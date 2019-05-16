12 любимых мультперсонажей из детства, прообразами которых стали реальные люди

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«Крокодил Гена», «Трое из Простоквашино», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!»: от этих названий теплеет на душе, а в голове сразу прокручиваются заглавные мелодии. Их герои давали нам представление о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, храбрости и отваге. Старые добрые советские мультфильмы актуальны и по сей день, а их создателям хочется сказать «спасибо» за счастливое детство.

За каждым сюжетом, воплощенным на экране, стояла своя история. Выясняя, кто приложил руку к появлению знаковых персонажей, мы в AdMe.ru не смогли удержаться и заодно пересмотрели самые любимые мультфильмы.

1. Карлсон ассоциировался с Григорием Рошалем

Озвучивать Карлсона пригласили Василия Ливанова. Перед началом работы актер заметил, что его персонаж уж очень сильно напоминает режиссера Григория Рошаля, и решил спародировать его манеру речи. Позже, уже на премьерном показе мультфильма, сходство заметили и зрители. А сам Рошаль, который присутствовал в кинозале, недоумевал, почему окружающие так часто с улыбкой смотрят в его сторону.

2. Волк из «Ну, погоди!» срисован с уличного хулигана

Создатели легендарного мультфильма никак не могли прийти к единому мнению по поводу образа Волка. Прототип нашелся случайно в Новосибирске: им оказался уличный хулиган, толкавшийся у кассы кинотеатра. Худой, немного сутулый, черные волосы небрежно сваливались на лоб — именно таким мы и привыкли видеть главного отечественного бунтаря на экране.

3. Попугай наделен манерами Ленина

Лишь несколько лет назад мультипликатор Леонид Шварцман (а именно он создал многих легендарных героев советских мультфильмов) признался: персонажа из «38 попугаев» он продумывал похожим на вождя революции. Сходство особенно прослеживается в активной жестикуляции Попугая, его лидерских и ораторских качествах. А вот цензоры аналогии не увидели, иначе судьба мультфильма могла бы оказаться под вопросом.

4. А Шапокляк имеет сходства с тещей мультипликатора

По признанию того же Шварцмана, над внешностью шкодливой старушки пришлось долго ломать голову. За основу художник взял классическую бабушку из XIX века и наделил ее некоторыми чертами своей тещи. Например, она, так же как и Шапокляк, собирала седые волосы в пучок. Сам же Шварцман убежден: если герой напоминает кого-то из знакомых, работа идет в верном направлении.

5. Винни Пух срисован с Евгения Леонова

В процессе работы художники нарисовали десяток медведей, но ни один вариант не устроил режиссера. Параллельно с этим искали актера, который озвучит Пуха. Претендентов было несколько, но когда в студию звукозаписи вошел Евгений Леонов, все встало на свои места: обаятельного медведя буквально срисовали с артиста.

6. Детали образа крокодила Гены подсказал Василий Ливанов

Интеллигентного и добропорядочного крокодила писатель Эдуард Успенский срисовал со своего друга, композитора Яна Френкеля. А вот мультипликационный персонаж появился не без помощи актера Василия Ливанова, который озвучивал Геннадия. Именно артист подсказал дать крокодилу трубку, которая должна была сделать образ завершенным.

7. Прототипом Волка из мультфильма «Жил-был пес» стал Армен Джигарханян

Волка на первых эскизах рисовали совершенно другим: внешность продумывали из расчета, что озвучкой займется Михаил Ульянов. Но в последний момент выяснилось, что артист не сможет принять участие в работе над мультфильмом. На его место пригласили Армена Джигарханяна, чей голос, как выяснилось, не соответствовал образу, созданному специально под Ульянова. Пришлось срочно перерисовывать героя: новый Волк получился настолько похожим на артиста, что это просто невозможно не заметить.

8. А попугай Кеша унаследовал свою харизму от Геннадия Хазанова

Хазанов озвучил первые три выпуска и многое привнес в характер своего персонажа. Несмотря на сложный нрав, попугай вышел обаятельным и очень полюбился зрителям. Он и внешне похож на артиста. К тому же Хазанов вложил в реплики своего персонажа отсылки к известным юмористическим номерам того времени, что сделало мультик популярным не только среди детей, но и среди взрослых.

9. Принцессу из «Бременских музыкантов» рисовали с Марины Энтиной

Авторами идеи музыкального мультфильма были Василий Ливанов, композитор Геннадий Гладков и поэт Юрий Энтин. За непринужденной беседой — сначала в шутку, а потом всерьез — они придумали главных героев и примерную сюжетную линию. Для создания образа Трубадура вдохновлялись фотографиями из западных журналов, а принцессу срисовали с жены поэта Марины Энтиной. Даже то самое красное платье существует в реальности.

10. Андрей Миронов заложил основы характера кота Леопольда

Первые серии, которые визуально отличались от всех последующих, озвучивал знаменитый актер. И именно он задал тональность персонажу, определил его дальнейший стиль, несмотря на то что в дальнейшем Леопольд кардинально преобразился внешне и от выпуска к выпуску менял голос.

11. Снежная королева напоминает актрису Марию Бабанову

Это объясняется технологией производства, которую применяли мультипликаторы 50-х годов. Актеры не просто озвучивали своих героев, но и отыгрывали их движения. Потом отснятый материал с помощью ротоскопов покадрово перерисовывали и получали мультфильм. Аналогичным способом были созданы и другие персонажи этой ленты, кроме Оле Лукойе: это от начала и до конца фантазия художников.

12. Прототип Ежика в тумане — писательница Людмила Петрушевская

Режиссер блистательного мультфильма Юрий Норштейн трудился вместе с писательницей над другим проектом. Именно тогда она и вдохновила его на создание анимационной ленты о Ежике и Медвежонке. Главный герой обрел узнаваемый профиль Петрушевской. А говорит он голосом Марии Виноградовой, которая также озвучивала Одри Хепберн.