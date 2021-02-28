12 любимых всеми персонажей, которые настолько обаятельны, что никто не может разглядеть темные стороны их личности

Обаяние персонажей кино часто бывает настолько мощным, что зритель не в состоянии разглядеть отрицательные черты героя за этой красивой маской. Взять хотя бы Индиану Джонса. Вы когда-нибудь задумывались о том, что он вовсе не такой благородный искатель приключений, как всем нам казалось?

AdMe.ru попытался беспристрастно посмотреть на героев, обожаемых миллионами зрителей, и открыть те стороны их характеров, которые обычно никто не замечает.

1. Роза — «Титаник»

Роза — избалованная и эгоистичная девушка, родившаяся с золотой ложкой во рту. Она соглашается выйти замуж за Каледона Хокли, чтобы спасти свою семью от финансового краха. Это решение здравое и осмысленное, хотя героиня периодически и противится ему. Тем не менее именно Каледон представляется зрителям главным злодеем в фильме, когда пытается помешать своей возлюбленной совершить адюльтер. А ведь посочувствовать нужно скорее тому человеку, которому изменяют, а не тому, кто это делает. Забудем о молодой Розе и посмотрим на пожилую героиню. Она имеет детей и внуков, была замужем за человеком, которого по-настоящему полюбила, хотя и лишилась всех богатств, которые сулил ей брак по расчету. В финале Роза совершает немыслимо романтичный поступок: бросает украшение в океан. Да, это драматично, однако совершенно неразумно: что, как не ожерелье космической стоимости, могло бы значительно улучшить благосостояние ее детей и внуков?

2. Бэтмен — все экранизации

Крутой парень с огромным количеством денег и связей желает остановить падение родного города. Ожидаемо было бы увидеть, как Брюс Уэйн борется с коррумпированными чиновниками, сажает за решетку преступников, обеспечивает жителей рабочими местами, занимается восстановлением разрушенной инфраструктуры города и решает другие насущные проблемы. Однако вместо этого благородные помыслы реализуются иначе: герой облачается в костюм и тратит состояние на погоню за психически больными преступниками.

3. Рэй — «Разлом Сан-Андреас»

Пилот вертолета пожарной охраны во время землетрясения бросает свой пост и отправляется спасать бывшую жену и дочь. Разумеется, его поступок понятен: он пытается быть хорошим мужем и отцом. К тому же глубоко переживает давнюю потерю младшей дочери. Однако задумайтесь: скольким людям пришлось пострадать от того, что персонаж забрал спасательный вертолет и покинул пост? Герой, вне всякого сомнения, положительный, но движет им чувство вины, которое полностью поглотило чувство долга.

4. V — «V — значит вендетта»

Первая половина фильма показывает зрителям обаятельного персонажа, который спасает Иви от представителей закона, умеет шутить, ценит музыку и хочет освободить страну от нерадивых властителей. Иными словами, делается все, чтобы мы полюбили человека в маске Гая Фокса. Во второй половине картины мы узнаем, что именно V устроил Иви тяжкие испытания. Цели его благородны: он хотел освободить разум девушки от шор. Однако выбранный им метод вызывает много вопросов. Очевидно, что у героя не все в порядке с психикой. Он попросту безумец, которого в финале картины вообще возвели в ранг героя-освободителя.

5. Индиана Джонс — серия одноименных фильмов

Помните излюбленную фразочку Индианы? «Его место в музее». Можно сказать даже чуть более конкретно: в музее определенной страны. Так искатель приключений отзывался обо всех реликвиях, которые находил. И его совсем не заботил тот простой факт, что эти сокровища принадлежат народам, у которых археолог их беззастенчиво крал.

6. Дедушка Джо — «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

У дедушки Джо настолько плохая репутация, что фанаты фильма даже создали сайт, посвященный этому персонажу. Во-первых, герой совершенно не уважает людей. Например, на фабрике он прямо игнорирует просьбу Вилли Вонки не пить газированные напитки. По отношению к близким он тоже груб: вместо благодарности за заботу он вечно ноет, что все идет не так, и критикует своих домашних. Во-вторых, он необычайно ленив. Герой не вставал с постели последние 20 лет. Он не вносит никакого вклада в семью: занимается исключительно поиском оправданий, почему он не может что-то сделать. Однако обратите внимание, как вдруг меняется ситуация, когда Чарли находит заветный билет. Дедушка Джо мигом вскакивает с кровати и начинает танцевать. Неплохо для человека, прикованного к постели неведомой болезнью.

7. Чарльз Ксавье — серия фильмов «Люди Икс»

Помните, как Чарльз закрыл часть сознания Джин от нее самой? На первый взгляд, мотивы Ксавье были благими: он хотел защитить девочку от той разрушительной силы, что в ней скрыта. Однако по факту это всего лишь очередная манипуляция со стороны профессора, который не гнушается читать чужие мысли и внушать людям различные идеи. Стоит кому-то не согласиться с Чарльзом, как этот человек тут же рискует попасть под воздействие его силы.

8. Андреа — «Ходячие мертвецы»

Этот персонаж — один из тех, кто принял за все сезоны наибольшее количество неудачных решений, которые ставили под удар других людей. Помните момент, когда сестра Андреа обращалась в зомби? Разумно было бы помочь ей уйти из жизни, пока трансформация не окончилась. Именно такое решение принял Дэрил, а Андреа, руководствуясь исключительно чувствами, едва его не застрелила. Она подвергла опасности не только свою жизнь, но и жизни всех, кто был в лагере. В 3-м сезоне Андреа встретила Губернатора. Хотя красных флажков было видимо-невидимо, чувства снова взяли верх над разумом. Она проигнорировала советы Мишон, благодаря которой смогла пережить страшную зиму. Более того — она бросила подругу, предпочтя ей только что встреченного мужчину.

9. Джесси Пинкман — «Во все тяжкие»

Зрителей восхищает раскаявшийся к финалу сериала персонаж, виновный в огромном количестве трагических событий. Его эволюция от беззаботного подростка до повинившегося взрослого человека действительно потрясающая, однако вот в чем дело. Несмотря на искреннее раскаяние, Джесси не перестал быть человеком, виновным в гибели множества людей. К тому же эта его трансформация, депрессия и опустошенность, показанные в финальном сезоне, могли быть следствием зависимости, а вовсе не сознательным выбором.

10. Уолтер Уайт — «Во все тяжкие»

Другой герой того же сериала также прошел долгий путь, только обратный: из скромного учителя он стал, по сути, настоящим гангстером. Из любящего мужа и заботливого отца превратился в натурального тирана. А простить его зрителям рекомендуют лишь на том основании, что он был очень болен и пытался обеспечить семью. Однако если бы каждый человек, который столкнулся со страшной болезнью, начинал творить нечто подобное, то во что бы превратился наш мир? И если некоторые грехи Уолтера Уайта можно забыть, то какие-то вещи являются непростительными: он наблюдал, как умирает Джейн, навредил Броку и предал Джесси. Вопрос заключается еще и в другом: а был ли Уолтер хорошим парнем в самом начале? Ведь очевидно, что зло, которое он творил, таилось в нем все время, но было просто подавлено чувством долга и какими-то моральными рамками.

11. Морфеус и его команда — франшиза «Матрица»

Даже капитан «Навуходоносора» при ближайшем рассмотрении оказывается уже не таким праведным борцом за свободу. Вспомните: если умрешь, находясь в Матрице, настоящее тело в реальности тоже погибнет. Теперь попробуйте сосчитать, скольких невинных людей обрекли на гибель Морфеус и его команда во время бесконечных разборок с агентами и другими программами.

12. Франческа — «Мосты округа Мэдисон»

В жизнь замужней Франчески врывается харизматичный фотограф, и происходит магия. Героиня влюбляется, но на предложение мужчины уехать с ним куда глаза глядят отвечает отказом. Франческа жертвует своими чувствами и собственным счастьем ради благополучия мужа и уже практически взрослых детей. Безусловно, фильм красив, однако современным реалиям он не отвечает: героиня не в состоянии подумать о том, что ее эмоции и чувства могли бы быть понятыми. Она боится подать юной дочке плохой пример и испортить ей будущее. В итоге будущее она отравляет самой себе и живет до конца жизни 4 днями, проведенными в обществе прекрасного фотографа, а признается в своей трагедии лишь личному дневнику.