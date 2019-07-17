12 любимых персонажей из детства, у которых были весьма колоритные прототипы

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У каждого выдуманного персонажа своя уникальная история появления на свет. Благодаря бурной фантазии режиссеров, писателей и художников их знакомые, друзья, а иногда и случайно встреченные люди могут превратиться в ярких героев, в которых мгновенно влюбляются зрители.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить любимых детских героев советских и российских кинофильмов и мультфильмов и узнать больше об их происхождении. Некоторые из найденных нами историй сами достойны экранизации.

Маша из мультфильма «Маша и Медведь» — «Вождь краснокожих» О. Генри

Режиссер Олег Кузовков однажды отдыхал в Крыму. Он не раз видел маленькую непоседливую девочку, которая пыталась всеми командовать. Родители прозвали ее «маленький ядерный реактор». Уставшие от гиперактивности девочки окружающие, завидев ее, пытались спрятаться, но это не всегда удавалось. Кузовкову настолько запомнилась эта малышка, что он захотел увековечить «монстрика» в детском мультфильме. Эта девчушка напомнила Олегу другого неуправляемого ребенка — мальчишку Джонни из рассказа О. Генри «Вождь краснокожих». Также Кузовков при работе над своим творением вдохновлялся знаменитым мультсериалом «Том и Джерри». Создатели «Маши и Медведя» сознательно ушли от назидательного тона: Маша вовсю шалит и вредничает, а Медведь олицетворяет спокойного взрослого, позволяющего ребенку быть самим собой.

Синяя Борода — Жиль де Ре

Прототипом фольклорного персонажа Синяя Борода послужил живший в XV веке французский маршал и сподвижник Жанны д’Арк Жиль де Ре. Он обладал большим состоянием, которое щедро тратил на увлечение алхимией и оккультизмом. Это очень не нравилось католической церкви, и епископ Нантский после получения заявления о пропаже ребенка в окрестностях замка Жиля Де Ре начал судебный процесс против него. Вскоре Жиля обвиняли уже в сотнях убийств детей и нескольких жен (хотя в действительности у него была только одна жена). Изначально он все отрицал, но после пыток признал свою вину и был казнен. В народном сознании Жиль Де Ре превратился в кровожадного монстра по прозвищу Синяя Борода. Интересно, что до сих пор не найдено веских доказательств вины маршала в тех жутких преступлениях, что ему приписывали. Впрочем, как и всякий персонаж, Синяя Борода может оцениваться с разных точек зрения, и его история имеет несколько трактовок. Например, в советском мультфильме «Очень синяя борода» жены сами доводили главного героя до белого каления.

Карабас-Барабас — Всеволод Мейерхольд

В сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936 год) в описании кукольного театра и его хозяина Карабаса-Барабаса многие усмотрели пародию на Государственный театр имени Вс. Мейерхольда и его основателя соответственно. Всеволод Мейерхольд считался очень деспотичным руководителем, порой актеры не выдерживали больших нагрузок и жесткой дисциплины и уходили из его театра. В сказке куклы также убегают, чтобы создать свой собственный театр, где они будут сами себе хозяевами. Мейерхольд носил очень длинный шарф, концы которого заправлял в карман, чтобы не наступить на него — у Толстого Карабас-Барабас заправляет в карман свою бороду. Кроме того, на репетициях режиссер для пущего эффекта клал перед собой маузер в кобуре. Карабас-Барабас, в свою очередь, для устрашения пользовался плеткой.

Айболит — Доктор Дулиттл

Прототипом нашего русского доктора Айболита является английский доктор Дулиттл, выдуманный детским писателем Хью Лофтингом. Корней Чуковский выполнил литературный пересказ книги Лофтинга, и это было указано в 1-м издании «Доктора Айболита» в 1924 году. Позже Чуковский создал и самостоятельные стихотворные сказки об Айболите. Спустя много лет сам Чуковский говорил, что прототипом Айболита послужил его знакомый, известный еврейский врач и общественный деятель Цемах Шабад. Но стоит отметить, что он специализировался на лечении людей, а не животных, в отличие от доктора Дулиттла и Айболита.

Старик Хоттабыч — Джинн Факраш-эль-Аамаш

Сказка «Старик Хоттабыч» была написана советским писателем Лазарем Лагиным в 1938 году. По воспоминаниям дочери Лагина, отец был вдохновлен повестью английского писателя Ф. Энсти «Медный кувшин» (1900 год). В этой повести лондонский архитектор Гораций Вентимор выпускает на волю джинна Факраша-эль-Аамаша из медного кувшина, куда его давным-давно заточил царь Соломон. В благодарность джин начинает исполнять желания лондонца. В варианте Лагина сказка приобрела сюжет, соответствующий духу советского времени: архитектора заменил мальчик-пионер Волька Костыльков, которого подарки Хоттабыча типа дворцов и личных рабов не радуют, а возмущают. В последующих изданиях 1953 года и 1955 года, выполненных уже без участия Лагина, появилось больше политических ноток: критика капитализма в США, режима Бенито Муссолини в Италии, политики постколониальных властей в Индии.

Разбойники в «Бременских музыкантах» — Трус, Балбес и Бывалый

Трудно не заметить полного сходства знаменитой троицы из комедий Леонида Гайдая — Труса, Балбеса и Бывалого — с разбойниками из мультфильма «Бременские музыканты». Мультипликаторы и не пытались скрыть, что они вдохновлялись этими образами — напротив, они старались подчеркнуть сходство: у разбойников не только внешность, но и головные уборы такие же, как у героев фильма «Кавказская пленница».

Атаманша в «Бременских музыкантах» — Фаина Раневская

Образ атаманши был списан с балерины Тамары Вишневой, жены создателя «Ну, погоди!» режиссера Вячеслава Котеночкина: она действительно устраивала зажигательные танцы на бочке. А вот говорит атаманша с интонациями актрисы Фаины Раневской: именно ее манеру речи брал за образец Олег Анофриев, когда озвучивал эту роль.

Незнайка Николая Носова — Брауни Палмера Кокса

Впервые Незнайка и другие маленькие человечки появились в комиксах канадского иллюстратора Палмера Кокса в конце XIX века. Кокс назвал этих существ «брауни» (англ. brownies). В шотландской мифологии брауни представляют собой домашних духов, похожих на наших домовых. Художник придумал и нарисовал около 40 брауни: у каждого из них был свой индивидуальный облик и характер, но текст к иллюстрациям был очень сырым. Рассказы к этим картинкам на русском языке придумала детская писательница Анна Хвольсон. В 1889 году она издала книгу «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков», где среди прочих персонажей есть Незнайка. Да, и Мурзилка тоже. В 50-х годах XX века Николай Носов создал свою трилогию о приключениях Незнайки и его друзей. Сам Носов считал, что Незнайка — это собирательный образ ребенка: «Это ребенок с присущей его возрасту неугомонной жаждой деятельности, неистребимой жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете сколько-нибудь долгое время, — в общем, со всеми хорошими задатками, которые ребенку предстоит в себе укрепить и развить, и с недостатками, от которых нужно избавиться».

Капитан Врунгель — Адмирал Врангель

Христофор Бонифатьевич Врунгель — главный герой повести Андрея Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» (1937 год), по которой впоследствии был снят популярный мультфильм. Фамилия героя намекает на знаменитого адмирала XIX века Фердинанда Петровича Врангеля. Врунгеля от Врангеля отличает то, что в первом имени явно слышится слово «врун», то есть большинство умопомрачительных приключений лихого капитана были выдуманы, как у барона Мюнхгаузена. Андрей Некрасов рассказывал, что на создание этого образа его вдохновили не только Врангель и Мюнхгаузен, но и его реальный знакомый капитан Андрей Вронский, который очень любил травить морские байки.

Дядя Степа — Сергей Михалков

Добродушный великан, справедливый и всемогущий милиционер дядя Степа сразу стал любимцем всей детворы Советского Союза. Придумал его в 1936 году поэт Сергей Михалков. По словам его сына, режиссера Никиты Михалкова, дядю Степу поэт списал с самого себя. «Прототипом был мой отец. Он был высокого роста. Когда отец был ребенком, его долговязость вызывала у сверстников усмешку. В юности он хотел быть пониже, а когда вырос, осознал, что ничего плохого в его росте нет». Сам Сергей Михалков однажды удивительным образом встретил живое воплощение своего персонажа. Как-то раз он припарковал машину в неположенном месте, и к нему подошел очень вежливый милиционер необычайно высокого роста. Они разговорились, и представитель закона рассказал, что раньше был моряком. Это еще больше удивило Михалкова: его дядя Степа тоже служил во флоте! Эта встреча вдохновила поэта продолжать писать о добром милиционере.

Крокодил Гена — Ян Френкель

Мы уже упоминали о внешнем сходстве мультяшного крокодила Гены и актера Василия Ливанова. Но сам этот образ, по словам Эдуарда Успенского, был вдохновлен композитором Яном Френкелем. Гена позаимствовал у композитора характер и стиль поведения. Однажды Успенский пошутил на эту тему. На праздновании юбилея издательства «Детская литература» писатель сказал: «Дорогие друзья, сейчас я открою вам страшную тайну, с кого был написан крокодил Гена. Он сидит здесь, перед вами». Присутствующие посмотрели друг на друга, но так и не смогли угадать, о ком идет речь. Тогда Успенский сказал: «Ян Абрамович, поднимитесь, пожалуйста». Френкель встал и поклонился.

Бонус: Шапокляк — Коко Шанель

Мы писали о том, что образ коварной старухи Шапокляк мультипликатор Леонид Шварцман срисовал со своей тещи. Однако некоторые блогеры и эксперты в мире моды обратили внимание на наряд мультяшной старушки и нашли в нем большое сходство с платьями, которые в 30-х годах XX века носила сама Коко Шанель. Действительно, если сравнить их образы, можно найти немало общего, хотя Шапокляк, конечно, не отличалась столь изысканными манерами, как Шанель. Но внешний вид нашей советской Шапокляк французский модельер, вероятно, одобрила бы.