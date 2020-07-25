12 лучших фильмов за всю историю кино, по мнению знаменитых режиссеров

Известные режиссеры не всегда заняты на съемках. Иногда они тоже любят смотреть кино и вдохновляться фильмами своих коллег.

Мы в AdMe.ru решили сделать подборку картин, о которых не раз за свою карьеру в кино вспоминали Вуди Аллен, Уэс Андерсон, Тим Бёртон, Квентин Тарантино и многие другие деятели кино.

Квентин Тарантино (режиссер фильмов «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Однажды в... Голливуде»)

Любимым фильмом 2019 года Квентина Тарантино стал «Капкан». Судя по оценкам зрителей, это кино не особенно понравилось обычным людям. Однако режиссер отметил, что «Капкан» «произвел на него впечатление во всех отношениях, в частности с точки зрения чистого кинопроизводства». На Флориду обрушивается ураган 5-й категории. Хэйли, начинающая пловчиха, никак не может связаться с отцом. Обеспокоенная тем, что могло произойти что-то ужасное, она едет в старый дом на Коралловом озере. Там она находит отца раненым и без сознания. Хэйли пытается вытащить отца, но на пути ее поджидает огромный аллигатор. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,0

Рейтинг IMDb — 6,2

Вуди Аллен (режиссер фильмов «Любовь и смерть», «Римские приключения», «Светская жизнь»)

Фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана "Лето с Моникой«— один из любимых у Вуди Аллена. Моника и Харри, главные герои, еще совсем молоды и неопытны. Жизнь каждого из них складывается не самым благоприятным образом, и поэтому они решают сбежать от суровой действительности. Недолгое время влюбленные наслаждаются друг другом и мечтают о счастливом будущем. Но как только Моника и Харри сталкиваются с реальными проблемами, у них заканчиваются деньги и еда, место любви занимают совсем другие чувства: усталость и разочарование, которые навсегда изменят отношения между героями. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,5

Кристофер Нолан (режиссер фильмов «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар»)

Кристофера Нолана очень впечатляет фильм «Человек на Луне». Яркий биографический фильм, рассказывающий о полете на Луну. В центре истории — астронавт NASA Нил Армстронг, который первым ступил на поверхность естественного спутника Земли. История дополняется деталями из семейной жизни Армстронга и теми нелегкими событиями, которые ему пришлось пережить перед тем, как он покорил космос. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,0

Рейтинг IMDb — 7,3

Тим Бёртон (режиссер фильмов «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная лощина»)

Фильм «Планета обезьян» настолько впечатлил Тима Бёртона, что в 2001 году он снял свою версию этой истории. В далеком будущем космический корабль, отправленный с Земли, терпит крушение на планете, о которой ничего не известно. Командир Тейлор с коллегами идут на разведку и сталкиваются с дикарями. Не успев разобраться, что же происходит вокруг, герои оказываются в плену у разумных обезьян. Приматы одеты, вооружены и охотятся на людское племя как на животных. Тейлору, одному из немногих выживших, в итоге удается сбежать из плена. Но на свободе ему откроется пугающая истина. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Рейтинг IMDb — 8,0

Уэс Андерсон (режиссер фильмов «Академия Рашмор», «Королевство полной Луны», «Отель „Гранд Будапешт“»)

В списке любимых фильмов Уэса Андерсона есть замечательная картина «Нью-Йоркские истории». Особенно ему нравится новелла Мартина Скорсезе «Уроки жизни». В этой части художник совсем скоро должен презентовать на выставке в Нью-Йорке свои работы. Но вдохновение главного героя посещает лишь тогда, когда его жизнь наполняется драматическими событиями. В этот момент в Нью-Йорк из поездки во Флориду возвращается молодая помощница художника. Она сообщает ему, что на отдыхе была вовсе не одна, а с возлюбленным, комедиантом. И теперь у художника наконец появляется повод разбередить свои чувства, попытаться вернуть возлюбленную и вдохновиться этой драмой на написание новых произведений искусства. Новелла «Жизнь без Зои» Френсиса Форда Копполы повествует о Зои, маленькой и, благодаря своим родителям, очень богатой девочке. В отсутствие мамы и папы ее воспитывает дворецкий: приносит ей завтрак, одевает в школу. И вот однажды, возвращаясь с длительной прогулки в отель, Зои натыкается на преступников, которые крадут драгоценности ее отца. Одно из них Зои все-таки удается спасти: таинственную драгоценную сережку восточной принцессы. Новелла «Эдипов комплекс» Вуди Аллена рассказывает о Шелдоне из еврейской семьи. Ему уже много лет, но материнская опека настолько сильна, что он никак не может от нее избавиться. Тем временем Шелдон знакомит с матерью любимую женщину, Лизу, у которой трое маленьких детей. Мать пытается уберечь своего сына от такого невыгодного брака, но главный герой настроен решительно. И вот однажды Шелдон, его мать и Лиза с детьми приходят на представление фокусника. Мать в качестве ассистентки приглашают на сцену, и в процессе фокуса она бесследно исчезает. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Рейтинг IMDb — 6,4

Стивен Содерберг (режиссер фильмов «Заражение», «Побочный эффект», «Не в себе»)

Фильм «Челюсти» очень впечатлил Содерберга. Судя по его словам, именно эта картина изменила его отношения с кино и подтолкнула к тому, чтобы стать режиссером. Действие фильма происходит на острове Эмити, где расположено множество прибрежных гостиниц и отелей. Утром Мартин Броуди, шеф полиции, вместе с помощником обнаруживают на берегу останки молодой женщины, с которой свирепо разделалась гигантская белая акула. Тогда Броуди решает договориться с мэром острова на какое-то время закрыть пляжи. Но впереди 4 июля, День независимости США, а значит, будет много приезжих, поэтому мэр отказывается от предложения шефа полиции. Тем временем акула продолжает убивать. Тогда Броуди и еще 2 добровольцев берут инициативу в свои руки. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Рейтинг IMDb — 8,0

Джеймс Кэмерон (режиссер фильмов «Титаник», «Аватар», «Алита: Боевой ангел»)

Фильм «Обитель зла» Джеймс Кэмерон называет своим порочным удовольствием (guilty-pleasure). Из подземной лаборатории кто-то крадет секретный Т-вирус и намеренно разбивает одну из смертоносных колб прямо в здании. Вирус опасен тем, что мгновенно превращает людей в зомби. Главной героине, Элис, предстоит вспомнить, какое она ко всему этому имеет отношение, и за несколько часов остановить распространение вируса. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 6,7

Еще Джеймс Кэмерон восхищается «Гравитацией». Режиссер говорит, что это лучший фильм о космосе, который он когда-либо видел. Во время ремонта телескопа в открытом космосе с астронавтом-исследователем Райан Стоун и ветераном астронавтики Мэттом Ковальски случается катастрофа. Шаттл сталкивается с космическим мусором. Выжить удается только главным героям. И все, что им остается, — это крепко держаться друг за друга, двигаться к Международной космической станции и надеяться на спасение. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,7

Питер Джексон (режиссер фильмов «Властелин колец», «Район № 9», «Милые кости»)

Режиссер культовых фильмов серии «Властелин колец» очень любит «Рассвет мертвецов» (режиссер Джордж Ромеро, 1978). Повсюду творится хаос. Становится все больше и больше зомби. Четверо человек улетают из города на вертолете и останавливаются в одном из пригородных торговых центров, несмотря на то что он кишит ожившими мертвецами. Все системы гипермаркета продолжают работать, а в залах и на складах достаточно еды и запасов, чтобы основательно здесь обосноваться. Герои стараются очистить торговый центр от зомби, но они не подозревают, с какими еще трудностями им предстоит столкнуться впереди. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,9

Стивен Спилберг (режиссер фильмов «Инопланетянин», «Терминал», «Шпионский мост»)

Один из любимых фильмов Стивена Спилберга — картина нашего соотечественника Сергея Сокурова «Русский ковчег». Картина рассказывает об истории Эрмитажа. Путешественник во времени, наш современник, который неожиданно оказывается там, для нас невидим, но слышим. Он рассуждает: «Все это разыгрывается ради меня? Или я должен сыграть какую-то роль?» Затем, осматривая залы, путешественник встречает незнакомца, француза, прибывшего из XIX века. Вместе они путешествуют сквозь века, знакомятся с теми, кто жил в Эрмитаже, и оживленно обсуждают увиденное. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Рейтинг IMDb — 7,4

Эдгар Райт (режиссер фильмов «Зомби про имени Шон», «Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех»)

Эдгар Райт любит смотреть комедии, среди которых есть фильм «SuperПерцы» . Три старшеклассника-ботаника, над которыми издеваются в школе, собираются изменить свою жизнь, пойти на вечеринку и распрощаться с девственностью. Парням позарез нужно впечатлить девушек, которые им очень нравятся, и заодно повеселиться на полную катушку. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Рейтинг IMDb — 7,6

Клинт Иствуд (режиссер фильмов «Непрощенный», «Гран Торино», «Малышка на миллион»)