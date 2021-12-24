12 любимых сериалов, концовку которых зрители не могут простить сценаристам до сих пор

Снять культовый сериал — задача непростая. И даже после множества успешных сезонов можно в последний момент все запороть неудачной концовкой. Потратив множество часов на просмотр, зритель ожидает, что на все загадки будут даны внятные ответы, а любимых героев ждет если не счастливый, то логичный финал.

Мы в AdMe.ru ознакомились с мнением поклонников нашумевших сериалов и выбрали те, развязки которых заставляют преданных фанатов жалеть о том, что они когда-то решили приступить к их просмотру. Мы постарались обойтись без спойлеров, но вышло у нас не очень, так что, если вы еще не досмотрели эти сериалы, простите нас.

Касл (Castle)

8-й сезон сериала заканчивался сценой перестрелки в доме главного героя. Раненые Касл и Беккет, лежа на полу, тянут друг к другу руки, и эта картина могла бы стать отличным клиффхэнгером — открытой развязкой, заставляющей зрителей нетерпеливо ждать продолжения. Но поскольку продюсеры приняли решение не продлевать шоу буквально в последние минуты, то пришлось сворачиваться. И зрителям в ускоренном темпе подсунули счастливый конец. Судя по надписи, события происходят через 7 лет после трагедии: Ричард и Кейт живы, счастливы и обзавелись детьми. Поклонники сериала не желали главным героям зла, но концовка явно была сляпана второпях, что не могло понравиться фанатам.

Вот что случается, когда вы придумываете хороший финал, а продюсеры говорят: «Ни в коем случае! Просто добавьте еще 5 секунд, чтобы он получился счастливым». © onemanstrong / Reddit

Как я встретил вашу маму (How I Met Your Mother)

Зрители ждали 9 сезонов, чтобы наконец-то узнать, кто стал мамой детей главного героя. В результате ею оказался совершенно новый персонаж, к тому же практически моментально выведенный из игры: сценаристы наградили ее неизлечимым заболеванием. Но хуже всего для фанатов было то, что Тэд в финале отправляется к Робин. Тем самым они практически предали зрителей. Поклонники сочли, что такая концовка обесценивает весь сериал: все, что происходило с персонажами, изменение их характеров, жизненные перипетии — все стало абсолютно бессмысленным.

Представьте, что вы годами смотрели этот сериал. И вот в последнем сезоне все буквально идет под откос, но вы думаете, что стоит продолжать просмотр только для того, чтобы наконец-то увидеть финал. А он оказывается пощечиной фанатам. © CommonCullen / Reddit

Я был большим фанатом сериала, хотя последние 2 сезона были не такими уж хорошими, мне было любопытно, чем все это закончится. Настало время финала, я был взволнован... Окончание было как крушение поезда. Сценаристам должно быть стыдно. © imNTR / Reddit

Остаться в живых (Lost)

«Остаться в живых» произвел настоящую революцию на телевидении. Во многом благодаря ему сериалы стали на одну доску с кинофильмами: их снимают, в них участвуют звезды первой величины и они приносят огромную прибыль. Но финал шоу не на шутку разочаровал поклонников. 6 сезонов зрители ждали ответов на очень важные вопросы, годами ломали над ними головы. Что в итоге? Неожиданный поворот событий в самом конце показался надуманным и шитым белыми нитками, а разгадка стала ключом может быть к одному событию из сотни. А если учесть, что некоторые зрители еще в самом начале задавали вопросы сценаристам, не будет ли развязка как-то связана с идеей чистилища, а те отрицали такую возможность, то фанаты и вовсе решили, что их нагло обманули.

Все загадки первых сезонов, которые держали всех в тревожном ожидании, оказались совершенно бессмысленными из-за финала.© powa*** / Reddit

Концовка была настолько ужасной, что заставила меня возненавидеть сериал и почувствовать себя нагло обманутым сценаристами и продюсерами, так что не хотелось больше советовать кому-либо смотреть его. Вот как все было плохо. А я ведь начал просмотр, думая, что это будет величайшее шоу из когда-либо снятых. © elhombregordo / Reddit

Игра престолов (Game of Thrones)

На протяжении всей жизни сериала от него было не скрыться: его обсуждали дома, на работе, в социальных сетях. Даже те, кто не смотрел шоу, знали героев в лицо и по именам. «Игра престолов» не отпускала зрителей 8 лет, заставляла строить многочисленные догадки и восторгаться работой сценаристов: образы героев были продуманы, развитие характеров обосновано, неожиданные сюжетные повороты имели смысл. В итоге в финальном сезоне непобедимый Король ночи и вся его армия превращаются в ничто буквально по щелчку пальцев, Дейенерис меняется слишком стремительно, а персонаж, получивший власть, вызвал у фанатов целый шквал вопросов.

Я все еще надеюсь, что они выпустят альтернативный финал, в котором всех победят белые ходоки. © NewClayburn / Reddit

Концовка «Игры престолов» настолько плохая, что убила сериал как культурный феномен. Помните пару лет назад, когда шоу смотрели все, включая домашних питомцев? Те, кто «не любят фэнтези», строили теории, что будет дальше, коллеги за обедом обсуждали, кто займет Железный трон. Затем случился 8-й сезон — и пф, все кончилось. © redditorperth / Reddit

Сверхъестественное (Supernatural)

История двух братьев, сыновей охотника за нечистью, длилась 15 сезонов. Фан-база сериала считалась одной из самых многочисленных и преданных. В течение всего шоу герои не раз оказывались по ту сторону жизни, но сценаристы изыскивали способ вернуть их обратно. И вот финал. Один из главных героев во время битвы с весьма посредственным, хоть и сверхъестественным противником случайно напарывается на ржавую арматуру, и на этом его земной путь заканчивается. Фанаты были готовы принять неутешительный финал последней эпической схватки, но нелепый несчастный случай в рядовой заварушке вывел их из себя.

Честно говоря, мне это очень не понравилось. Казалось, что сценаристы просто слили персонажей и нашли самый быстрый способ подвести итог. Например, Дина не стало из-за ржавого шипа в схватке с какими-то клоунскими вампирами. И это через неделю после того, как герои наконец-то победили рай, ад и все, что между ними. Думаю, что предпоследняя серия стала бы гораздо лучшим финалом, потому что дала бы зрителю возможность надеяться, что братья продолжат делать что-то великое или обретут жизненный покой. © stickandberries / Reddit

Менталист (The Mentalist)

Одной из главных загадок, приковывавших внимание зрителей к сериалу в течение 5 сезонов, была личность главного антагониста — Красного Джона. Ответ был дан в 8-й серии 6-го сезона, и он невероятно разочаровал фанатов. Последовавшие серии и еще один коротенький сезон не смогли вернуть шоу былого напряжения.

Личность того, кто скрывался под маской Красного Джона, была еще приемлемой, но то, как это выяснилось, — абсолютный ужас. Плюс ко всему сценаристы придумали очень простое объяснение всем его действиям в прошлые сезоны. © Dondadondadonda / Reddit

Шерлок (Sherlock)

«Что это вообще было?» — такой вопрос задавали себе многие фанаты сериала «Шерлок» после просмотра 4-го сезона. Прелесть сериала была в том, что зрители стремились найти разгадки наравне с детективом и всякий раз оставались с носом, но при этом в восторге от того, как их обставили сценаристы. К тому же немало симпатий вызывал главный антагонист — доктор Мориарти, и многие ждали, каким образом он вернется из небытия, на что довольно явно намекали сценаристы. В 4-м сезоне «высокофункциональный социопат» становится хорошим человеком, а Мориарти — бледной цифровой тенью.

Я, наверное, когда-нибудь пересмотрю первые 2 сезона еще раз, но на этом и остановлюсь. © TubaMike / Reddit

Первые 2 сезона были потрясающими. Последние 2 были хуже, чем плохо написанные фанфики. © SplendidTit / Reddit

Два с половиной человека (Two and a Half Men)

Ситком был многолетним хитом канала CBS. Но скандал, в результате которого съемочную площадку покинул Чарли Шин, игравший все эти годы главного героя, не пошел ему на пользу. Хотя солидная часть аудитории осталась верна шоу даже после того, как на смену ловеласу Чарли Харперу пришел Уолден Шмидт в исполнении Эштона Кутчера, рейтинги неуклонно падали, а за кадром шоураннер Чак Лорри продолжал пикироваться с Шином. Именно этому сведению счетов и был посвящен последний эпизод, разочаровавший зрителей.

После ухода Шина сериал уже не был так хорош. А то, что случилось в финале, было чертовски мелкой местью. © Haltopen / Reddit

Страшные сказки (Penny Dreadful)

Мрачный и стильный сериал пришелся по вкусу многим поклонникам готических историй: шарм викторианской Англии, прекрасная Ева Грин в роли загадочной Ванессы Айвз, силы зла, представленные культовыми героями. Казалось, что шоу предстоит долгая жизнь, но его свернули в 3-м сезоне, причем, по мнению фанатов, сделали это второпях. Хотя финал и под завязку набит мощными сценами и почти каждая история приходит к развязке, после него все равно остается слишком много вопросов и горький привкус разочарования.

«Страшные сказки» были невероятными, а ужасный финал только подчеркнул то, как все было здорово. © BearBruin / Reddit

Если кому-нибудь порекомендую «Страшные сказки», то посоветую остановиться после 1-го сезона. Весь он наполнен атмосферой неизведанного, вызывает страх и изумление. Но после него этого уже нет. © Scott_Liberation / Reddit

Сплетница (Gossip Girl)

Поклонники юношеской драмы о жизни нью-йоркской золотой молодежи на протяжении 6 сезонов гадали, кто тот загадочный всезнающий блогер, в чьих интригах барахтаются все персонажи. В итоге разгадка их разочаровала. Даже актер Пенн Бэджли, сыгравший героя, который скрывался под псевдонимом Сплетница, заявил в интервью, что ему самому такое решение кажется смешным, ведь в сериале слишком много эпизодов, камня на камне не оставляющих от этой версии. Получается, сценаристы не сумели выкрутиться из собственных интриг и нагородили в финале чепухи.

Весь сериал — милая чушь, но то, что Сплетница — это Дэн, — чушь собачья. © ShuckForJustice / Reddit

Клиника (Scrubs)

Концовку 8-го сезона сериала поклонники сочли идеальной. Однако создатели шоу не остановились на ней, а захотели выйти на новый круг с новыми героями. Это решение не пришлось по душе поклонникам «Клиники», и сериал мгновенно просел в рейтингах, так что о его возрождении теперь никто даже не заикнется.

9-й сезон мог быть отдельным сериалом, в котором время от времени появлялись бы знакомые персонажи. Но это должно было быть отдельное шоу, а не новый сезон «Клиники». © Villain_of_Brandon / Reddit

Альф (ALF )

Комедийный сериал «Альф» для многих стал символом беззаботного детства. Полный мелких пороков, но такой обаятельный инопланетянин и приютившая его семейка Таннеров завоевали сердца зрителей в 80 странах мира. Но последняя серия 4-го сезона для многих стала просто ударом под дых, а для кого-то — и вовсе причиной детской травмы. И даже то, что через несколько лет вышел телефильм, в котором героев ждала счастливая развязка, не оправдывает того, как жестко поступили с поклонниками продюсеры шоу.

Последняя серия «Альфа» заканчивается тем, что героя захватывает правительство. Предполагалось, что это будет 2-серийный эпизод, но шоу отменили, прежде чем успели снять 2-ю часть. Так что вместо хеппи-энда это было просто: «Ой, Альфа сейчас мучают ученые. И плевать на вас, детишечки». © captainmagictrousers / Reddit

А финал какого сериала вы бы с удовольствием пересняли, будь на то ваша воля?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.