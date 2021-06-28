12 любимых иностранных актеров, которые сыграли в наших фильмах и идеально вписались в атмосферу

Иностранные актеры, которых мы обожаем и всегда ждем на экране, нашли способ еще больше порадовать российских зрителей. Некоторые звезды, оказывается, снимались в русскоязычных проектах, причем нередко в необычном для себя амплуа.

Мы в AdMe.ru с удовольствием познакомились с их творчеством в тандеме с российскими знаменитостями.

Джон Малкович — «Про любовь. Только для взрослых»

В фильме «Про любовь. Только для взрослых» объединили истории о разных парах и их отношениях. В проект пригласили в том числе Анну Михалкову, Максима Матвеева, Равшану Куркову. А Джон Малкович играет здесь известного психолога, который никак не может разобраться с собственной женой (Ингеборга Дапкунайте). Именно герою Малковича режиссер доверил монолог о том, как сохранить любовь в современном мире.

Руперт Эверетт — «Тихий Дон»

Одну из известных пар русской литературы — Григория и Аксинью из «Тихого Дона» — в сериале сыграли Руперт Эверетт и Дельфин Форест. Актер вспоминал, что во время съемок они не раз спорили с режиссером по поводу создания образа персонажа, и Эверетт по-настоящему смог понять русский характер.

Михалина Ольшаньская — «Матильда»

Сначала неоднозначную личность — балерину Матильду Кшесинскую, возлюбленную будущего царя Николая ll — должна была сыграть Кира Найтли. Но съемки были отложены на год, в это время актриса забеременела. Претенденток на роль было более 30-ти, но убедительнее всех режиссеру показалась выпускница театральной академии полька Михалина Ольшаньская.

Наталия Орейро — «В ритме танго»

Сериал изначально создавался как совместный проект России и Аргентины, а сценарий писали специально для Наталии Орейро. Артем Панчик сыграл мужа-предателя главной героини. В интервью актер упоминал, что поначалу даже не знал, что будет сниматься с кумиром своего детства. Кроме Наталии в проекте участвовали и другие аргентинские артисты: Факундо Арана и Джино Рени.

Винни Джонс — «Вычислитель»

Вместе с блистательным Евгением Мироновым и Анной Чиповской в фантастическом боевике «Вычислитель» сыграл Винни Джонс. Его агрессивный и жесткий персонаж добавил сюжету экспрессивности, благодаря чему зрители пережили немало волнительных моментов.

Ален Делон — «Тегеран-43»

Фильм «Тегеран-43» снимали в СССР, Испании, Франции. Помимо советских актеров были приглашены зарубежные звезды, например Клод Жад и Курд Юргенс. Однако зрители больше всех запомнили героя Алена Делона, для которого всего за одну ночь была написана роль французского инспектора Фоша.

Дэнни Трехо — «Курьер из „Рая“»

В детективной истории с элементами и комедии, и мелодрамы помимо отечественных звезд, в том числе Дмитрия Дюжева, Елизаветы Боярской, Дмитрия Нагиева, снялся голливудский актер Дэнни Трехо. Он появляется в начале картины и рассказывает зрителям притчу об аде и рае.

Жерар Депардье — «Зависть богов»

Режиссер картины Владимир Меньшов вспоминал, что, когда он предложил Жерару Депардье принять участие в съемках, актер сразу согласился. Он прилетел работать буквально на выходные, и сотрудничество с ним было очень интересным.

Жерар Дармон — «Паспорт»

Для съемок в фильме об эмиграции режиссер Георгий Данелия сначала планировал пригласить Вахтанга Кикабидзе. Затем у него возникла идея снимать Николаса Кейджа, и актер даже дал согласие. Но спонсоры картины настояли на кандидатуре из Франции. В результате роль Мераба оказалась одной из лучших в карьере Жерара Дармона.

Микеле Плачидо — «Афганский излом»

Съемки ленты о непростых событиях в Афганистане проводились вместе с итальянскими кинематографистами. Одну из ролей в фильме сыграл Микеле Плачидо, которого в СССР буквально все зрители знали по сериалу «Спрут».

Джулия Ормонд — «Сибирский цирюльник»

Картина Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» оказалась довольно дорогой. Общий бюджет ее составил $ 35 млн. Джулия Ормонд, которая сыграла главную женскую роль, вспоминала, что ее впечатлила работа режиссера с актерами. Он много рассказывал актрисе о ее героине, они обсуждали малейшие подробности ее характера. В том числе поэтому Джейн получилась такой живой и убедительной.

Венсан Перес — «Кухня в Париже»

Во время поездки в Париж у создателей сериала «Кухня» возникла идея снять полнометражный фильм именно в столице высокой моды и высокой кухни. Главные роли в нем сыграли Елена Подкаминская, Марк Богатырев и Венсан Перес.