-то смутно знакомые ромбы. Да это же знаменитый узор ковра из отеля, который нам показали в фильме «Сияние». Догадаться, почему так было сделано, несложно — обе киноленты сняты по мотивам произведений Стивена Кинга.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

В начале фильма ледяная корона Белой колдуньи имеет внушительные размеры и состоит из длинных и острых льдинок. Но чем ближе финал, тем хуже выглядит этот символ власти — он начинает подтаивать и уменьшаться. Вполне возможно, что именно так создатели киноленты решили показать ослабление влияния когда-то могущественной королевы.

Первый мститель: Противостояние

Те, кто следят за приключениями героев вселенной «Марвел», знают, что щит Капитана Америки сделан из вибраниума и практически неуязвим ко внешним воздействиям. Но после сражения с Черной пантерой на нем почему-то остаются глубокие царапины, которые нам специально показывают крупным планом. Ответ прост: в снаряжении Черной пантеры тоже есть суперпрочный вибраниум, который запросто может повредить щит из такого же материала.

Не время умирать

Улочки итальянского города, по которому гоняют Джеймс Бонд и его преследователи, были залиты кока-колой. Это было сделано для того, чтобы мотоциклы не так сильно скользили на поворотах, удерживаясь на липкой поверхности. В итоге для обеспечения безопасности каскадеров на улицы вылили более 30 тыс. литров напитка и потратили на это около $ 70 тыс. Впрочем, для фильма с бюджетом в $ 250 млн это была лишь капля в море.

Ла-Ла Ленд

Знаменитый танец в пробке, который можно увидеть в начале фильма, снимался 48 часов на почти 40-градусной жаре. Только представьте, как чувствовали себя актеры, которым перед этим пришлось выдержать еще и 6-часовую репетицию зажигательного номера. Несладко пришлось и хореографу Мэнди Мур: ее спрятали под одним из автомобилей, откуда она выкрикивала инструкции танцорам. Это было сделано для того, чтобы хореограф случайно не попала в кадр при съемке с верхней камеры.

Ну что? Будете пересматривать эти фильмы, чтобы на все 100 % оценить замысел режиссеров и художников-постановщиков?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.